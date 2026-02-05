Pilar Alegría: “PP y Vox defienden el mismo proyecto regresivo de privatización y de recortes”

Pilar Alegría (Zaragoza, 48 años) se despidió el 16 de diciembre como portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para zambullirse a contra reloj en la campaña aragonesa. Secretaria general del PSOE de Aragón desde hace un año, los sondeos no le son favorables pero se aferra a que en 2019 ya ganó a Jorge Azcón en las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza, aunque Albert Rivera impidió que fuese alcaldesa al vetar el pacto que había cerrado con los concejales de Ciudadanos.

Pregunta. Es la primera exministra que se examina en este nuevo ciclo electoral, ¿es un inconveniente?

Respuesta. Soy Pilar Alegría, secretaria general del PSOE de Aragón, elegida candidata en un proceso de primarias, y es verdad que durante estos años atrás he estado ocupando una responsabilidad dentro del Gobierno de España, y esa experiencia me ha permitido ampliar mi capacidad de gestión y de resolver problemas. Esa experiencia la quiero poner al servicio de los aragoneses en el próximo Gobierno.

P. No hay ambiente electoral ni pulsión de cambio.

R. La gente está preocupada por el deterioro de los servicios públicos y sí que percibo una pulsión de cambio frente a los pasos agigantados de Jorge Azcón hacia la privatización de la educación y la sanidad. Es verdad que estas elecciones no estaban en la agenda de los aragoneses, se adelantan por el capricho personal y político de Jorge Azcón, pero sobre todo por atender al mandato de Alberto Núñez Feijóo. En Aragón nunca había habido además autonómicas solas, siempre habían sido con las municipales.

P. ¿Hasta qué punto influye en la desmovilización?

R. Aun sin estar en la agenda de los aragoneses, creo que va a haber una importante movilización por esas ganas de cambio. Espero mucha participación, deseo que sean muchos los aragoneses que salgan a votar.

P. Las encuestas pronostican que se repetirá un escenario similar al de Extremadura, con un PP como primera fuerza destacada, Vox duplicando votos y un PSOE a la baja.

R. No me gusta hacer especulaciones, más allá de respetar lo que dicen las distintas encuestas. La verdadera encuesta es la que conoceremos el 8 de febrero. Generalmente, al PSOE se le infravalora en la práctica totalidad de las encuestas. Si fuera por las encuestas, no tendríamos al presidente del Gobierno que tenemos, ni las últimas elecciones de Portugal las hubiera ganado el candidato socialista. Yo veo una movilización, un ambiente y un pulso de cambio que, sin duda alguna, se va ver reflejado el próximo domingo.

Pilar Alegría, durante la entrevista, el 31 de enero en Zaragoza. MOEH ATITAR

P. ¿No va a ser como Extremadura?

R. No.

P. Vox reclama que Azcón se pliegue como el PP valenciano para obtener su apoyo.

R. El actual Gobierno de Aragón ha durado dos años y se conformó por el apoyo de Vox y si el 8 de febrero los datos hicieran posible una repetición del gobierno, no habría ningún problema. Se entenderían esa misma noche. Las dos derechas no tienen ninguna diferencia. El PP no es el dique de contención a Vox, le ha abierto las puertas de par en par a que entre en el Gobierno autonómico. Son dos partidos políticos con siglas diferentes, pero que defienden el mismo proyecto regresivo de privatización y de recortes.

P. Se Acabó La Fiesta podría conseguir representación.

R. Basa toda su estrategia en el insulto y el desprecio. Creo que junto a Vox y desgraciadamente también el PP han convertido el odio y la confrontación en su estrategia política.

P. Usted apela al voto útil, en un mensaje dirigido al electorado de las tres candidaturas a la izquierda del PSOE.

R. Concurrimos a estas elecciones ocho partidos políticos. Las dos derechas y luego estamos seis partidos políticos diferentes, mayoritariamente progresistas. Desde el respeto a la diversidad política que siempre ha habido aquí en Aragón, solo hay una opción política capaz de liderar un gobierno alternativo que es un gobierno del PSOE. Es así.

P. ¿Ha calado lo que pasó en las elecciones municipales de 2023 en Huesca, cuando cuatro formaciones obtuvieron entre ellas un respaldo del 18% sin obtener representación?

