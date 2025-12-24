¿Cómo lo hicieron las encuestas en Extremadura?

Los sondeos volvieron a ser útiles señalando el resultado, aunque fueron menos precisos de lo normal. El CIS estuvo bien en escaños. Pero sigue sesgado: volvió a sobreestimar a la izquierda

Las encuestas cumplieron su función el pasado domingo. El resultado coincidió con su escenario central, una victoria (clara) del Partido Popular sin mayoría absoluta.

Los sondeos tuvieron una precisión normal o algo peor. El error medio por partido rondó los 2,4 puntos, por encima de la desviación típica de 2 puntos. Lo hicieron peor que en 2024, cuando encadenaron cuatro elecciones bien pronosticadas (europeas, Cataluña, País Vasco y Galicia). Nuestro promedio de sondeos redujo ligeramente ese error, pero también estuvo solamente regular.

Los sondeos acertaron con el PP y anticiparon la caída del PSOE, aunque la subestimaron (en puntos). A cambio, la mayoría se quedó corto con Vox (tres puntos). La sorpresa fue que Extremadura votó más a la derecha de lo previsto. PP y Vox sumaron el 60% de votos; ninguna encuesta les daba tanto.

Nuestra predicción probabilística acertó señalando que el escenario central era una victoria del PP sin mayoría (le asignábamos un 88% de probabilidad). Además, el modelo exhibió una de sus virtudes: en un día de encuestas solo regulares, las horquillas de probabilidad —amplias— sirvieron para explicar que un resultado como el que se produjo eran perfectamente posible. Los escaños de todos los partidos, incluidos PSOE y Vox, entraron en las horquillas que dimos con probabilidad del 80%.

¿Qué encuestadoras son más precisas?

La predicción electoral es un ejercicio de aproximación sujeto al poder azar. Por eso es injusto juzgar encuestadoras por una predicción puntual. Lo razonable es analizar su acierto a lo largo de tiempo, con múltiples elecciones. Con ese propósito, la siguiente tabla muestra el acierto desde 2018 de ocho encuestadoras en las grandes citas electorales. Ahí se puede comprobar el buen desempeño histórico de los sondeos de 40dB. —que publica este diario— y también de los promedios de EL PAÍS.

Las encuestadoras con mejor histórico desde 2018 son GAD3 y 40dB. Además, nuestro promedio tiene la mejor precisión de todas las fuentes analizadas. No es tanto mérito nuestro como de los encuestadores: el promedio solo funciona gracias a los buenos sondeos de los que se alimenta.

El CIS fue preciso en escaños, pero regular en votos. Además, volvió a exhibir su sesgo

Como vimos arriba, la última estimación del organismo público para las elecciones extremeñas cometió un error de 2,9 puntos por partido, peor que la mayoría de las encuestadoras. Acertó con Vox y Unidas por Extremadura, pero subestimó al PP (en 4 puntos) y sobreestimó al PSOE (en 6).

Al mismo tiempo, en escaños su estimación fue una de las tres mejores, con una desviación de 1,3 escaños por partido, solo batida por Sigma Dos (1,1). El promedio de encuestas se desvió unos 2 escaños por cada formación.

Con estos resultados, el CIS sigue siendo la encuestadora más imprecisa de las ocho analizadas desde 2018. Se puede ver en la tabla resumen de arriba, donde comparamos el error por partido (en votos). El CIS fue peor que la media en 11 de 13 elecciones estudiadas; nunca fue el mejor y en 5 elecciones fue el peor.

Además, este domingo volvió a exhibir su peor problema: el sesgo sistemático de sus estimaciones en favor de la izquierda. El CIS daba un 42% de votos a la suma de PSOE y Unidas por Extremadura, que se quedaron en 36%. Seis puntos abajo.

Nadie puede sorprenderse por esta desviación. Como llevamos años contando, este patrón se repite una y otra vez: con Tezanos, el CIS ha sobrestimado a la izquierda en 42 de las 43 elecciones que hemos analizado desde 2018. Lo hizo en la generales de 2023, en las cuatro citas electorales de 2024 y ahora en Extremadura. Como también hemos repetido muchas veces, Lo más grave es que pasan los años sin que nadie corrija este sesgo evidente.

