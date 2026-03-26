Los Oscar se van de Hollywood: un acuerdo comercial los traslada al centro financiero de Los Ángeles

Después de un cuarto de siglo, los premios de la Academia de Cine se marcharán del Teatro Dolby en 2029 para celebrarse al Teatro Peacock, en el ‘downtown’

Los Oscar de Hollywood abandonan Hollywood. Una vez que cumplan 100 años, en 2028, los premios de la Academia de Cine dejarán el Teatro Dolby, sitio en el conocido barrio de Los Ángeles donde llevan décadas celebrándose. Un acuerdo comercial de la Academia ha hecho que, a partir de 2029 y al menos hasta 2039, los premios se marchen al downtown, el centro financiero de la ciudad, en concreto al teatro llamado Peacock o L.A. Live.

El cambio se da porque la Academia ha encontrado un nuevo socio comercial, AEG, una gran empresa de entretenimiento y eventos (afirman organizar más de 13.000 al año) con sede en Los Ángeles que gestiona algunos de los espacios más importantes de la ciudad, como el propio teatro Peacock o el cercano Crypto.com Arena, hogar de Los Angeles Lakers y donde se celebran, entre otros, los premios Grammy y los Emmy. El acuerdo sigue al conocido hace tres meses, cuando la Academia anunció que a partir de 2029 (también cuando los premios alcancen su 101ª edición) la gala se podrá seguir en YouTube en todo el mundo de forma abierta y gratuita durante al menos cinco ediciones. De ahí que dicho teatro “será el primer espacio en acoger los Oscar cuando estén disponibles en YouTube”, como ha explicado la Academia.

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Los premios de la Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográficas de Estados Unidos están intrínsecamente asociados con Hollywood, un barrio que es también el nombre de toda una industria. Y ni el uno ni la otra están en su mejor momento. Hollywood (en concreto, Hollywood Boulevard) tiene numerosos comercios cerrados; sus responsables políticos y de conservación están haciendo esfuerzos por darle un lavado de cara, especialmente por los eventos que acogerá la ciudad los próximos años: el Mundial de fútbol este verano, la Super Bowl en 2027 y, en 2028, tanto el centenario de los Oscar como los Juegos Olímpicos, los terceros de su historia. Por su parte, la industria está perdiendo pie en la ciudad, que se ha convertido en un lugar donde rodar es inalcanzablemente caro, especialmente tras la pandemia, las huelgas de actores y guionistas y los incendios del año pasado.

Sin embargo, antes de arrancar en el Dolby (antes llamado Teatro Kodak y específicamente diseñado para los galardones), los premios ya estuvieron en el downtown, el centro financiero y administrativo de la ciudad. Durante años tuvieron lugar en dos grandes espacios de eventos en esa zona, el Dorothy Chandler Pavilion (donde se celebran los recitales de ópera y ballet) y el Shrine Auditorium, en el sur, cerca de Expo Park, la zona central de los Juegos Olímpicos.

Vista del teatro Peacock, en el 'downtown' de Los Ángeles, California. Peacock Teather

Este pasado 15 de marzo de 2026 los premios han celebrado su edición número 98. Y llevan desde 2002 haciéndolo de manera continua en el Teatro Dolby, situado en pleno Paseo de la Fama de Hollywood. El célebre auditorio solo se perdió la gala en 2021, cuando, por la pandemia de coronavirus, se celebraron en la estación central de trenes de la ciudad, Union Station. Solo le quedan dos ediciones más en el Dolby: las de 2027 y 2028, la centenaria. Según ha explicado el diario local Los Angeles Times, los planes para cambiar los Oscar de ubicación llevan gestándose un par de años.

Se espera que el cambio de recinto ayude también a aumentar la capacidad de invitados a la gala. Ahora mismo, la Academia tiene 11.000 miembros, pero a la gala van unos 2.500 invitados. En el comunicado que han emitido, la Academia ha afirmado que “en el marco de esta colaboración, AEG llevará a cabo una serie de mejoras integrales en el teatro, entre las que se incluyen la modernización del escenario, los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos, las instalaciones entre bastidores y otras zonas fundamentales para la producción”.

El teatro Peacock o L.A. Live se inauguró en 2007, 18 años después del vecino Crypto.com Arena, antes llamado Staples Center. Así que, como explica la Academia, deberá cambiar ciertas cuestiones para adaptarse a una de las galas más seguidas del mundo: “AEG colaborará estrechamente con la Academia para incorporar los elementos de diseño a medida necesarios para acoger la ceremonia de los Oscar”. Ubicado en una gran plaza con restaurantes y bares —es una zona donde se celebran muchos eventos deportivos y conciertos—, también han explicado que ese espacio público “acogerá las llegadas de la alfombra roja y las actividades”.