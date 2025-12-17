La Audiencia Nacional declara secreta la investigación sobre los pagos del PSOE

El magistrado Moreno explica que toma la medida “ante la gravedad” de los hechos y da traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la información sobre el dinero en metálico del partido

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado desgajar la investigación sobre los pagos del PSOE y declarar secreta esta parte después de que el partido presentara este martes un pendrive con sus cuentas entre 2017 y 2024. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “ante la gravedad” de los hechos “para su conocimiento" y para que “informe lo que a su derecho convenga”.

En un escrito dictado este miércoles, el juez Moreno explica que “ante las características y propia naturaleza” de lo que está investigando y para “evitar que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad” de la causa, procede decretar el secreto por el plazo de un mes.

El partido entregó este martes en la Audiencia Nacional una memoria USB con la documentación requerida por el magistrado. La formación había reclamado al juez que esa información se analizara bajo secreto de sumario para garantizar la protección de datos. Fuentes de Ferraz explican que se trata de detalles de carácter personal porque han entregado cientos de páginas en las que se vinculan todos los pagos por años con las personas que recibieron el dinero.

El juez Moreno abrió una pieza separada sobre los gastos en efectivo del PSOE a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que es quien investigaba al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Tras analizar el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos y la documentación presentada por el PSOE en la que detallaban las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización que dirigía el exministro, al juez Puente no terminaban de encajarle algunos conceptos.

Por ello, envió esta información a la Audiencia Nacional para que despejara las “incógnitas” sobre si existieron “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. El juez sospecha que al existir pagos en efectivos, el partido podría estar “blanqueando” la actividad delictiva desplegada por Ábalos y Koldo. La Fiscalía Anticorrupción apoyó esta investigación y aclaró que la formación de Gobierno no está siendo investigada, sino que podría existir un “posible desfalco cometido contra el partido”.

El abogado del PSOE Alberto Cachinero defendió en un escrito presentado en el Supremo que los gastos en los que incurrían sus “responsables, empleados, afiliados, simpatizantes o simplemente voluntarios” por actos o eventos del partido se pagaban ocn la caja de Ferraz, que tiene una cuenta específica para la disposición de dinero en metálico. Y añadió que esa caja es “la única que existe”.

La trabajadora del PSOE Celia Rodríguez declaró en el alto tribunal junto al exgerente de la formación Mariano Moreno y manifestaron que Koldo García era principalmente la persona que recogía los sobres para repartir la liquidación de los gastos a José Luis Ábalos y al resto del equipo de Organización. La Fiscalía receló de este “extremo” y dijo que debía ser “adverado, ya que no consta que Koldo García desempeñara cargo alguno en la Secretaría de Organización del partido”. Según el fiscal Luis Pastor “no ha quedado explicado de manera suficiente” quién era la persona y cuál era el procedimiento mediante el que se comprobaban las facturas para que luego el partido abonara el metálico.