Griezmann confirma que se queda en el Atlético y Julián Alvarez abre dudas sobre su futuro el próximo curso

Antoine Griezmann no perdonó el resbalón del central holandés del Tottenham, Van de Ven, para marcar el segundo gol del Atlético. El atacante francés corrió hacia la esquina izquierda del fondo norte señalándose el escudo como otra prueba inequívoca de que permanecerá en la entidad rojiblanca, al menos hasta final de temporada. No se marchará a los Orlando City de la Major League Soccer (MLS) que le habían ofertado ser uno de sus dos jugadores franquicia si firmaba antes del próximo mes de marzo.

Terminado el partido, Griezmann confirmó su permanencia, aunque a su manera, calando un “veremos” que en otras ocasiones hubiera sonado más a confusión. “Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho y lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la ida es esa, llegar hasta el final”, expuso Griezmann en declaraciones a Movistar, donde enfocó a la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril: “Ese es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”, abundó el atacante francés. “Aprovechamos algún error suyo técnico o del campo, que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados”, aseguró el galo sobre los resbalones de Kinsky y Van de Ven que supusieron el primer y el segundo tanto del Atlético. “Hicimos un grandísimo partido. Quisimos meter un ritmo alto desde el inicio. Los errores vienen también por la presión nuestra”, analizó el francés.

Si Griezmann cerró su amago de fuga a la MLS, Julián Alvarez abrió las dudas sobre si el próximo curso seguirá en el Atlético: “Puede que sí o puede ser que no”. Otro incendio a la vista que apunta a culebrón con el interés del Barça de por medio y, como mínimo, a revisión al alza de su contrato con el club rojiblanco.

“Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”, prosiguió el delantero argentino.

Y preguntado por las informaciones que lo han acercado al Barcelona, Julián Alvarez afirmó: “Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones”.