R. Hubiera sido positivo que hubieran podido llegar a un acuerdo, pero no ha sido así, en esa izquierda a la izquierda del PSOE. Respeto las decisiones de por qué al final no llegaron a ese pacto. Lo que sí está claro es que el único voto que hace posible un gobierno alternativo, un gobierno progresista, es el voto al PSOE.

P. Aragón Existe y el Partido Aragonés no descartan apoyar al PP...

R. Ya lo están haciendo: Teruel Existe gobierna con ellos en la Diputación de Teruel. Es muy difícil de entender porque Teruel Existe nace de movimientos ciudadanos, fundamentalmente de personas ideológicamente más progresistas. No se comprende que reivindiques la mejora de derechos y servicios públicos y que, sin embargo, estés apoyando a quienes la están deteriorando.

P. ¿Por qué ha apostado por una campaña diferente de las habituales?

R. Se gobierna como se hace campaña. Mi lema es escuchar, proteger y resolver. ¿Cómo se escucha a los aragoneses? Desde la cercanía, desde la proximidad. Conocer los problemas es una cosa, comprenderlos exige estar al lado de la gente, pisar el territorio, mirar a la gente a los ojos. Todos los aragoneses vivan donde vivan merecen el mismo interés y la misma dedicación y sus problemas también. He estado en muchos más municipios y he recorrido mucho más Aragón que Azcón. Los aragoneses merecen una presidenta comprometida a tiempo completo. Ya hemos sufrido durante demasiado tiempo un presidente a tiempo parcial.

Pilar Alegría, el sábado frente al Palacio de la Aljafería de Zaragoza. MOEH ATITAR

P. ¿Esta campaña tan personal no es una forma de quitarse de encima la mochila de venir del Gobierno?

R. Yo no me quito ninguna mochila, he tenido la oportunidad de liderar un ministerio fundamental en la política de un país. Durante los cuatro años al frente de Educación hemos conseguido hacer una apuesta como nunca por las becas. Para mí siempre será un orgullo, cuando mire atrás, comprobar que mi trabajo, mi granito de arena, ha podido permitir que haya más de un millón de chavales que están recibiendo una beca, 18.000 de ellos aragoneses. O la apuesta por Formación Profesional, haber conseguido que ya haya un 1,2 millón de jóvenes matriculados, con 300.000 nuevas plazas de las que 20.000 son en Aragón.

P. Usted basa su campaña en la calidad de los servicios públicos. La campaña comenzó con una huelga educativa.

R. La comunidad educativa cada vez es más consciente de los pasos acelerados que Azcón está llevando hacia la privatización. Ha destinado más de siete millones de los presupuestos autonómicos a privatizar el bachillerato cuando hay más de 2.500 plazas públicas sin cubrir. Está haciendo también ese mismo ejercicio en la etapa de 0 a 3 años. Tampoco puede ser que los maestros en Aragón sean los peores pagados de España. En mi etapa en el Gobierno de España llegaron a Aragón 21 millones para poner en marcha 2.100 plazas públicas y gratuitas.

P. ¿Las listas de espera sanitarias son el principal problema del Ejecutivo autonómico?

R. Lo que se está viviendo con la sanidad no se había visto nunca. Cualquier aragonés espera tres semanas de media para ser atendido por su médico de cabecera. Mi primera medida va a ser poner un marcha un plan de choque para reducir las listas de espera y que ningún aragonés tenga que esperar más de tres días. Estamos viendo situaciones de una espera superior a 400 días para que atienda el dermatólogo en Teruel. Con el neumólogo, otros tantos. Son unas listas de espera interminables. Tampoco se había visto esa dirección tan clara hacia la privatización de la sanidad. El Gobierno de Lambán dejó además dos hospitales prácticamente ya terminados, en Alcañiz y Teruel, y el primero no está a pleno rendimiento, y el segundo todavía está sin abrir porque no han tenido tiempo a hacer los accesos del hospital hasta la ciudad. Sin embargo, en estos dos años sí que han tenido toda la prisa y todas las ganas de abrir las puertas de par en par a un hospital privado en Zaragoza y hacerlo universitario para que pueda formar a nuestros médicos. Luego hay casos de hospitales que están externalizando los servicios de ginecología, urología, anestesia, con el agravante además de que los médicos de la privada que están cubriendo esas guardias llegan a cobrar cinco veces más que lo que cobra un médico de la pública. Por no hablar de que en Zaragoza ciudad han cerrado las urgencias de centros de salud.

