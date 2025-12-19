‘El Impostor’: todo sobre el fenómeno del momento y tres juegos de mesa similares para tu plan familiar de Navidad

Miente, engaña y sobrevive: ¿serás capaz de mantener la farsa o te pillarán antes de tiempo?

Creatividad, estrategia, deducción y muchas risas: así es el juego de moda que arrasa en TikTok

Si eres una persona de internet, seguramente ya conozcas el juego de moda conocido como ‘El Impostor’. Y si no es tu caso, no te preocupes: hoy te contamos todo sobre él. Popularizado en redes sociales, especialmente en TikTok, este juego consiste en descubrir qué participante no conoce la palabra secreta a través de rondas de pistas y votaciones. Su éxito se debe a su accesibilidad, dinamismo, adaptabilidad y, sobre todo, a lo divertido que resulta.

¿Cómo se juega? Mecánica de el impostor

Cada participante recibe la misma palabra secreta en su dispositivo, excepto el impostor (puede haber uno o varios, dependiendo del número de jugadores de la partida). A continuación, cada jugador debe decir una palabra relacionada con la secreta con el objetivo de identificar quién no la conoce. El impostor, por su parte, debe fingir que sabe de qué se está hablando a partir de las pistas del resto y convertirse en el rey de los faroles. La gracia está en no ser demasiado obvio, elegir bien las palabras y complicar el juego sin levantar sospechas. Llega entonces el momento de las votaciones: cada participante vota a la persona que cree que esconde algo. Ganan los jugadores si consiguen desenmascararlo, o el impostor si logra pasar desapercibido.

Una combinación perfecta de creatividad, estrategia, deducción y mucho humor. Normalmente se juega en el teléfono móvil, pero si quieres llevar la experiencia al siguiente nivel y disfrutarla durante todas tus reuniones navideñas —y para quienes prefieren jugar sin pantallas—, desde EL PAÍS Escaparate hemos fichado tres juegos de mesa con la misma dinámica que garantizan risas aseguradas.

Las alternativas de ‘El Impostor’ en juego de mesa

‘El Embustero’

Cada jugador recibe una carta secreta con la palabra protagonista, excepto el verdadero impostor, que obtiene una carta sin información y debe improvisar. Comienza entonces la ronda de pistas: durante tres rondas, todos dicen una palabra relacionada con el término secreto. Después, llegan las votaciones y toca adivinar quién está mintiendo. ¿Quién será el embustero?

Con más de 5.000 valoraciones, el 80% de quienes han jugado le otorgan cinco estrellas sobre cinco. “Hemos jugado mogollón a este juego y nos encanta. Nos hace reír muchísimo al ver quién no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Sin duda, se ha convertido en uno de nuestros favoritos para jugar en familia o con amigos”, cuenta una mujer.

‘El Embustero’. AMAZON

‘Little Secret’

Ganador del Gran Premio del Juguete 2022, este juego se resume en tres pasos: recibe tu código secreto, di tu palabra relacionada y desenmascara al infiltrado. Las sospechas marcan las reglas y hay que dejarse llevar por la intuición. El resultado: reuniones llenas de diversión, originalidad y algún que otro pique.

Sus reviews hablan por sí solas: de más de 2.000 valoraciones, el 81% de ellas le califican con la máxima puntuación. “Es absolutamente genial, todos nos divertimos muchísimo. La dinámica es fácil de aprender, pero lo suficientemente interesante como para mantenernos enganchados durante horas. Es perfecto tanto para jugar con familiares como con amigos, y puedes disfrutarlo con diferentes grupos sin que pierda la diversión. Lo recomiendo 100% a cualquiera que busque pasar un buen rato en buena compañía”, confirma una compradora.

‘Little Secret’. AMAZON

‘El Impostor’

Con la misma mecánica, pero con una vuelta de tuerca que añade un reto extra: aquí solo se pueden utilizar gestos, señales y mímica. ¿Serás capaz de mantener la farsa sin decir una sola palabra? La clave está en ser hábil, discreto y pasar desapercibido.

“Según mi sobrino de 6 años, es el mejor juego de la historia. Es realmente divertido” o “Si estás leyendo este comentario y pensando en comprarlo, no lo dudes más! Es un juego súper divertido para cualquier edad”, dicen varios compradores. Así ha conseguido una media de 4,5 estrellas sobre 5.

‘El Impostor’. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre ‘El Impostor’ y varios juegos de mesa similares

¿Para cuántos participantes es cada juego?

El Embustero: de cuatro a seis jugadores.

Little Secret: de cuatro a ocho jugadores.

El Impostor: de cuatro a seis jugadores.

¿Llegan a tiempo para Navidad?

Amazon indica la fecha estimada de entrega. Algunos juegos llegan antes de Navidad y, en cualquier caso, todos están garantizados para llegar a tiempo para Reyes.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.