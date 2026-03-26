El Govern y los sindicatos se enrocan en sus posiciones en el conflicto educativo en Cataluña

El conflicto educativo en Cataluña tiene visos de enquistarse y recrudecerse. La primera reunión entre sindicatos y Govern tras la huelga masiva de la semana pasada ha acabado este jueves sin cambios: el Departamento de Educación se niega a mejorar el pacto firmado con CC OO y UGT -minoritarios en el sector educativo-, mientras que la mayoría de sindicatos -Ustec, Aspepc, CGT y la Intersindical- considera el acuerdo insuficiente y reclaman ir más allá, reforzados por la respuesta del colectivo en las huelgas. Tras el encuentro de este jueves entre los sindicatos y el consejero de Presidencia Albert Dalmau, la parte social se ha reafirmado en su amenaza de nuevas movilizaciones en el tercer trimestre del curso.

Una vez finalizada la reunión, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha declinado dar un paso más allá. “Estamos concentrados en el despliegue del acuerdo, porque da respuesta a las reivindicaciones del sector”, ha asegurado, y ha invitado a los sindicatos a volver a la mesa sectorial, después de que no hayan asistido a la de este jueves. “Que vuelvan a la mesa para que nos podamos concentrar en estas medidas [las del acuerdo]”, ha pedido, rehusando a atender la demanda de los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos insisten en la petición de reabrir la negociación. “Si piensan que la mesa sectorial es el espacio adecuado, que convoquen una para hablar de ello”, ha asegurado la portavoz de Ustec, Iolanda Segura. A pesar de admitir que ha sido “una reunión no muy productiva”, Segura se ha mostrado optimista: “Si la movilización ha permitido que se produzca esta reunión, también obligará a abrir este espacio de negociación”. En caso contrario, ha avisado que se convocarán nuevas huelgas y ha recordado al Govern que “el colectivo está muy organizado”.

El Govern se ha visto presionado y forzado a encontrarse con los cuatro sindicatos tras la demostración de fuerza que mostraron la semana pasada, siendo capaces de sostener una huelga durante una semana en que diariamente sacaron a la calle miles de profesores en cada uno de los territorios y unos 35.000 el viernes en Barcelona. Además, llegaba un mes después de otro paro masivo el 11 de febrero, y con la amenaza de nuevas movilizaciones durante lo que queda de curso, que se intuyen también importantes dado el nivel de enfado y hartazgo que los profesores de aula -más allá de los sindicatos- expresan por, básicamente, la falta de personal para atender a los alumnos con dificultades, las elevadas ratios, el exceso de burocracia y los sueldos parcialmente congelados.

Los profesores consideran “insuficiente” el pacto con CC OO y UGT, porque los 2.000 millones de inversión no se sabe de dónde saldrán, porque se aumenta el 30% el complemento salarial, y no el 100% que reclamaban o porque la bajada de ratio solo afecta a la ESO y no a todos los centros.

Tras las movilizaciones, los cuatro sindicatos habían emplazado al Govern a una reunión el martes por la mañana, aunque coincidía con la reunión semanal del Consell Executiu. El Govern los convocó este jueves por la tarde, por separado y uno tras otro, para este jueves por la tarde. Pero los representantes sindicales se han presentado de forma conjunta porque aseguran que no aceptan negociaciones individuales.

Los directores presentan recurso

Otro frente con el que el Govern tiene que lidiar es el de las direcciones. El colectivo rechaza el punto del acuerdo educativo que implica reducir de 7.000 a 2.500 las conocidas como plazas perfiladas, que son las que ocupan interinos, no según el orden de las listas, sino según su perfil y que son diseñadas por las direcciones para buscar maestros especialistas (por ejemplo, impartir las Matemáticas en inglés), gracias al llamado decreto de plantillas. Además, no ven aceptable que los sindicatos deban estar presentes en las entrevistas para seleccionar el personal.

Por todo ello, la asociación Axia, que agrupa a más de 300 directores, presentó este miércoles un recurso de reposición a la resolución EDF/570/2026 publicada en el DOGC el pasado 5 de marzo, que regula el proceso de provisión de plazas. La entidad considera que “la prohibición de proponer personal interino es una decisión incompresible y contraria al decreto de plantillas” y que supone un “retroceso en la autonomía de los centros” y limita el papel de las direcciones, de manera que les deja sin margen para poder elegir el profesorado con el perfil más idónea para implementar su proyecto educativo.