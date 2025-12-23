Víctimas de la dana y entidades sociales exigen de nuevo el acta de diputado a Mazón: “No vamos a dejar pasar página”

La manifestación del pasado mes de noviembre en Valencia pidiendo al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón que entregue el acta de diputado.

Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y de las entidades sociales que se han manifestado cada mes contra la gestión de la tragedia han llevado este martes a Les Corts Valencianes carbón para entregarlo al expresident Carlos Mazón, a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, y a su Gobierno.

El carbón ha sido entregado en el registro de las Corts Valencianes tras una rueda de prensa en la que han invitado a todos los valencianos a participar este sábado en la manifestación convocada a las 18 horas en Valencia con el lema Mazón a prisión para reclamar que entregue de inmediato su acta de diputado y vaya a declarar al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana. “No vamos a dejar pasar página”, han asegurado.

Las víctimas y entidades han llevado carbón a Mazón por su “negligente” gestión de la dana, a Pérez Llorca por “seguir protegiéndole” y a los consejeros que en su opinión el día de la dana “pusieron otras prioridades por delante de la vida de los valencianos”: Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina.

La del sábado será la decimoquinta movilización, entre manifestaciones y concentraciones, desde la dana para exigir responsabilidades por la gestión de la tragedia en la que murieron 230 personas en Valencia: las doce primeras llevaron por lema Mazón dimisión, y tras la marcha del expresident de la Generalitat la consigna ha cambiado a Mazón a prisión.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha indicado que las familias le han trasladado que este mes necesitan el apoyo de todos los valencianos, pues son fechas “más complicadas” debido a que “las ausencias son más palpables” en Navidades, en las que todo recuerda que sus familiares no están.

“Es inviable poder pasar página” y “no vamos a dejar que se pase página como otras veces han hecho en otros casos”, ha aseverado Álvarez, quien ha pedido a los valencianos que les acompañen en la manifestación del 27 de diciembre y que no les olviden.

Toñi García, que perdió a su marido y su hija en la dana y es miembro de la Associació de Víctimes de la Dana, ha instado a que se asuman responsabilidades por la “negligente gestión” y ha considerado que Pérez Llorca “tiene muy buenas palabras, pero no hechos”, e incluso ha “premiado” a Mazón con la portavocía de una comisión, lo que ven “un insulto”.

“Son fechas difíciles, inasumibles para todos nosotros: no hay normalidad, no hay felices fiestas, no hay feliz Navidad, hay dolor, hay pena”, ha asegurado entre lágrimas, y ha destacado que por eso necesitan “más que nunca el apoyo” de la ciudadanía.

En nombre de las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales convocantes de la manifestación, Beatriu Cardona ha asegurado que un año después de la catástrofe se intenta “imponer una normalidad que no existe”, pues hay estudiantes que siguen en barracones y personas con movilidad reducida sin poder salir de casa porque no funciona el ascensor.

“Las personas afectadas y el resto del pueblo valenciano no nos merecemos esta situación”, ha indicado otra de las portavoces, Alexandra Usó, quien ha reivindicado que cada movilización es “un acto de solidaridad y acompañamiento” a las víctimas y de exigencia de “reparación y justicia”.

En nombre de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERC), Ruth Moyano, ha pedido que la reconstrucción se base en “poner la seguridad, la dignidad y la vida de las personas por encima de los intereses económicos”.