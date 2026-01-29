Ir al contenido
Elecciones Aragón
Vídeo en directo

Directo | Elecciones en Aragón: siga el debate entre los ocho principales candidatos

Tres el cara a cara mantenido por Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE), RTVE reúne a los aspirantes de los dos mayores partidos con los de Vox, Aragón Existe, Chunta Aragonesista, IU, Podemos y PAR

Los ocho principales candidatos en las elecciones aragonesas del 8 de febrero, aquellos de partidos con representación parlamentaria, debaten esta noche en RTVE a partir de las 21.45 horas.

Los citados para el debate son:

— Jorge Azcón (Zaragoza, 52 años), del PP, presidente en funciones.

— Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 48 años), del PSOE.

— Alejandro Nolasco (Pamplona, Navarra, 34 años), de Vox.

— Tomás Guitarte (Cutanda, Teruel, 64 años), de Aragón Existe.

— Jorge Pueyo (Fonz, Huesca, 30 años), de Chunta Aragonesista.

— Marta Abengochea (San Sebastián, 49 años), de Izquierda Unida-Movimiento Sumar.

— María Goikoetxea (Zaragoza, 38 años), de Podemos-Alianza Verde.

— Alberto Izquierdo (Gúdar, Teruel, 42 años), del Partido Aragonés (PAR).

Conducido por el periodista Xabier Fortes, el debate durará 80 minutos. Será el segundo de la campaña, tras el cara a cara mantenido el lunes por Azcón y Alegría.

