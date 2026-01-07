Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia, anuncia su retirada ante el estupor del pelotón

Apenas han pasado siete meses desde que Simon Yates conquistara en Sestrière el último Giro de Italia, pero a sus 33 años, el ciclista de Bury, criado junto a su gemelo Adam en los velódromos de Mánchester y aupado a la gloria en la Vuelta de 2018, esa en la que terminó en lo más alto del podio por delante de un joven Enric Mas, ha decidido anunciar su retirada y colgar la bicicleta ante el estupor del pelotón internacional.

“Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado de la noche a la mañana”, ha asegurado el británico en un comunicado emitido por su equipo, el Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard y Wout van Aert, con quien tenía contrato hasta finales de 2026. “Llevo mucho tiempo reflexionando [...] y siento que es el momento adecuado para dar un paso al costado y alejarme del deporte profesional”, ha añadido.

Hace solo unos días, el propio conjunto neerlandés difundía en las redes sociales un vídeo en el que todos sus ciclistas, hombres y mujeres, entonaban a cámara la correcta pronunciación de su nombre completo. Incluido en el metraje y ataviado con la nueva equipación del Visma, Yates, sonriente, cumplió con su parte desde el hotel de La Nucía, en Alicante: sái-mon yeits. Nada hacía presagiar que la decisión de dejarlo ya estaba tomada.

“Me despido del ciclismo profesional con un profundo orgullo y con una sensación de paz”, ha resumido Yates en el final de su carta. “Aunque las victorias siempre destacarán, los días duros y los contratiempos han sido igual de importantes para enseñarme resiliencia y paciencia. [...] Este capítulo de mi vida me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado”.

Vencedor de tres etapas en el Tour, seis en el Giro y dos en la Vuelta, así como de un Mundial de puntuación en pista, Yates, escalador magnético, de bailoteo calcado al de su hermano Adam, todavía en activo en el UAE de Tadej Pogacar, deja el ciclismo cuando nadie lo esperaba. Atrás quedan triunfos de enjundia —36 en total— con dos equipos, el actual Jayco AlUla, renombrado una y mil veces durante su larga estancia con los australianos (Orica, Mitchelton-Scott y BikeExchange entre otros), y el Visma-Lease a Bike, al que llegó en 2025, ya veterano, para reforzar la candidatura de Vingegaard en la Grande Boucle.

Por el camino, Yates se llevó un Giro de Italia para el que no partía como principal favorito. Así lo hizo saber tras el paseo triunfal en Roma, el primer día en el que se enfundó la codiciada maglia rosa. Una tarde antes, en los Alpes, el líder, Isaac del Toro, y el segundo clasificado, Richard Carapaz, lo dejaron escapar en el Colle delle Finestre, donde, más astuto, sacó rédito a la extrema vigilancia de sus rivales. Superados los empinados muros de sterrato, Van Aert esperó a Yates en lo más alto del puerto para terminar de exprimirse y brindarle en bandeja el triunfo en la general a su compañero.

Fue el broche de oro para una carrera, la del británico, que también tuvo su propio bache vinculado al dopaje. En un control rutinario de la París-Niza de 2016, Yates dio positivo por terbutalina, sustancia destinada a combatir el asma, incluida en la lista negra de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a la que solo se puede recurrir de forma legal con una exención médica de uso terapéutico (TUE, por sus siglas en inglés).

El Orica, equipo de Yates, alegó entonces que los médicos no habían solicitado la exención médica de forma correcta, por lo que la UCI suspendió al británico con cuatro meses de inactividad por una violación “no intencionada” de las normas antidopaje, esto es, por un error administrativo. Yates acató la sanción sin presentar recurso y se perdió el Tour de Francia de ese verano, pero volvió a competir pocas semanas después en Polonia y en España, donde ganó la Clásica de Ordizia en el camino a la que sería su primera aparición en la Vuelta.