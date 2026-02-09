Reacciones políticas tras las elecciones de Aragón, en directo | Las direcciones de los partidos se reúnen para analizar los resultados
El PP consigue 26 diputados y asegura que es el único partido que puede formar gobierno | El PSOE obtiene 18 escaños e iguala su peor resultado histórico en la comunidad | Vox duplica su presencia en las Cortes aragonesas
El Partido Popular ganó el domingo las elecciones autonómicas de Aragón al conseguir 26 diputados, dos menos que en los comicios de 2023. Los populares celebraron la victoria y el candidato de la formación, Jorge Azcón, aseguró que es el único partido que puede formar Gobierno. El otro ganador de la noche fue Vox, que duplicó su presencia en las Cortes aragonesas al conseguir 14 diputados y será necesario para la formación de Gobierno de los populares. El PSOE tuvo finalmente que hacer frente a uno de los peores escenarios que preveían las encuestas: consiguieron solo 18 diputados, igualando su peor resultado histórico en Aragón. Aun así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que su “partido seguirá siendo la única alternativa progresista” y varios dirigentes socialistas acusaron al PP de fortalecer a Vox. Tanto la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como la Junta Directiva Nacional del PP se reúnen este lunes para analizar los resultados de las elecciones.
La ultraderecha se confirmó este domingo como la fuerza política con más potencial electoral en España al duplicar sus escaños en las elecciones autonómicas adelantadas en Aragón. Por segunda vez consecutiva tras las elecciones de Extremadura, Vox emerge como el gran beneficiado de una derechización del electorado, pero también de una estrategia fallida del Partido Popular, que con sendos adelantos electorales le ha regalado a su principal rival en la derecha no solo dos resultados magníficos, sino una creciente legitimación como partido de gobierno.
El Partido Popular pierde votos y se queda lejos de la mayoría absoluta, pero ha ganado las elecciones y probablemente seguirá gobernando en Aragón. Repasamos las claves que dejan los resultados de este domingo.
Tanto la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como la Junta Directiva Nacional del PP se reúnen este lunes para analizar los resultados de las elecciones.
