La jueza de la dana rechaza de plano citar a Rufián por mostrar en el Congreso un trozo de cuerda de una niña ahogada
La magistrada asegura que “carece de sentido” llamar a declarar al diputado de ERC y a los padres de la menor en respuesta a la petición de una acusación particular
La titular de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha desestimado este viernes la solicitud de una acusación particular para que declare como testigo el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. La finalidad era que explicase “cómo, cuándo y dónde” se le entregó un fragmento de cuerda que el político mostró durante la comparecencia de la exconsejera de Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, en la comisión de investigación de la cámara baja el pasado lunes. La magistrada ha desestimado la petición en un contundente auto.
En aquella sesión, el parlamentario de ERC se acercó al estrado para entregar a Pradas un trozo de cuerda de la que, según recordó, se agarró una niña de origen chino que murió en la barrancada y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Rufián la dejó en la mesa en la que comparecía la exconsellera.
La acusación que ha realizado la petición solicitaba que la magistrada llamara a testificar a Rufián y a la familia de la menor fallecida. Sin embargo, la jueza rechaza estas pretensiones, ya que, asevera, “el padecimiento y muerte de la menor de nacionalidad china, el dolor de su familia y las circunstancias de su fallecimiento son ampliamente conocidos”.
Nuria Ruiz Tobarra recalca que los progenitores de la menor fallecida, de 11 años, “no necesitan que se les cite otra vez”, puesto que ya acudieron al juzgado". Tampoco deben explicar, como tampoco Rufián, por qué dicho trozo de cuerda se encontraba en poder de dicho diputado. “Están en su perfecto derecho de entregárselo a quien estimen pertinente. El trozo de cuerda no constituye la prueba del fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado, ni de la forma en que falleció. Las circunstancias en las que murió fueron ya narradas, no solo por su familia, sino por una testigo, quien resultó lesionada. Pese a todos sus esfuerzos, no pudo salvarla. Dicha testigo y perjudicada lo relató ante este Juzgado, en presencia de su letrado, y en la comisión del Congreso”, agrega.
E insiste la magistrada: “Los padres no es que no necesiten volver a declarar. Es que no deben. No hace falta apelar al Estatuto de la Víctima para saber que es absolutamente perjudicial volver a relatar en sede judicial y de manera injustificada lo sucedido”. “Tampoco hace falta citarlos para preguntarles qué información recibieron antes y durante la dana, porque la respuesta es sencilla. ¿Para salvar la vida de su hija?. Ninguna”, dice, contundente, la jueza.
La acusación particular, que representa a los familiares de una víctima mortal y ha formulado la petición, fue expulsada en septiembre del procedimiento después de que la letrada se alineara con la defensa del investigado Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, imputado junto con la exconsellera Pradas. L, entre otras actuaciones como la divulgación de bulos. No obstante, la Audiencia Provincial de Valencia estimó recientemente el recurso de la acusación y ésta volvió a la causa.
Ademá, la magistrada niega la solicitud que hacía esta acusación de incorporar la copia íntegra de la declaración de Salomé Pradas ante la Comisión del Congreso, algo que -recuerda- “ya se descartó en una resolución anterior que se centraba en la imposibilidad de convertir la versión de la investigada en una amalgama con un triple origen: la declaración judicial (con asistencia letrada), las declaraciones en los medios de comunicación (sin asistencia letrada) y las comparecencias en las comisiones de investigación (con obligación de decir verdad).
“Dicha copia no aporta nada a la instrucción de la causa, ni a la investigación del fallecimiento”, enfatiza la magistrada, que manifiesta a la acusación que “no puede actuar en defensa de los intereses de los padres” de la menor fallecida. “Los padres ya tienen quien los defienda como acusación particular, forman parte de una asociación de víctimas personada en la causa. La asociación es Associació víctimes de la Dana 29 de octubre de 2024”, remacha.
Sobre la solicitud de testifical de Gabriel Rufián, explica la instructora que la de la exposición razonada se reserva cuando se parte de la existencia de indicios de delito en el aforado. Por tanto, “ni se afirma por la acusación, ni se conoce qué delito habría cometido el señor Gabriel Rufián, ni qué relación tendría con la investigación objeto de la causa”.
El resto de las peticiones, continúa, ha de descartarse igualmente. “Ni es procedente la unión a esta causa como pieza de convicción del trozo de cuerda, ni la realización de una pericial que analice la existencia de restos biológicos. Saber cómo falleció la menor no hace preciso el análisis de un posible ADN que pudiera obtenerse de la cuerda. Carece de sentido igualmente efectuar una pericial física e hidrológica de corrientes”.
Y acaba: “Nadie duda sobre como falleció la niña. Ninguna de las partes. No se ha de corroborar ni por el estado de las fibras, ni se han de estudiar sedimentos en el trozo de cuerda (algo harto difícil), ni mucho menos se ha de efectuar un análisis pericial que valore la coherencia de la pericia con el relato de unos padres que vieron con impotencia cómo desaparecía su hija. No precisan de periciales sobre el trozo de la cuerda para saber lo que ocurrió, y lo sucedido consta perfectamente documentado en la causa”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La jueza de la dana rechaza de plano citar a Rufián por mostrar en el Congreso un trozo de cuerda de una niña ahogada
Moreno defiende el “compromiso ético” de los periodistas frente a los pseudomedios
Hacienda requerirá a Salinas Pliego el pago de 51.000 millones de pesos en enero
Ucrania ataca por primera vez a un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo
Lo más visto
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón engordan con facturas de hace una década y sin pagar desde tiempos de Cifuentes
- Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”