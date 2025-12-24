Kast intenta sumar a Ecuador en su idea de abrir un corredor humanitario para devolver a migrantes irregulares a Venezuela

Tras su encuentro con el presidente Daniel Noboa, el mandatario electo de Chile asegura que deben “buscar por vía aérea, terrestre o marítima, las formas más rápidas para devolver la dignidad a esas personas”

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, continúa tejiendo lazos diplomáticos con los que serán sus homólogos en América Latina cuando asuma el poder este 11 de marzo de 2026. Este martes sostuvo una reunión reservada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, a quien le planteó la idea de crear un corredor humanitario para devolver a los migrantes en situación irregular en Chile, Perú y Ecuador a su país de origen, así como solicitar al régimen de Nicolás Maduro que mantenga abiertas sus fronteras para facilitar ese regreso. “Tenemos que buscar por vía aérea, terrestre o marítima, las formas más rápidas para devolver la dignidad a esas personas y que puedan regresar a su patria”, dijo Kast, sin fijar plazos.

Las relaciones entre Chile, donde su población migrante es mayoritariamente venezolana, y el régimen venezolano están rotas desde agosto de 2024. Kast descartó que serán reanudadas en su futuro Gobierno porque “es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia”. Agregó que no reconoce a “una dictadura, pero eso no quiere decir que ese país [Venezuela] no reciba a sus connacionales”.

Consultado en una rueda de prensa respecto al modo en que implementará este corredor humanitario, el mandatario electo dijo que lo verá cuando llegue a La Moneda debido a que, actualmente, no puedo firmar ningún acuerdo o tratado. Más temprano, Kast, fundador del Partido Republicano, de la derecha extrema, hizo un llamado a los presidentes izquierdistas Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil, a colaborar con su planteamiento de abrir un corredor humanitario.

Antes de aterrizar en Ecuador, Kast hizo una escala en Lima, donde tuvo un encuentro con el canciller peruano Hugo de Zela. Fue una conversación que, igualmente, giró en torno a la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. “Lo que buscamos es coordinarnos, trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos y también para coordinarnos en temas de la inmigración irregular. Perú tiene la misma situación, incluso más grave quizás que la que vivimos en Chile, con la inmigración irregular, y tenemos que unirnos”, dijo el presidente electo.

José Antonio Kast, el presidente Daniel Noboa y sus ministros en el Palacio de Carondelet este martes. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Durante la campaña presidencial, Kast amenazó con expulsar a los más de 300.000 migrantes irregulares que se encuentran en Chile, y les dio plazo para abandonar el país sudamericano, contando los días que le restaban para llegar a La Moneda. Cuando fue electo presidente confirmó sus intenciones de expulsar a los indocumentados, pero agregó que este proceso no será tan rápido.

La gira internacional de Kast

Este es el segundo viaje que el republicano realiza después de que venció por 58,1% de los votos a la oficialista Jeannette Jara, que sacó un 41,8%, en la segunda vuelta presidencial en Chile, el 14 de diciembre. Menos de 48 horas después de su victoria electoral, el político chileno arribó a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei, con quien tienen afinidad ideológica. Además del tema migratorio, también abordaron la agenda conjunta respecto a desarrollo económico y seguridad.

Este martes, la Cancillería del Gobierno de José Jeri anunció, en su cuenta de X (antes Twitter), que Kast confirmó que la primera visita oficial de Kast, cuando asuma la Presidencia de Chile, el 11 de marzo de 2026, será a Perú.

Crimen organizado

En Quito, el republicano estuvo acompañado de los senadores electos Rodolfo Carter y Cristián Vial; mientras que el presidente de Ecuador estaba con la canciller Gabriela Sommerfeld; la ministra de Gobierno, Nataly Morillo; y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. El encuentro bilateral se extendió por tres horas. “Hay un compromiso de trabajar de manera más integrada y articulada”, señaló Sommerfeld, según un comunicado oficial.

El avance del crimen organizado fue uno de los principales puntos abordados en el encuentro con Noboa. Para Noboa este es un aspecto clave porque Ecuador cerrará 2025 como el año más violento de su historia reciente con más de 8.400 homicidios hasta finales de noviembre, pese a la militarización de las calles. “[El crimen organizado transnacional] requiere de una mirada más allá de cada una de nuestras naciones. Tenemos que coordinarnos, conversar y ver cómo avanzamos en acuerdos a futuro”, dijo el republicano.

En el Palacio de Carondelet fue recibido con honores por Noboa, quien se define como un mandatario de centroizquierda. Mientras el presidente electo de Chile avanzaba por la alfombra roja, en la plaza de la Independencia de Quito se cruzaban los gritos: “¡Viva Chile!”, y “¡Aguante la derecha latinoamericana!”, coreados por simpatizantes, frente a las consignas de rechazo de quienes cuestionaban la visita del recién electo mandatario chileno.

La agenda de Kast incluyó asuntos comerciales orientados a promover inversiones, generación de empleo y transferencia de conocimiento.