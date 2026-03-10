Igor Tudor, sobre el cambio de Kinsky: “Quise presevar al hombre y al equipo”

El técnico del Tottenham apuesta por un portero sin experiencia y lo releva a los 17 minutos en una decisión sin precedentes: “Se lo expliqué y lo comprendió”

Igor Tudor hizo historia cuando sustituyó a Antonin Kinsky en el minuto 17. El entrenador interino del Tottenham se acababa de presentar a disputar la ida de los octavos de final de la Champions en el Metropolitano con el portero suplente: un joven checo de 22 años que este curso no había jugado más que dos partidos de Carabao Cup y jamás había disputado un encuentro de la máxima competición continental. Fue una apuesta extraña. A los 17 minutos, el Tottenham caía por 3-0 después de que su meta reserva entregara dos balones en su área a Lookman y Griezmann. Un caso de autodestrucción a máxima velocidad que el entrenador solo procesó por la vía de la extirpación. Ante la evidencia de lo que parecía un caso de incompetencia flagrante, Tudor optó por meter en el partido a su guardameta titular, Guglielmo Vicario.

“Llevo 15 años entrenando y nunca hice algo así”, dijo Tudor ante la cuestión de la sustitución de un portero por razones deportivas a los 17 minutos de partido, algo que no tiene precedentes en la Champions. “Quise preservar al hombre y al equipo”, se justificó el técnico. “Creo que hice lo correcto. Kinsky es muy buen portero, y quería reservar a Vicario para la liga. Se lo expliqué a Antonin en el vestuario y lo comprendió. Desafortunadamente, nos ocurren estas desgracias porque estamos frágiles y débiles como equipo”.

La Autopista al Infierno de AC-DC había cargado el aire frío de electricidad, este miércoles en el Metropolitano, cuando Kinsky hizo como decía la canción que es el himno oficioso del estadio de San Blas. El portero del Tottenham, aire de querubín, bigote dorado, quiso salir jugando con Djed Spence y le dio la pelota a Lookman. Ambos estaban en el área de penalti del Atlético separados por tres o cuatro metros de hierba. Tres o cuatro metros pueden ser un espacio sideral en el radio del área y Kinsky erró el envío de manera asombrosa. Corría el minuto seis del partido y el pánico se había manifestado en el eslabón más frágil del equipo visitante. El Tottenham está a un punto del descenso en la Premier después de completar una serie de 11 partidos sin ganar en liga. Una racha que el club de Londres no padecía desde que bajó a Segunda División en la temporada 1976-77.

Cuentan en Londres que Vicario tenía molestias en un tobillo. Tudor, al parecer, decidió reservar a su mejor portero para jugarse la vida en las nueve jornadas que le restan a la Premier. Ahí donde el club decidirá si se aboca a recortar su presupuesto a la mitad o permanece en la competición más rica del mundo. Un dilema insólito. Nunca una institución deportiva que ingresa 670 millones de euros por temporada se había visto en un aprieto semejante. Nunca un club del llamado Big Six de la liga inglesa ha bajado a Segunda desde que se estableció el formato Premier en 1991.

Kinsky sintió la presión de la historia en el 1-0 del Atlético. La misma ansiedad que acalambró a Micky Van de Ven cuando se resbaló en la acción que precedió al 2-0 y Griezmann se hizo con la pelota, dribló a Djed Spence y marcó. El mismo estado de ofuscación que debió cegar a Kinsky cuando tras un mal control dejó servido el balón a Julián Alvarez para que hiciera el 3-0.

“En todos los partidos nos pasa algo”, lamentó Tudor. “Es por la situación delicada que vivimos. Es asombroso. Difícil de explicar. Todo va contra nosotros”.