Argelia da por superada la crisis diplomática por el Sáhara y refuerza la cooperación en materia de energía con España

Argelia ha dado por superada la crisis diplomática causada en 2022 por el giro de España en favor de Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental al reactivar la vigencia de tratado de amistad, cooperación y buena vecindad, suspendido desde entonces. España y Argelia han acordado además reforzar la colaboración en materia de energía, según ha anunciado este jueves el ministro ‌de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, tras reunirse en Argel con ‌el presidente Abdelmayid Tebún, en una visita oficial que viene a sellar la reconciliación entre ambos países.

Argelia es un “socio estratégico, fiable y constante” en el suministro gas, ​afirmó en una comparecencia pública el titular de Exteriores, sin detallar si se había acordado aumentar el suministro de gas a España. De acuerdo con una información adelantada la semana pasada por la agencia Bloomberg, el Gobierno sopesa incrementar en más de un 12% el volumen de importaciones hacia España de gas natural procedente de Argelia, tras una subida de precios del 60% desde el inicio de las hostilidades en el Oriente Próximo. El conflicto con Irán ha trastocado los mercados energéticos. El presidente ejecutivo de la empresa española Naturgy.

Francisco Reynés, afirmó esta semana que la compañía quería reforzar su relación con su proveedor y accionista argelino, la empresa estatal Sonatrach, informa Reuters. Naturgy tiene suscritos contratos de suministro de gas con Argelia, que en los dos primeros meses del año representaron cerca de 30% de las importaciones de gas de España, que llega a través del gasoducto directo Medgaz, en ​el que Naturgy es socio minoritario ​y Sonatrach tiene una participación ​del 51%.

Otros países ​también están solicitando ​a Argelia más gas ante las perturbaciones causadas por el conflicto en Oriente Medio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró el martes durante una visita oficial a Argel que confía en ​poder recibir más gas desde el país magrebí, conectado también con Italia mediante un gasoducto.

El titular de Exteriores español expresó a su llegada a Argel el deseo de “reforzar las excelentes relaciones bilaterales” entre dos países que comparten “lazos humanos e históricos y vecindad mediterránea” y un “interés común por la estabilidad y prosperidad en el Mediterráneo”.

Sin mención al contencioso saharaui

Su viaje oficial al país magrebí está marcado por la consolidación de las relaciones bilaterales y el refuerzo del suministro del gas natural. En su declaración pública en Argel, el jefe de la diplomacia española no ha hecho mención del incremento de la inmigración irregular procedente de las costas argelina ni sobre el proceso de diálogo sobre el Sáhara lanzado por EE UU el mes pasado en Madrid con participación argelina. Las entradas de migrantes irregulares a las fronteras españolas por vía marítima y terrestre disminuyeron el año pasado un 42,6%, la mayor reducción desde 2019. Solo Baleares rompió esa tendencia con un aumento del 24,5% de llegadas, en su gran mayoría en pateras procedentes de las costas argelinas.

Los ministros de Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y el jefe de la diplomacia del Frente Polisario se dieron cita el pasado febrero en la embajada de EE UU en Madrid convocados por el Gobierno de Washington y bajo el patrocinio de Naciones Unidas. Albares recibió entonces a varios de los asistentes al diálogo sobre el futuro del Sáhara Occidental impulsado por Estados Unidos, entre ellos a su homólogo de Argelia.

También se ha acordado con Argelia, según dijo Albares, “relanzar viajes, visitas y reuniones a todos los niveles”, sin concretar una eventual reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, que sería la primera desde 2018.

Albares y su homólogo argelino, Ahmed Attaf han repasado este jueves en Argel la agenda bilateral y abordado la coyuntura internacional. Ambos ministros analizaron la situación en Oriente Próximo, en la región de Sahel y en el Mediterráneo. También se produjo un encuentro de Albares con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab. En 2025, por tercer año consecutivo, Argelia ha sido el primer proveedor de gas natural de España, con cerca de un 35% de las importaciones.

El jefe de la diplomacia española destacó en Argel “el incremento espectacular de las exportaciones en los dos últimos años”. En 2025, España exportó a Argelia por valor de 2.133 millones de euros, lo que supuso un incremento del 270% respecto de 2024”, según un comunicado del Ministerio. En 2024, Argelia levantó las restricciones comerciales que había impuesto a España en junio de 2022 por el apoyo del Gobierno al plan marroquí de autonomía para el Sahara. Las exportaciones españolas al mercado argelino se desplomaron en 2023, tras caer a solo 351 millones desde los 2.906 millones de 2019, antes de la pandemia.