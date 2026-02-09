Reacciones políticas tras las elecciones de Aragón, en directo | Las direcciones de los partidos se reúnen para analizar los resultados

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el domingo en Zaragoza.

El PP consigue 26 diputados y asegura que es el único partido que puede formar gobierno | El PSOE obtiene 18 escaños e iguala su peor resultado histórico en la comunidad | Vox duplica su presencia en las Cortes aragonesas

El Partido Popular ganó el domingo las elecciones autonómicas de Aragón al conseguir 26 diputados, dos menos que en los comicios de 2023. Los populares celebraron la victoria y el candidato de la formación, Jorge Azcón, aseguró que es el único partido que puede formar Gobierno. El otro ganador de la noche fue Vox, que duplicó su presencia en las Cortes aragonesas al conseguir 14 diputados y será necesario para la formación de Gobierno de los populares. El PSOE tuvo finalmente que hacer frente a uno de los peores escenarios que preveían las encuestas: consiguieron solo 18 diputados, igualando su peor resultado histórico en Aragón. Aun así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que su “partido seguirá siendo la única alternativa progresista” y varios dirigentes socialistas acusaron al PP de fortalecer a Vox. Tanto la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como la Junta Directiva Nacional del PP se reúnen este lunes para analizar los resultados de las elecciones.

