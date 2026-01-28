La renuncia de Ábalos coloca ya en el Congreso a la alcaldesa valenciana de Llaurí

Ana María González, condenada por conducir ebria en 2021, afrontó una multa de 960 euros y la retirada durante ocho meses de la licencia de conducción

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia al acta de diputado en el Congreso, según ha anunciado en su cuenta de X. “Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València”, reza el mensaje.

Su sustituta en la lista del principal partido del Gobierno por la provincia de Valencia en las elecciones generales de 2023 es Ana María González, alcaldesa de Llaurí, un municipio valenciano de poco más de 1.200 vecinos y tiene una condena por conducir ebria en 2021. “Tomará el acta en breve”, dicen fuentes del PSOE, que afirman que seguirá también al frente del municipio.

González afrontó una multa de 960 euros y la retirada durante ocho meses de la licencia de conducción. González admitió su responsabilidad ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia. De ahí que se le rebajara la pena inicial que solicitaba el fiscal, de 1.440 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor.

Según los hechos declarados probados y recogidos por el diario Levante en 2024, fue en abril de 2021 cuando la alcaldesa de Llaurí conducía por la calle Marina de València “afectada por la ingestión precedente de bebidas alcohólicas, con la consiguiente merma de reflejos y pérdida de atención en la conducción”.

¿Por qué ocupará ella este escaño? Porque en las elecciones generales de 2023 González figuraba como número siete en la lista del PSOE por Valencia, donde Ábalos era el número uno. Ahora, al dejar al acta, la sustitución sigue el orden de la lista y González es la siguiente.