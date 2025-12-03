Junts emplaza a Sánchez a concretar sus intenciones con hechos: “Hemos roto y hemos roto de verdad”

La invitación navideña de Pedro Sánchez no convence a Junts para sentarse en la mesa. El partido de Carles Puigdemont no se plantea restablecer relaciones con el Gobierno. Al menos por ahora. “Seguimos dónde estábamos, mantenemos la posición”, ha manifestado Míriam Nogueras en una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, en Barcelona. La portavoz del partido en el Congreso de los Diputados ha señalado que tiene que haber gestos claros y concretos de Pedro Sánchez en relación con los “incumplimientos” que el propio presidente reconoció ayer. Puerta cerrada, pero con un resquicio de luz. “Ojalá dentro de un mes os tengamos que volver a convocar para explicar qué hace Junts”, ha indicado Nogueras, en alusión a que si el PSOE cumple con la lista de demandas que hace el partido de Puigdemont puede haber margen para retomar el entendimiento.

Junts evita concretar qué concesión específica podría descongelar la relación antes de Navidad y arroja la pelota al tejado de la Moncloa. “No hay negociaciones ni conversaciones con el partido socialista a día de hoy”, ha subrayado Míriam Nogueras. “Hay un tiempo para las negociaciones y otro para tomar la decisiones y Junts ha tomado una decisión”, ha dicho. “Nosotros hemos roto y hemos roto de verdad”, ha remachado.

Lo que se anunció ayer no cambia el panorama, ha insistido Nogueras, en alusión a las manifestaciones de Sánchez sobre el reconocimiento de asignaturas pendientes. “Que nadie se confunda, seguimos dónde estábamos la semana pasada” y ha acusado al PSOE de “bloquear la legislatura” porque “con los catalanes no vale cumplir a medias”. Ha reprochado que es Pedro Sánchez quien tiene que tomar decisiones. “Los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados”, ha remachado.

El reconocimiento del catalán en Europa o el traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat son asuntos troncales con capacidad para hacer virar el rumbo de Junts, pero en la formación cunde la idea de que si no ha habido avances en dos años, no los va a haber ahora.

Las encuestas y el CEO (el CIS catalán) vaticinan un desplome electoral para Junts, erosionado por el auge de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana, pero Nogueras ha negado que el desmarque del PSOE tenga que ver con un estudiado cambio de estrategia para no perder fuelle electoral. “Junts ha demostrado que toma las decisiones pensando en los catalanes”, ha justificado Nogueras.

Preguntada sobre la vida que le puede quedar a la legislatura, la portavoz de Junts en el Congreso ha indicado que esa es una valoración que le corresponde hacer a Pedro Sánchez. “Es el Gobierno quien tiene que explicar cómo piensa seguir gobernando”, ha destacado y ha alejado expectativas sobre un posible reencuentro entre las dos partes. Ha descartado que un posible encuentro entre el presidente del Gobierno y Carles Puigdemont pueda ayudar a restablecer puentes. “Una foto no blanqueará los incumplimientos”, ha dicho.

Las manifestaciones de Míriam Nogueras se han producido veinticuatro horas después de unas declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en sendas entrevistas a Rac1 y al canal catalán de RTVE donde puso de relieve su voluntad de restablecer relaciones con Junts per Catalunya. Sánchez admitió “incumplimientos” por su parte en relación con los acuerdos que en su día trabó con el partido que comanda Carles Puigdemont para asegurarse la investidura. A renglón seguido de su admisión de responsabilidades, Sánchez desgranó una serie de medidas para paliar las asignaturas pendientes con Junts y tendió la mano al partido independentista para restablecer una colaboración que lo refuerce en el Congreso de los Diputados y lo ayude a dar continuidad a la legislatura .

Junts decidió darse tiempo para reaccionar a las palabras de Sánchez. Pese a que el recién nombrado portavoz en el Parlament Salvador Vergés compareció en una rueda de prensa en la cámara catalana a mediodía del martes, declinó hacer ninguna valoración relacionada con las intenciones del presidente del Gobierno y demoró cualquier explicación hasta que Míriam Nogueras tomara la palabra. De manera no oficial, fuentes cercanas a la dirección de Junts ya avanzaron que, pese a que el gesto de Sánchez cumple con la expectativa de que el PSOE cargue con la culpa del fracaso de la relación entre las dos partes, el razonamiento del presidente del Gobierno no resulta “creíble” sin hechos concretos visibles y contundentes que refuercen la declaración de intenciones.