P. ¿Qué argumento da el Gobierno de Aragón? Ese modelo de cerrar las urgencias lo llevó a cabo Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

R. Más que motivos o explicaciones, Azcón dice que el modelo sanitario de Madrid es el modelo que él le gustaría copiar. No solamente son palabras sino que ya ha empezado a dar pasos para copiar ese modelo. Si no hay un cambio de gobierno el deterioro de los servicios públicos va a ser imparable.

P. Usted defiende el modelo de financiación autonómica a diferencia de compañeros de su partido como los presidentes de Asturias o Castilla-La Mancha.

R. Yo lo que defiendo es que en estos años a Aragón ya han llegado en materia de financiación más de 30.000 millones de euros, que son 9.000 millones más de lo que le llegaron cuando gobernaba Rajoy. Y ahora hay un nuevo modelo de financiación que a Aragón le supone 630 millones más. El sistema vigente lleva caducado desde 2014, pero durante los siete años de mayoría absoluta de Rajoy el PP jamás planteó ninguna propuesta. Ahora hay una que camina a mejorar la igualdad y la solidaridad interterritorial. Y la respuesta que tenemos por parte del PP es cero. Ninguna. Se reunieron aquí en Zaragoza, pero yo creo que se les quedó atascada la última hoja de Excel en la impresora la hoja. ¿Pero qué propuesta es esa? Sin ningún dato, ni ninguna cifra. Es un no basado únicamente en su sectarismo político. Con ese dinero se podría contratar a 15.000 médicos o construir 80 residencias públicas.

P. El PP también se opone a la quita de la deuda.

R. Eso son 2.100 millones, que suponen unos 50 millones en intereses, que se pueden destinar a reforzar el Estado del Bienestar. Azcón es el Señor No por puro sectarismo político. No es mi forma de entender la política. Él, en cambio, entre el diálogo y el ruido, siempre elegirá el ruido.

P. ¿Cuánto puede influir en la campaña la tragedia del accidente de Adamuz?

R. El Gobierno ha reaccionado dando la cara desde el primer momento y acompañando a las víctimas y sus familias. Hay otros que, cuando han tenido que hacer frente a otras tragedias, cuando ellos han gobernado, no solamente no han estado sino que se han escondido.

P. El paro ha bajado en España por primera vez en 17 años del 10%, pero ha subido en Aragón.

R. Ese es el Aragón real. Azcón siempre está con los eslóganes multimillonarios y grandilocuentes y sin embargo en la última encuesta de población activa es una de las comunidades donde más ha crecido el paro.

P. El PP trata de usar la imagen de Lambán, que mantuvo posiciones críticas contra el Gobierno, para desgastarle.

R. Dentro del PSOE hay voces plurales y diversas y todos mantenemos un profundo respeto, reconocimiento y admiración hacia la figura de Lambán. Me llama poderosamente la atención, por decirlo suavemente, que estas palabras que ahora escuchamos de los dirigentes del PP no fueron las mismas que utilizaron cuando Lambán se presentó en 2023 como candidato y se enfrentó a Azcón. Ni eran esas mismas buenas palabras las que trasladaban cuando Lambán presidía la comunidad autónoma y era secretario general. Hay una hemeroteca demasiado consolidada. Echo de menos por parte de Azcón una falta de generosidad absoluta: cuando llegó al gobierno ni el cajón estaba vacío y sobre la mesa tenía importantes proyectos. Las principales inversiones que han generado riqueza, empleo y cohesión territorial en Aragón son inversiones y proyectos que han venido siempre de la mano de gobiernos socialistas, tanto de Marcelino Iglesias como de Lambán. Como el aeropuerto de Teruel, que el PP decía que sería una chatarrería, Ponentia, Bonárea... Parte de estos proyectos, como la gigafactoría de baterías de Figueruelas, no habrían sido posible sin 300 millones de los fondos europeos. Azcón, cuando hablaba de los fondos, decía que no eran de fiar, y gracias a ellos se están desplegando hoy más de 4.000 millones de inversión.