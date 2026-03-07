Alicia Gallego (Unión del Pueblo Leonés): “El PP niega esta autonomía, no ejecuta ni invierte”

La candidata de UPL en las elecciones autonómicas, Alicia Gallego, en Santa María del Páramo (León).

La candidata del partido que pide la escisión de la Región de León de Castilla aspira a conseguir un procurador más y superar al PSOE en la provincia

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego (51 años), percibe una fuerza leonesista clamando por dejar Castilla y León junto a Zamora y Salamanca. La aspirante acusa al PP de inacción en sus 38 años al frente de la Junta de Castilla y León y apela a la constitucionalidad de su causa. UPL, con tres procuradores, aspira a conseguir un cuarto y ganar al PSOE en su bastión.

Pregunta. ¿Cómo colocar la agenda leonesa en un contexto visceral como este?

Respuesta. Los demás partidos no se centran. El problema de León, Zamora y Salamanca es su olvido. No hablan de la realidad de la gente, sino de mensajes nacionales. En León se vive el leonesismo y la necesidad de revertir el desequilibrio territorial y económico.

P. ¿A qué achacan el resurgir leonesista?

R. Hay un despertar por un Estado descentralizado que no resuelve problemas. El PP no ha hecho nada en 40 años, ha sido una estafa en la democracia de esta comunidad y en comparación con otras. Niega esta autonomía, no ejecuta ni invierte. Las ciudades envejecen, la región leonesa tiene talento, recursos y mano de obra, pero hay condiciones precarias y temporales, la gente marcha. Incluso los mayores nos piden luchar y conseguir grupo parlamentario propio. Es una reivindicación social y política.

P. ¿Confían en que los grandes partidos permitan la ruptura? Requiere mayorías locales, autonómicas y nacionales.

R. Es un derecho constitucional legítimo, lo reconoció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Vamos a seguir reivindicando donde tengamos cargos, las Cortes es el lugar adecuado y será prioritario, sería importante tener voz en las Cortes generales.

P. ¿Qué porcentaje de culpa tiene la Junta de la situación de León?

R. Toda. Quien gestiona es responsable del desastre. El PP gobierna desde hace 40 años y Vox estuvo dos. La Junta miró para otro lado, podría traer ayudas para reconvertir el sector azucarero o minero. El PSOE, igual. Mañueco no tiene Presupuestos, y cuando tiene, no ejecuta. Tenemos proyectos desde hace 20 años y leyes que no arrancan.

Alicia Gallego en Santa María del Páramo (León). Emilio Fraile

P. ¿Ha echado en falta más implicación de los políticos leoneses, incluyendo de su partido?

R. Gestionamos lo que nos corresponde: en las municipales tuvimos buen resultado, somos próximos a los ciudadanos; en Diputación, también. No gobernamos en lo nacional, son PP y PSOE o Vox. Ellos deberían implicarse más, incluso con las promesas y pocas realidades de [José Luis Rodríguez] Zapatero.

P. León es la provincia que recibe más fondos directos de la Junta. Otra cosa son los desprovincializados.

R. Es el cuento chino de Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno más vago en materia legislativa. Venden que afrontan problemas, pero vemos inversiones paradas. La gente quiere ejecutar proyectos como el conservatorio de León, colegios, carreteras o consultorios. Lo provincializado es un papel, borradores no ejecutados. Lo no provincializado es una caja sorpresa para premiar a amigos o encubrir favores.

P. ¿Cuánto del declive de León tiene que ver con la desindustrialización tras la mina?

R. Los recursos debían haberse reinvertido para evitar el abandono y generar riqueza. La no industrialización dejó las cuencas vacías, envejecidas y sin inversión. Proponemos incentivos fiscales para asentar empresas o aprovechar las energías renovables, la formación y el turismo, que es un patrimonio cultural y medioambiental, pero la falta de prevención supuso otra ruina.

P. Los incendios...

R. Faltó prevención. Lo vimos con el fuego de la Culebra (Zamora, 2022). La Junta incumplió las promesas de más medios, la falta de gestión requería el cese de Juan Carlos Suárez-Quiñones [consejero de Medio Ambiente] y de Mañueco. Encubrieron sus negligencias con decretos que no gustan. Han pagado indemnizaciones. Es vergonzoso ir a pueblos arrasados y ver lonas de inversiones, la gente quiere calidad, seguridad y prevención. No sé qué intereses tiene Mañueco: solo habla de Pedro Sánchez y protege a [Alberto Núñez] Feijóo. Quiñones no está en la lista, pero parece el candidato, no sé si tendrá puestos fijos en las Cortes o en las consejerías, pero con los incendios debería avergonzarse.

P. ¿Teme que Vox capitalice ese descontento o el minero?

R. Es incalificable, coincidimos en el desastre medioambiental o minero, pero son en parte responsables, gobernaron con el PP. Fueron lo peor en el Diálogo Social o en lo agrícola, sorprende que vengan de salvadores. Deberían aclararse con León: buscan un Estado unitario, pero quieren gobernar comunidades.

P. ¿Cómo interpretaría un adelanto de UPL al hegemónico PSOE como fuerza más votada?

R. Sería muy valorado. Seguro que algún día habrá un “León solo”, antes había miedo y se dudaba de que el leonesismo estuviera en las calles, pero se han aprobado mociones leonesistas. La sociedad exige un cambio y la autonomía contra los desequilibrios.