Ábalos se queda sin la indemnización del Congreso
Los letrados de la Cámara desestiman la petición del exdiputado, en prisión
El Congreso ha dicho no a José Luis Ábalos, en prisión provisional, que pidió recibir una indemnización tras su suspensión como diputado. Los letrados de la Cámara entienden que no procede porque Ábalos ya estaba suspendido como diputado cuando renunció al acta.
Además, ninguno de los antiguos miembros de la Cámara baja que fueron suspendidos en el pasado recibió la indemnización, señalan fuentes del Congreso. La Mesa de la Cámara entiende que “los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”.
Ábalos renunció a su acta de diputado en el Congreso el pasado 29 de enero y señaló que tras ser “privado de todo ingreso y protección social” ha tenido que dejar el escaño para mantener sus compromisos familiares y “afrontar” su defensa ante el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes está en prisión desde el pasado 27 de noviembre y el alto tribunal ha rechazado una petición suya para salir de prisión al apreciar “alto riesgo de fuga”.
