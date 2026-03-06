Ángel Ceña (Soria ¡YA!): “Apoyaremos a quien esté en disposición de gobernar y ofrezca lo que Soria necesita”

El candidato del partido provincialista critica el “abandono” del bipartidismo y reniega del “programa vacío” de Vox

Ángel Ceña (58 años), que aspira a su segunda legislatura en Castilla y León como portavoz de Soria ¡YA!, comenta que lo peor es moverse por las precarias carreteras. El partido arrasó en 2022 con tres de cinco procuradores y ahora compite con el candidato del PSOE a la Junta, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y también con el hegemónico PP, al mando desde 1987. Ceña reclama inversiones contra la despoblación, afea el “abandono” del bipartidismo y ve “vacío” a Vox.

Pregunta: ¿Cómo lleva ser provincialista entre debates en clave nacional e internacional?

Respuesta: Con dificultad, intentamos centrarnos en lo que preocupa a Soria: sanidad, conectividad, infraestructuras… los partidos nacionales. Hablan de corrupción, Sánchez, Feijóo… No toca ahora, pero se lo plantean como una más de las cuatro elecciones programadas para desgastarse entre ellos. Es una vorágine negativa para Castilla y León. Queremos ser una alternativa de influencia y presión.

P: ¿Qué ha aportado Soria ¡YA! en su primera legislatura?

R: Visibilidad e ideas, hemos conseguido un helicóptero de emergencias sanitarias. Lo han puesto en Ponferrada, Ávila y Soria, con partidos provincialistas, porque lo pedimos nosotros. Donde hay presión, reaccionan. Nos rechazan propuestas pero las meten en el programa. Llevan 18 años de obras en el Hospital y las terminaron ayer [por el 26 de febrero], qué casualidad.

P: ¿Pueden sufrir el desgaste de estar en la oposición y que no se perciban frutos?

R: Hemos visibilizado los problemas de Soria, los demás no han conseguido nada. Vox votó contra 470 propuestas nuestras, el PSOE tampoco ha traído nada. Vamos a intentar ser influyentes para mover la voluntad política.

P: ¿Puede hacerles perder votos que el candidato socialista sea el alcalde de Soria?

R: Carlos Martínez ha perdido el tren de la política de Soria. Metafóricamente porque su tiempo pasó, no es un alcalde para Castilla y León [lema del PSOE], es un alcalde ausente: está en China o Bruselas pero no resuelve problemas. Literalmente, en 2018 vino con Sánchez y prometieron reabrir la línea con Logroño y Aragón, que sigue cerrada.

Ángel Ceña en Soria. María Ferrer

P: ¿Qué extraen de las elecciones de Extremadura y Aragón? Aragón Existe perdió 10.000 votos.

R: No son extrapolables. Allí hay dos y tres provincias, aquí nueve muy distintas y partidos territoriales influyentes. Las encuestas dicen que el crecimiento de Vox no es tan significativo, llevan cuatro años y “por sus obras los conoceréis”, dice la Biblia. Teruel Existe se enfrentó a una campaña en términos nacionales, no sobre hospitales sino de Sánchez.

P: ¿A quién prefieren apoyar, a Alfonso Fernández Mañueco o a Carlos Martínez?

R: Tanto monta, monta tanto. El que esté en disposición de gobernar y ofrezca lo que Soria necesita. Podríamos llegar a acuerdos si vemos garantías.

P: ¿A quién ve en mayores apuros si crece Vox, con un PP estable y el PSOE a la baja?

R: Vox amenaza más al PP porque parece su aliado natural pero sus exigencias serán muchísimo mayores que en 2022 y si hay pacto será decidido en Madrid, como la reunión entre Feijóo y Santiago Abascal [líder de Vox].

P: ¿Darían sus votos al PP si sirvieran, con otros provincialistas, para formar mayoría?

R: Ni la abstención sería gratis sino a cambio de compromisos. No sé si estarían dispuestos. La idea es ser llave y presionar para conseguir un puerto seco en Arcos de Jalón, los centros de salud pendientes, medidas efectivas contra la despoblación…

P: ¿Pueden participar en una ecuación con Vox?

R: No parece probable porque ellos irán con el PP, como en 2022. El PP negoció con nosotros pero se entregó a sus brazos. Nos preocupa su discurso vacío. Es un proyecto nacional e internacional de extrema derecha sin contenido, se llenan la boca con España como si los demás fuéramos de Marte. Somos también españoles pero queremos servicios e infraestructuras.

P: En 2022 sacaron un 43% de los votos. ¿Ven posible mantenerse?

R: Las encuestas no lo dicen pero en 2022 tampoco. Confío, hemos trabajado y demostrado utilidad como voz propia y de presión, la gente comprende la apuesta.

P: En 2022 le pregunté si puede la España Vaciada morir de éxito si no consiguen cambios. De momento, estas formaciones van a la baja. Entonces dijo “Es un ejercicio de responsabilidad con los ciudadanos”.

R: La realidad de la España Vaciada sigue existiendo, sigue siendo un ejercicio de responsabilidad pelear para que estos pueblos no mueran. Quiero más movimientos en provincias con este problema. Soria ¡YA! ha cumplido 25 años, es un trabajo de concienciación que lleva tiempo y calle.

P: Concurrirán al Ayuntamiento y lo hicieron sin éxito al Congreso en 2023. ¿Qué quieren lograr en Madrid?

R: Nos quedamos a 2.500 votos. El espejo serían Teruel Existe, Coalición Canaria o el Bloque Nacionalista Galego, que presionan y desbloquean inversiones, para promover un pacto nacional por la despoblación. Sería muy significativo para la provincia.