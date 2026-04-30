Pemex reporta una pérdida neta de más de 2.600 millones de dólares en el primer trimestre del año

Pemex inició 2026 con números rojos. Durante el primer trimestre del año registró una pérdida neta de 45.992 millones de pesos, unos 2.624 millones de dólares, lo que supuso un alza de 6,2% respecto a las pérdidas reportadas en el mismo periodo del año pasado. En su reporte financiero enviado a la Bolsa de Valores este jueves, la paraestatal atribuyó la caída a una disminución en ventas, un mayor deterioro de activos fijos y menores ingresos de otros rubros, así como por un mayor costo de instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria. En su llamada a inversionistas, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, destacó la reducción de la deuda financiera de 7,3% respecto al cierre del año pasado, para ubicarse en 79.000 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014.

Al primer trimestre de este año, los ingresos de la petrolera rebasaron los 365.700 millones de pesos, una caída respecto a las ventas de 395.000 millones de pesos del mismo periodo de 2025. El descenso fue atribuido a menores ventas de exportación debido a un menor volumen de petróleo crudo. En este primer periodo de 2026, su producción sigue estancada en 1,6 millones de barriles diarios. “Los resultados del primer trimestre reflejan avances en la eficiencia operativa, el desempeño comercial en el mercado interno, el desendeudamiento y el fortalecimiento del acceso a los mercados financieros. Si bien se observa una disminución en el resultado neto del trimestre en comparación con 2025, esta se explica por partidas contables de depreciación, deterioro de activos y pérdida cambiaria en la valuación de la deuda, derivada de un menor tipo de cambio”, explicó la empresa estatal, por escrito.

En el Gobierno de Sheinbaum una de las prioridades ha sido la reestructuración de las finanzas de Pemex. A través de complejos esquemas de refinanciamiento y una emisión de bonos se ha conseguido una reducción importante de su deuda financiera. La paraestatal regresó al mercado local de capitales, después de una pausa de siete años, en febrero pasado con una emisión de certificados de 31.500 millones de pesos.

En paralelo, la Administración federal pretende revertir la debacle operativa de la petrolera, con caídas en producción de crudo y gas natural, con el banderazo de salida de proyectos mixtos con privados, en el que se evalúa una apertura a la reactivación del fracking o fracturación hidráulica para elevar la producción de gas natural y una colaboración con la petrolera brasileña Petrobras. “En un acuerdo muy amplio, estamos en coordinación con ellos para avanzar, pero estamos iniciando apenas, no tenemos proyectos concretos”, indicó el director de la petrolera, Rodríguez Padilla.

El viraje en la política energética de México, respecto a la cerrazón privada del sexenio anterior, ha tenido que sortear, recientemente, una serie de incendios y derrames que han puesto en el punto de mira a la petrolera. En el arranque del año la refinería Dos Bocas, en Tabasco, reportó un incendio en sus instalaciones y además se presentó un megaderrame de crudo en el Golfo de México. Tras semanas de versiones cruzadas, los directivos de la petrolera reconocieron hace apenas unos días su responsabilidad en el derrame de crudo que desde marzo contamina las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.