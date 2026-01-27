El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025

El mercado laboral registra un nuevo récord de ocupación, con 22,46 millones de trabajadores. El número de parados cae por debajo de los 2,5 millones por primera vez desde 2008, aunque se atenúa la contracción de esta variable

La evolución del empleo sigue dando buenas noticias a España: la tasa de paro se sitúa mínimamente por debajo del 10% por primera vez desde 2008. La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 publicada este martes indica que la proporción de parados respecto al total de la población activa es del 9,93%, siete décimas por debajo del año pasado. La última vez que España notificó una proporción de paro menor al 10% fue en el primer trimestre de 2008 (9,6%), en el inicio de la subida de esta variable en aquella profunda crisis económica. La bajada del porcentaje de parados coincide con otro año de fuerte creación de empleo, con 605.400 ocupados más, hasta alcanzar un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados. España es, una vez más, el país que más nuevos puestos de trabajo aporta en la Unión Europea.

Estos datos de empleo se dan en un contexto de robusto crecimiento macroeconómico. El PIB avanzó un 2,9% el año pasado y la previsión del Banco de España es que crezca otro 2,2% en 2026. El Fondo Monetario Internacional anticipa una décima más (2,3%) al alza durante este curso y que España sea una de las economías avanzadas que más impulso tome.

Los 605.400 nuevos ocupados que España ganó en 2025 significan una cifra superior a la de 2024, que ya fue un muy buen ejercicio para el mercado laboral. Entonces el número de trabajadores creció en 468.200 personas, un 2,2% en términos relativos, mientras que el avance del último año ha sido del 2,8%. Sí fue más vigoroso el aumento del mercado laboral en 2023, con 749.000 empleados más y una subida del 3,6%, aunque cabe precisar que aquel fue el primer ejercicio relativamente normal tras la crisis sanitaria.

Estos datos anuales se sustentan en una evolución trimestral positiva, en un periodo marcado por la campaña navideña: España ganó 76.200 trabajadores del tercer al cuarto trimestre de 2025, más del doble que un año antes (+34.900). Así, el total de ocupados escala hasta los 22,46 millones, un nuevo máximo histórico.

El número de parados, sin embargo, decrece con menos fuerza que el año pasado. Hay 118.400 parados menos en España a cierre de 2025 que en el mismo periodo de 2024. El ejercicio anterior esta cifra se contrajo en 265.300 personas y en 2023, en 220.800. Con todo, el dato relativo, con una bajada del 4,6% en el último año, mejora al que se registró justo antes de la pandemia, de 2019 a 2018 (-3,4%).

En términos trimestrales, que ayudan a explicar mejor las dinámicas estacionales, el número de parados cae en 136.100 personas, una bajada más modesta que la del mismo periodo del año pasado (-158.600). Estas tendencias dejan el total de parados en 2,48 millones, por primera vez desde 2008 por debajo de los 2,5 millones.

Pese a lo positivo de la caída de la tasa de paro hasta el 9,9%, con una contracción de siete décimas a lo largo de 2025, de nuevo se aprecia una atenuación de la mejora, ya que tanto en 2024 como en 2023 la tasa se contrajo en 1,2 puntos. España sigue siendo uno de los países con peor tasa de paro de la Unión Europea, muy lejos del promedio de los Veintisiete (6%) a pesar de la mejora sostenida de los últimos años.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que estos datos de la EPA muestran que “el empleo mantiene su dinamismo”. “Además, ha venido acompañado de una mejora continuada de la estabilidad del empleo, ya que los contratos indefinidos han aumentado en casi 550.000 [en el último año]. Conviene subrayar el empuje del sector privado, que represente un 92% del empleo creado en los últimos 12 meses”, agrega el responsable de Economía.