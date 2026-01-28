La renuncia al acta no librará a Ábalos del juicio en el Supremo pero la causa sobre amaños de obras irá a la Audiencia Nacional

El exministro de Transporte José Luis Ábalos ha anunciado este miércoles su renuncia al acta de diputado en el Congreso, un paso que se barruntaba desde hacía meses, pero que hasta ahora se había negado a dar. La medida tendrá consecuencias directas en el caso Koldo, que se investiga a medio camino entre la Audiencia Nacional y el Supremo. Es en el alto tribunal donde se concentra toda la investigación sobre Ábalos, con una pieza principal sobre los presuntos amaños de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia y otra pieza separada sobre adjudicaciones irregulares de obra pública. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que el Supremo retendrá la competencia sobre la primera, por lo que seguirá adelante con el juicio ―previsto hacia abril―, mientras que lo más probable es que la segunda pieza recale en la Audiencia Nacional.

El motivo es que la pérdida del escaño conlleva la pérdida de aforamiento de Ábalos ante el Supremo, donde se le investiga por las dos tramas. El alto tribunal fijó hace años que el momento clave para determinar si sigue siendo competente para conocer de unos hechos es el acto de apertura de juicio oral, lo que arroja dos escenarios distintos para Ábalos.

En lo tocante a la pieza principal, la de las mascarillas, fue el pasado 11 de diciembre cuando el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, envió a juicio al exministro, al que fuera su asesor Koldo García y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Este hito procesal implica que, aunque el exdirigente socialista haya dejado de ser aforado, el alto tribunal retiene la competencia. Así las cosas, aunque lo previsible es que las defensas lo combatan en la audiencia preliminar fijada para el próximo 12 de febrero, el primer juicio por el caso Koldo se celebrará en el Supremo.

La pieza separada sobre los presuntos amaños de obra se encuentra en una situación muy distinta. El propio instructor ha indicado en sucesivas resoluciones que está en un estado embrionario, en plena fase de investigación y, por tanto, lejos aún de un eventual auto de apertura de juicio oral. Por ello, en lo relativo a esta otra rama del procedimiento se espera que Puente reevalúe su competencia y, finalmente, acabe derivándola a su homólogo de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Ismael Moreno.