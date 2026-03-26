El viceministro de la Igualdad renuncia luego de que Paloma Valencia revelara que fue denunciado por acoso sexual

Acxan Duque se aparta del cargo tras la denuncia de una funcionaria de la entidad de haber recibido una foto íntima suya a través de WhatsApp

Un nuevo escándalo golpea al Ministerio de la Igualdad. El jefe jurídico y viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, Acxan Duque, ha renunciado tres horas después de que la candidata presidencial opositora Paloma Valencia hiciera pública una denuncia contra el abogado por presunto acoso sexual. Se trata de una queja interna de una funcionaria de la entidad, quien lo acusa de haberle enviado una foto íntima a través de WhatsApp, sin que ella lo hubiera solicitado. Duque ha asegurado que se trató de un error, pues la imagen en realidad estaba dirigida a su pareja. Sin embargo, ha decidido dar un paso al costado para defenderse ante las autoridades.

En la mañana de este jueves, a través de un comunicado y en sus redes sociales, Valencia había dado a conocer que Axcan Duque presuntamente habría acosado sexualmente a una mujer dentro del Ministerio. La denuncia se manejó de forma interna, luego de que la funcionaria afectada lo denunciara ante el Comité de Convivencia, siguiendo los protocolos al interior de las empresas. Hasta que la candidata del Centro Democrático la hizo pública y solicitó a la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía que adoptara medidas urgentes para proteger a la denunciante. “En particular, pidió que se le garantice trabajo en casa para evitar que permanezca bajo el control del viceministro mientras se adelantan las investigaciones”, añade el comunicado.

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