Abascal se dispara un tiro en el pie en Murcia

Murcia es la única comunidad autónoma donde Vox ha ganado unas elecciones: las generales de noviembre de 2019. Las últimas encuestas le daban el segundo puesto en las próximas autonómicas, con entre el 25% y el 27% de los votos, casi diez puntos por encima de los que obtuvo en Extremadura y Aragón. Hasta que el pasado miércoles la secretaria general adjunta, Montse Lluis, pidió a José Ángel Antelo su dimisión como presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), ofreciéndole a cambio la portavocía nacional de Deportes y asegurándole que repetiría como candidato en las próximas regionales. Él se negó porque, argumenta, “dimitir cuando no se ha hecho nada no es decente”. Quienes dimitieron 24 horas después fueron los otros cinco miembros del CEP, forzando su disolución. Varios de ellos, según Antelo, le confesaron entre lágrimas que habían sido presionados para dimitir.

Antelo no tiene duda de que la decisión de cesarle es de Santiago Abascal y que lo demás –la supuesta “falta de cohesión interna” que alegaron los dimisionarios—“es un relato que no tiene nada que ver con la realidad”. Abascal podía haber disuelto el comité provincial sin forzar la dimisión en bloque de sus miembros. Antelo le preguntó a Monse Lluis, fontanera mayor del partido, por qué no lo hacía y esta le contestó que no se quería “generar revuelo”.

Había otra razón. Según los Estatutos de Vox, los comités provinciales pueden ser disueltos “por pérdida de confianza del Comité Ejecutivo Nacional” (CEN), pero Antelo forma parte del CEN y ¿cómo se explica que el CEN pierda la confianza en uno de sus miembros?

A diferencia de Javier Ortega Smith, a quien primero se expulsó del CEN y luego se quiso cesar como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, a Antelo se lo ha cesado primero como presidente provincial y próximamente se le expulsará del máximo órgano de dirección del partido. Lo que no se podrá hacer —como tampoco se ha podido hasta ahora con Ortega Smith— es cesarlo como portavoz en la asamblea regional, a menos que lo decidan cinco de sus nueve diputados.

Precisamente, la amistad con Ortega Smith, que lo fichó como líder de Vox en Murcia, es una de las razones de su caída en desgracia. Antelo no oculta su amistad con el exsecretario general, a cuya boda asistió, aunque para salvar el pellejo votara a favor de su expulsión y de su cese como portavoz municipal en Madrid. No le ha valido de nada.

Tanto como la amistad con Ortega le ha perjudicado su enemistad con Luis Gestoso, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y diputado nacional en la anterior legislatura. Antelo ve la mano negra de Gestoso tras su caída en desgracia. Se refería a él cuando dijo este viernes que, mientras trabajaba por Vox, “otras personas que tienen más experiencia política, más recorrido en otros partidos, se han dedicado a otra cosa”. Gestoso, amigo de Abascal desde hace décadas, militó en el PP y en Ciudadanos antes de desembarcar en Vox, de cuyo Comité Ejecutivo Nacional forma parte, igual que Antelo.

En Tordesillas (Valladolid), Abascal se ha negado a responder preguntas sobre la crisis de Vox en Murcia. “Absolutamente nada va a desviar mi atención en mitad de una batalla terrible contra un Gobierno criminal, corrupto y enemigo de España”, ha dicho. Sus palabras no han desviado el interés de los periodistas por saber por qué en dos semanas ha abierto dos graves crisis internas en su partido. Aparentemente sin necesidad.