Cinco tazas con agitador automático que revolucionarán tu forma de tomar el café

Olvídate de las cucharillas con estas tazas que mezclan la leche, proteínas o polvos de cacao de forma rápida y sin dejar grumos

Desde EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando las últimas modas y tendencias de todo tipo para mostrároslas a los lectores. Desde los mejores juegos de mesa para las sobremesas de estas Navidades, pasando por algunas soluciones caseras frente al frío, hasta los altavoces más originales.

En esta ocasión, te presentamos unas tazas con agitador automático, que te permiten mezclar la leche, proteínas o polvos solo con apretar un botón. Gracias a su utilidad, podrás olvidarte de las cucharillas y preparar tu café, té o chocolate sin complicaciones.

Para que tengas donde elegir, a la hora de preparar esta selección, hemos tenido en cuenta diferentes materiales (acero inoxidable o vidrio) y distintos modos de carga (batería con cable usb-c o pilas). Si te das prisa, es posible que te lleguen antes de Reyes.

La opción más económica

Con una capacidad de 350 ml, esta taza con tapa combina un diseño compacto y la capacidad perfecta para uso individual, asegurando que tus bebidas diarias estén siempre listas. Está diseñada para una mezcla sin esfuerzo, manejando polvos y líquidos espesos con facilidad para ofrecer resultados sin grumos. Además, bate el café de manera eficaz creando una espuma abundante.

Diseñada con materiales alimenticios que protegen las bebidas, proporciona almacenamiento líquido sin olores. Asimismo, su diseño resistente al calor y al frío mantiene la bebida a la temperatura adecuada. Por otro lado, cuenta con una batería recargable de alta eficiencia que reduce la necesidad de recargas frecuentes.

Taza de 350 ml con mezcla automática. Cortesía de Amazon

Taza autoagitadora con control táctil

Con su motor de alta velocidad, esta taza asegura una disolución rápida y completa, ofreciendo resultados óptimos sin necesidad de esfuerzo manual. El control táctil se activa al momento, por lo que se convierte en una solución rápida e ideal para cuando tienes poco tiempo.

Gracias a su avanzada tecnología de batidor de tres púas, logra una mezcla fuerte y uniforme para café, batidos y zumos. Además, su resistente capa exterior de ABS/PP está diseñada para soportar cambios bruscos de temperatura. Cuenta con carga usb-c, asegurando una batería de larga duración que soporta un uso continuado para disfrutar de tu café en la oficina o en viajes de larga duración.

Taza autoagitadora con control táctil. Cortesía de Amazon

Taza autoagitadora de vidrio con pilas

Cuando presionas el botón en forma de corazón ubicado en la tapa, el agitador empieza a moverse con potencia. Esta taza de vidrio, con una capacidad total de 400 ml y mezcla automática, tiene una fuerte fuerza de torsión que le permite remover fácilmente líquidos viscosos y mezclar bebidas de forma rápida.

Es más eficiente y eficaz que los métodos de mezcla tradicionales y funciona con pilas. Es apta para líquidos fríos y calientes. Además, es fácil de limpiar y cómoda de usar.

Taza de vidrio con agitación automática. Cortesía de Amazon

Taza eléctrica con pantalla de temperatura

Diseñada para preparar bebidas sin esfuerzo, esta taza con agitación automática funciona fácilmente: solo tienes que hacer doble clic sobre el botón lateral de su asa. Tiene una capacidad de 400 ml para que puedas llenarla con tus bebidas favoritas y su pantalla LCD integrada muestra la temperatura de su interior para que puedas realizar otras actividades mientras alcanza la temperatura ideal.

Está disponible en color crema o en verde claro y su diseño combina comodidad y funcionalidad. Incluye un cable de carga usb-c.

Taza eléctrica autoagitadora con pantalla de temperatura. Cortesía de Amazon

Taza con agitador automático de 380 ml

Con una capacidad de 380ml, esta taza de agitación automática está hecha de acero inoxidable y es resistente al óxido y a la corrosión. Además, su carcasa de ABS resiste altas temperaturas y está diseñada con materiales de calidad para aguantar frente al desgaste y el paso del tiempo. Asimismo, está fabricada con un rotor sólido que no se desvía del centro para evitar el riesgo de ingestión accidental. También se puede utilizar para enfriar bebidas.

Es fácil de limpiar y su funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que presionar el único botón de su asa y comenzará a remover el café con leche, chocolate o té. Está equipada con una batería incorporada, así que para cargarla solo será necesario conectarla a cualquier puerto usb.

Taza de 380 ml con mezcla automática. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas tazas con agitador

¿Qué tipo de bebidas puedo mezclar en estas tazas con agitador?

Estas tazas autoagitadoras pueden mezclar una gran variedad de bebidas con facilidad y sin grumos: café, té, chocolate caliente, batidos de proteína o bebidas en polvo.

¿Son recargables?

Algunas de estas tazas tienen batería y se cargan a través de un cable usb y otras funcionan con pilas.

¿Se pueden meter en el lavavajillas?

Se recomienda evitar el lavavajillas, por lo que es preferible la limpieza a mano para proteger la electrónica y prolongar la vida útil de cada taza.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.