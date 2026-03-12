Miguel Ángel Llamas (Podemos): “Es razonable que León tenga una comunidad autónoma propia”

Miguel Ángel Llamas, candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, en Zamora.

El candidato centra la campaña en el acceso a la vivienda, la desprivatización y el refuerzo de los servicios públicos en el medio rural

Miguel Ángel Llamas (Melilla, 39 años) accedió al cargo de coordinador de Podemos en Castilla y León hace menos de un año. La papeleta que comparte con Alianza Verde tiene la difícil tarea de mantener el único escaño que ha ocupado esta legislatura en las Cortes Pablo Fernández, el número tres del partido, cuando casi todas las encuestas vaticinan su desaparición.

Pregunta. Con la izquierda dividida y la derecha fuerte, el escenario parece complicado. ¿Cuál es el objetivo de Podemos en estas elecciones?

Respuesta. La derecha está incluso más dividida. En muchas provincias hay más partidos y más fragmentación que en el eje progresista. El objetivo es disputar las elecciones con mucha fuerza; no hay que marcarse topes. Podemos ha tenido representación en Castilla y León desde los comienzos y buscamos no solo mantenerla, sino ampliarla.

P. Pero en 2022 fueron con IU y ahora no. Las encuestas reflejan que esa división resta.

R. Es una dificultad, pero tenemos un proyecto muy sólido que da respuesta a todas las necesidades de Castilla y León. La sensación es que estamos creciendo y que podemos ser la sorpresa el 15-M.

P. Tras una década con Pablo Fernández al frente del partido, ¿qué hay de nuevo en este Podemos?

R. Podemos tiene sus señas de identidad en todas partes. Un proyecto para defender la justicia social, el feminismo, de izquierda transformadora y que se caracteriza por la valentía y la determinación. Luego, cada líder tiene su estilo. Pablo Fernández es un comunicador muy potente, pero la esencia es la misma.

P. ¿Creen que la posición de Sánchez en el conflicto en Oriente Próximo puede movilizar el voto en torno al PSOE?

R. Está bien que Pedro Sánchez diga “No a la guerra”, pero la gente también percibe que hace falta mucha más determinación para frenar los planes de rearme, para salir de la OTAN, y esa coherencia es propia de Podemos. Somos expertos en crear escudos sociales. Tenemos los ejemplos de la pandemia, la guerra de Ucrania… Eso la gente lo va a tener en cuenta.

P. ¿Cuánto de contaminada está la campaña por los debates de la política nacional?

R. Mucho, porque Castilla y León es una comunidad autónoma con una escasa identidad colectiva; no hay una opinión pública de lo que pasa aquí. Eso es problemático, porque se dirime la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia... El contexto internacional también influye en el plano autonómico y, antes del estallido de la guerra en Irán, ya llevábamos en nuestro programa la garantía de los suministros energéticos por parte de la Administración autonómica. Pero sería deseable que se hablara más de Castilla y León.

P. Hay un sector de la población que defiende la autonomía de la región leonesa. ¿Cómo se aproximan a este debate?

R. Es imprescindible que se celebre un referéndum. Más de 70 ayuntamientos de la provincia de León, uno de cada tres, han aprobado una moción a favor de la autonomía. Y las demandas democráticas tienen que abordarse con políticas democráticas.

P. ¿Y Podemos qué defiende en esa consulta?

R. Es razonable que León tenga una comunidad autónoma propia porque la comunidad es muy extensa y la razón de la descentralización es acercar la política y el poder a la ciudadanía. Una comunidad autónoma leonesa serviría para tener un poder público más próximo al ciudadano, además de que hay un sentir democrático que no se puede desconocer.

P. ¿Dónde pone el foco en esta campaña?

R. El principal problema es el acceso a la vivienda. Tenemos un proyecto para topar los precios de los alquileres, incrementar las ayudas para que nadie pague más del 30% de sus ingresos en alquiler y suministros básicos y para incrementar el parque de vivienda pública. También hay que implementar planes de desprivatización en los servicios públicos y garantizar que esos servicios lleguen al medio rural en igualdad de condiciones.

P. ¿Qué propone contra la despoblación?

R. Una ley integral de lucha contra este problema. Es fundamental un giro de 180 en la política económica, porque si dejamos el mercado sin intervenir, la riqueza se concentra en una minoría de personas y de territorios. Necesitamos una mayor iniciativa pública económica para generar desarrollo en el medio rural, hacer planes de trabajo garantizado y que los servicios públicos estén bien implantados en nuestros pueblos.

P. ¿Ha abandonado la izquierda el campo?

R. No. La lucha contra el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur la ha liderado Podemos y, sin embargo, muchas veces los medios solo hablan de Vox y eso tiene efectos. Tenemos un discurso muy claro de protección de nuestro sector primario; nos oponemos a los megaproyectos tóxicos como las plantas de biogás y las macrogranjas. También defendemos la ganadería extensiva y la agricultura de proximidad con propuestas como crear una red de supermercados públicos de proximidad que evoca la idea del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.