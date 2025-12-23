La Audiencia de Valencia avala la negativa de la jueza de la dana a investigar al presidente de la Confederación del Júcar

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a su llegada el pasado 19 de septiembre a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo.

La magistrada de Catarroja cita a declarar a un asesor del PP en las Cortes Valencianas, que acompañó a Cuenca y a Pérez Llorca cuando testificaron en el juzgado

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. El órgano judicial ha desestimado de este modo el recurso de apelación interpuesto por la acusación que ejerce Valores contra el auto del Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que negó la imputación del responsable de la confederación y que la Audiencia califica de “razonable”.

La Audiencia, en un auto fechado el 16 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), razona que el recurso, visto el auto previo de la magistrada y el informe del Ministerio Fiscal, “debe ser desestimado directamente pues no justifica adecuadamente que concurran los presupuestos del artículo 11 del Código Penal”

“Y no es función de la Sala de oficio revisar y revalorar todas las diligencias de investigación para extraer conclusiones fáctico/normativas integrativas, con la agravante de tratarse de una acusación, y que supondría una evidente extralimitación del objeto devolutivo delimitado por el recurso interpuesto, con una indeseable consecuencia añadida: ir más allá del objeto resuelto por la resolución recurrida y del informe del Fiscal”, expone.

La Audiencia agrega que “la investigación penal no es una investigación general sobre un hecho, deben existir indicios de la comisión de un hecho punible por una persona, por ello, con carácter general, la pregunta en un proceso penal no es quien es ‘responsable’, sino quien ha ejecutado la acción o la comisión equivalente en quien concurran los demás requisitos del artículo 11 del Código Penal”.

Sobre los supuestos “indicios de criminalidad” alegados por Valores, señala que fueron explicados “de forma extensa” por Polo en su declaración como testigo. Y apunta que no se le puede culpar de que “los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran”.

La jueza de la dana ha acordado además este martes citar como testigo a José Morgan, asesor del PP en las Cortes Valencianas y ahora miembro de la nueva gestora del PP valenciano, que acompañó al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cuando acudieron a declarar al juzgado de Catarroja. En la segunda ocasión que tuvo que comparecer Cuenca, tuvo que responder de los mensajes que cruzó la tarde de la dana con la exconsejera Salomé Pradas sobre la viabilidad de un confinamiento de la población para evitar los riesgos de la dana.