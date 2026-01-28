José Luis Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia al acta de diputado en el Congreso, según ha anunciado en su cuenta de X, que maneja su hijo desde que entró en prisión. “Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València”, reza el mensaje. La renuncia del escaño fue una de las razones de la discrepancia de Ábalos con su anterior abogado y lo que le llevó a dejar de trabajar para él. El PSOE le expulsó del grupo parlamentario y ya le reclamó el acta en cuanto estalló el escándalo del caso Koldo y le abrió en febrero de 2024 un expediente para quitarle la militancia.

“Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas”, señala el que fuera secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 y uno de los colaboradores claves de Pedro Sánchez desde el primero momento en el proceso de primarias que le llevó a ganar el liderazgo del partido.

El pasado 10 de diciembre, la Mesa del Congreso suspendió al que fuera diputado por Valencia de sus derechos y deberes en virtud del artículo 21.1.2º del Reglamento, que señala: “Los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.

Ábalos recuerda en su tuit en el que anuncia que deja el escaño que disfrutaba ahora dentro del heterogéneo Grupo Mixto del Congreso lo que ha venido reiterando en todos estos meses: que se ha sentido perseguido y maltratado por su partido, por el Gobierno y por el Congreso. “Desde la aprobación del Suplicatorio en enero de 2025 y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado, continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento”. El exdirigente socialista mantiene que esas “y no otras, han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia”.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]