El Gobierno ha derivado a un millar de menores migrantes desde Canarias con la reforma de la ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado ha replicado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria el balance del año que ha hecho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El expresidente del Gobierno canario ha acusado al líder popular de rayar “el racismo, la xenofobia y el aplastamiento de los derechos humanos” y de parecerse todavía vez más al líder de Vox. “Solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor”. Torres, que ha dado cuentas de la actividad de su ministerio, ha explicado que este año se han derivado desde Canarias hacia otras comunidades a un millar de mennores migrantes gracias a la reforma de la ley de Extranjería.

El ministro ha dado este lunes una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, poco después del balance del año de Feijóo, al que ha acusado de estar “obsesionado” con derrotar al Gobierno de España. En este sentido, ha garantizado que la legislatura actual “llegará a 2027”. Torres ha criticado al líder del PP por no haber hecho “ni una sola propuesta constructiva”: “Todo es destrucción, todo es negación, todo es ataque al Gobierno de España”, ha añadido.

Torres ha opinado que la “única obsesión” de Feijóo es “derrotar al Gobierno” de Pedro Sánchez y acabar él como presidente, pero le ha advertido de que los presidentes se eligen por mayorías parlamentarias y no son “caprichos” personales.

El ministro también ha detallado la actividad del Ejecutivo central en lo que respecta a las derivaciones, posibilitadas gracias a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería [que ha introducido medidas para la derivación de menores migrantes no acompañados que se encuentren en una comunidad que haya declarado la contingencia migratoria], un acuerdo parlamentario que considera “el hito del año, de la legislatura y de los últimos 30 años”. El también secretario general del PSOE en las islas ha advertido, no obstante, que sobre esta reforma de la ley de extranjería pende una “gran amenaza”. “Hemos conseguido modificar una ley que yo creía que era imposible, y lo digo con sinceridad. Es un hito histórico que lamentablemente es reversible, esa es la gran amenaza porque hay quien afirma que si llega al Gobierno de España derogará la reforma del artículo 35”, dijo. En este sentido, ha alertado que si esto sucediese, conllevaría “aplastar los derechos humanos y los de los menores ”y abandonar a los territorios frontera, como son Canarias, Ceuta y Melilla”.

Por lo pronto, esta modificación legal, ha explicado, ha permitido que hasta el día 26 se hubiesen iniciado 1.241 expedientes las tres comunidades que tienen contingencia migratoria (Canarias, Ceuta y Melilla). De este total, se han dictado 810 resoluciones finales de traslado, que han servido para reubicar a 368 menores. “Si a esa cifra añadimos los niños y niñas solicitantes de asilo que ya se encuentran en otras comunidades”, ha completado Torres, “hablamos cerca de un millar de menores reubicados en seis meses”.

Precisamente, el ministro ha aseverado que el Gobierno del que forma parte es el Gobierno que ha mostrado “más diálogo” con las comunidades autónomas, sean del color político que sean, al estar convencido de que “más autonomía no es menos Estado”.

Compromiso con La Palma

El ministro ha subrayado el “compromiso firme” del Gobierno de España con los vecinos y vecinas afectados por el volcán de La Palma. En esa línea, el pasado 11 de diciembre defendió en el Congreso un real decreto ley con nuevas medidas para la isla, entre las que figuran una deducción del 60% en el IRPF para todos los palmeros y palmeras, una moratoria en el pago de créditos para agricultores y agricultoras, otra moratoria para el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias en determinadas ayudas vinculadas a proyectos de Transición Ecológica, así como la posibilidad de destinar 100 millones de euros del superávit al sector agrícola de la isla. El real decreto ley fue aprobado sin ningún voto en contra.

“En total, ya son 1.237 millones de euros los que el Gobierno de España ha invertido para que La Palma recupere poco a poco la normalidad”, afirmó el ministro, quien destacó además que la isla será la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología, una infraestructura destinada a reforzar la investigación y la prevención frente a riesgos volcánicos.

Torres se refirió también a las medidas y ayudas destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Según detalló, hasta el momento el Gobierno de España ha invertido 9.009 millones de euros en la recuperación y en la atención a las víctimas, de los cuales 1.745 millones han sido consignados por su ministerio para obras en los ayuntamientos. “Es la primera vez que el Gobierno de España se hace cargo del 100% de la inversión en infraestructuras municipales tras una catástrofe natural”, subrayó, antes de anunciar que se ha acordado con el Gobierno de la Comunitat Valenciana la próxima celebración de una comisión mixta de reconstrucción en la que estarán representados todos los municipios afectados.