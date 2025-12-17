Santos Cerdán denuncia una persecución “propia de la inquisición” en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado

El ex secretario de Organización del PSOE se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos que investiga el Supremo y ha dicho no pertenecer a “ninguna trama corrupta”

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar sobre la investigación judicial en marcha en la comisión del caso Koldo en el Senado, donde ha acudido citado por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, tras definirlo como una de las “tres piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista”. Tras las primeras preguntas de María Mar Caballero, senadora de UPN, el ex número tres del PSOE ha dicho que no pertenece “a ninguna trama corrupta ni soy la cabeza de ninguna trama corrupta”. En este sentido, Cerdán ha indicado que sí podía hablar “del contexto político en el que surge la causa” antes de leer un auto del magistrado Leopoldo Puente del 4 de febrero en el que, según él, “queda acreditado que se está persiguiendo a un diputado de forma directa con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta alguna” y ha tachado la investigación como “propia de la inquisición”.

“No se investiga ningún delito concreto, se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía”, ha denunciado Cerdán en su intervención antes de añadir que “nadie está buscando la verdad” y que se ha “elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba”. Se trata de su segunda comparecencia en esa sala, donde ya acudió el 30 de abril del año pasado . Aquel día negó tener alguna responsabilidad jurídica en la presunta trama de corrupción, aseguró que Koldo García nunca fue su pupilo y aventuró que el exministro José Luis Ábalos podría pedir el reingreso en el PSOE si no llegaba a ser procesado.

Santos Cerdán, este miércoles a su llegada al Senado. Alvaro Garcia

Cerdán ha denunciado que se ha transformado “un atestado construido a partir de conjeturas parciales a la categoría de sentencia condenatoria” y que la “colección de especulaciones policiales extremadamente imaginativas nace de unos oscuros audios que fueron supuestamente encontrados hará casi dos años, unos audios que se va demostrando poco a poco que son falsos”, según un informe pericial que él mismo entregó en el Supremo. También se ha preguntado cómo puede ser que estén grabados en un sistema que no existía en el momento que se produjeron y ha destacado que peritos de la Guardia Civil que “no pueden avalar autenticidad total de esos audios”, como declararon ante el juez Leopoldo Puente.

A preguntas de la senadora de UPN, que le ha instado a responder si pedirá perdón y si cree que su partido le ha abandonado, pues ha acudido “solo” a la comisión, sin otros senadores socialistas, Santos Cerdán ha dicho que no necesita el apoyo de nadie y que “mejor solo que mal acompañado”. “Si la verdad se impone, tendrá que pedir perdón usted [por Caballero]”, ha apuntado antes de añadir que no controló ni un euro de las primarias en las que Sánchez se hizo con la Secretaría General del PSOE y ha defendido la legalidad del proceso.

Santos Cerdán, este miércoles durante su comparecencia. Alvaro Garcia

Cerdán ha insistido en que los audios en los que se basa la Guardia Civil para situarlo en el centro de la trama corrupta del caso Koldo son un montaje y subraya que los peritos de la Guardia Civil que declararon en el Supremo declararon que “no se descarta que fueran realizados con inteligencia artificial”. Preguntado por el senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés “a qué intereses” puede obedecer ese supuesto montaje, ha respondido que “es una buena cuestión” y que sería “bueno que la comisión de investigación investigase quién está detrás”. “Lo que está claro es que una grabación de 2019 no se puede hacer con un software de 2021 y los peritos de la Guardia Civil no descarta que fueran realizados con inteligencia artificial”, ha indicado.