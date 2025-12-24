Javier López Zavala, declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón

El expolítico priista será condenado junto con los dos autores materiales del asesinato. La resolución llega después de una larga lucha en los tribunales por parte de la familia de la abogada, asesinada hace tres años en Puebla

Tres años después del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, la justicia ha dictado sentencia. Un tribunal de Puebla ha declarado culpable al expolítico del PRI Javier López Zavala por el feminicidio de la madre de su hijo y expareja. También ha declarado culpables a los sicarios que perpetraron el ataque. El feminicidio de Cecilia Monzón conmocionó al país y expuso, una vez más, la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género en México, incluso cuando se trata de figuras públicas con una sólida trayectoria profesional.

La resolución llega después de una larga lucha en los tribunales. Más de ocho meses y 80 audiencias ante el juez que han estado marcadas por aplazamientos, tácticas dilatorias de la defensa, recursos y una fuerte presión social por parte de grupos feministas y activistas por los derechos humanos. Al frente de la estrategia legal ha estado, en todo momento, Helena Monzón, hermana de la activista, quien se ha mantenido firme en la búsqueda de condenas máximas para los asesinos. Helena Monzón impulsó junto a legisladoras de todos los partidos una ley que retira la patria potestad a los feminicidas, bajo la premisa de que un violentador nunca puede ser un buen padre. La ley ha sido bautizada en todo el país como “ley Monzón”.

El tribunal de Puebla ha considerado acreditado que Javier López Zavala, candidato a la gubernatura de Puebla en 2010, fue el autor intelectual del feminicidio y ordenó el ataque armado contra la abogada en mayo de 2022. Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Monzón, cuando viajaba en su camioneta, en San Pedro Cholula. También han sido encontrados culpables del feminicidio Jair N, sobrino de Zavala, y Silvestre N, los autores materiales.

Cecilia Monzón en una imagen de redes sociales.

La Fiscalía del Estado demostró a través de pruebas, como las llamadas entre los culpables y varios testimonios, que el atentado fue planeado por el expolítico como represalia por las demandas de pensión alimentaria y violencia familiar que Monzón había interpuesto contra él. El feminicidio de la abogada provocó protestas en Puebla y en otros Estados y se ha convertido en un ejemplo de la violencia institucional y la revictimización que viven las víctimas y sus familias en México, un ejemplo más de por qué solo 1 de cada 10 mujeres se atreve a denunciar en el país.

A la espera de que se establezca la cuantía de la pena, la sentencia podría superar varias décadas en prisión, como marca el Código Penal. La familia de la víctima ha solicitado al tribunal la condena máxima de 60 años de prisión. La conclusión de los jueces ha sido recibida por organizaciones de la sociedad civil como un punto de inflexión contra la impunidad en Puebla y un parteaguas en el acceso de las mujeres a la justicia. La sentencia del ‘caso Monzón’ marca un antes y un después en la lucha contra los feminicidios.

Durante el juicio, que ha durado casi un año, la defensa de López Zavala intentó desacreditar en todo momento la motivación de género y la participación de los acusados, sin embargo, los jueces han señalado que existen elementos suficientes para tipificar el asesinato de la abogada como un feminicidio. Entre esos elementos está la relación de la víctima con el agresor, las amenazas previas documentadas y el contexto de desigualdad de poder entre ambos.

El tribunal ha señalado la importancia de las denuncias previas que realizó Cecilia Monzón un año antes de morir y que por aquel entonces no recibieron protección por parte de las autoridades. El pasado mes de noviembre el Tribunal de Enjuiciamiento ratificó la condena de seis años de prisión contra López Zavala por violencia familiar, decisión contra la que la defensa del expolítico interpuso un amparo que aún no ha sido resuelto.