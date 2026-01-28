Azcón: “Sánchez usa las pensiones y a los pensionistas para hacer política”

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, ha rechazado esta mañana el decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones porque considera que “es muy triste utilizar a los mayores para hacer política”. Azcón ha defendido así que su partido haya tumbado este decreto junto con los votos de Junts y Vox. Según ha explicado en una entrevista en la Cadena SER, el aragonés considera que de este modo “se dificulta un debate específico sobre esta cuestión” por lo que ha defendido que su partido pidiera que la iniciativa se votara por separado.

Para el barón popular, incluir en este decreto la protección de colectivos vulnerables y la okupación de viviendas ha provocado “que lo positivo quede condicionado por lo negativo”. Aunque no ha podido concretar con datos si realmente lo que llamaba “inquiokupación” supone realmente un problema en su tierra. “Son cientos los que conocemos en Aragón que sufren casos como este” respondía sin precisar cuando le pedían un dato sobre la magnitud de afectados. “No me quiero equivocar con una cifra” se disculpaba.

Azcón también se ha expresado en contra de la regularización de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, que ve como “pura supervivencia política en este momento”. El dirigente aragonés afirma que “responde a razones políticas como la financiación con Cataluña o las medidas pactadas con Bildu sobre vivienda” y, según él, “la inmigración debe ser ordenada, debe requerir más reflexión y no tanta conveniencia política” porque podría abrir la puerta a regularizar a personas con causas pendientes en la Justicia. Y añadía un requisito más para poder ser regularizado: el idioma. Para Azcón, es imprescindible que los inmigrantes conozcan el idioma español porque “lo lógico es que quien viene a vivir a nuestro país conozca nuestra lengua, por una sencilla razón, los que vienen a trabajar tienen que integrarse”.

Este miércoles, Azcón visita, acompañado de Alberto Núñez Feijóo, el municipio de Figueruelas, en el cinturón de Zaragoza, donde se está levantando la fábrica de baterías de la china CATL para Stellantis. Hasta allí están llegando trabajadores del gigante asiático para implantar esta tecnología y el candidato la ponía de ejemplo: “En esa fábrica trabajarán entre 1.500 y 2.000 personas chinas por un tiempo, y se hace de forma ordenada y regulada”. Sin embargo, cuando se le ha preguntado por si ellos saben español, ha contestado que “no sé si está entre los requisitos, pero no es lo mismo cuando hablamos de la regularización masiva del Gobierno, porque deben integrarse”.

El presidente de Aragón y candidato ha hablado también de sanidad y uno de sus temas estrella, la financiación autonómica que plantea el Gobierno de España. Modelo que rechaza porque no incluye el criterio de despoblación y por la ordinalidad para Cataluña. El aragonés prefiere el “modelo Madrid” y lo ha defendido porque “la comunidad madrileña lidera en empleo, renta y crecimiento económico” y es “uno de los principales motores del país”. De hecho, Isabel Díaz Ayuso ya ha estado dos veces en Aragón en estos días. Elogiando a su homóloga, Azcón decía que cuenta con “las mejores listas de espera de España” y ha afirmado que Aragón sigue reduciendo tiempos, aunque aún queda margen de mejora. Ha negado que su Gobierno esté privatizando la sanidad y ha acusado al anterior Ejecutivo socialista de ser quien más recursos destinó a conciertos privados. Ha defendido, además, que su Ejecutivo “ha incrementado en más de 500 millones la inversión en sanidad pública”.

Sobre su próxima cita con las urnas, Jorge Azcón reconocía no esperar una mayoría absoluta, “en Aragón nunca la ha habido” decía tras volver a defender que no se puede gobernar sin presupuestos y “por coherencia hay que convocar elecciones”. Pero si en Aragón se repite el bloqueo de Vox como está ocurriendo en Extremadura, el presidente al que le sonríen las encuestas para revalidar el cargo, se despacha con “ellos son los que lo tendrán que explicar”.