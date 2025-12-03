El Supremo confirma la división del ‘caso Ábalos’ que precipitó el encarcelamiento del exministro y su antiguo asesor

La Sala de Apelaciones rechaza el recurso del exministro contra la decisión del juez de separar la investigación de las mascarillas de la de las obras públicas

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de dividir en dos la investigación sobre los supuestos amaños de contratos durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. La Sala de Apelaciones ha rechazado el recurso presentado por Ábalos contra esa medida, que en la práctica permitió al juez dar por terminada la instrucción de la primera pieza, centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, lo que precipitó el encarcelamiento preventivo de Ábalos y el que fuera su antiguo asesor, Koldo García. Los magistrados consideran “inasumible” la queja de la defensa, que sostiene que no se puede incriminar al exministro en la supuesta trama corrupta y que los investigadores han ido obteniendo información “sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando, fruto de la utilización de técnicas excepcionales de investigación” como la interceptación de las comunicaciones y la incautación “indiscriminada” de documentación.

La intención del instructor al dividir el caso en dos piezas era cerrar cuanto antes la instrucción de la primera parte para que el juicio se celebre en los próximos meses, y dejar abierta la segunda, centrada en los supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas, cuya investigación empezó mucho más tarde y, previsiblemente, va a ser más compleja.

Puente confirmó sus planes unos días después de dividir el caso y propuso juzgar a Ábalos, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas en las peores semanas de la pandemia. Este paso llevó a que las acusaciones presentaran sus peticiones de cárcel para los investigados (entre 24 y 30 años de cárcel para el exministro, entre 19 y medio y 30 años para su antiguo asesor y siete años para Aldama), lo que llevó al instructor a enviar a prisión la semana pasada a Ábalos y Koldo García por riesgo “extremo” de fuga.

En el auto dictado este miércoles, la Sala de Apelaciones reprocha a la defensa del exministro que no haya centrado su recurso en la división de la causa, sino en cuestionar que haya indicios suficientes para incriminar a Ábalos. Entre otros asuntos, el abogado del exdirigente socialista se quejaba de que el juez diera credibilidad a las informaciones que ha ido aportando el empresario Aldama, en la que se basa parte de la instrucción. “Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando”, señala la sala.

La Sala de Apelaciones tiene todavía que pronunciarse sobre la decisión del juez de proponer sentar en el banquillo a los tres investigados, que ha sido recurrida por las defensas. Los magistrados tienen previsto empezar a estudiar los recursos este viernes.