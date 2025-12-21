Frigoríficos LG con garantía de por vida y tecnología que mantiene el frío perfecto en cada rincón

El frigorífico es el electrodoméstico más importante de cualquier hogar. Básicamente, podemos sobrevivir sin lavavajillas, sin horno e, incluso, sin lavadora. Pero, en el caso del frigorífico, necesitamos mantener en buen estado nuestros alimentos y no podemos estar bajando al supermercado constantemente para realizar la compra.

Debido a su importancia, cuando nos mudamos o se nos estropea el anterior, es muy importante dedicar un tiempo a buscar el mejor sustituto antes de lanzarnos a la aventura y comprar cualquier frigorífico movidos por la desesperación. Desde EL PAÍS Escaparate queremos ayudarte en la búsqueda y, por eso, hemos elaborado este listado con tres frigoríficos de la marca LG para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Además, desde la firma, actualmente tienen promociones que no puedes dejar escapar. Consigue hasta un 10% de descuento; sumando el 5% de bienvenida y el 5% extra por comprar dos o más productos en compras a partir de 150€ y benefíciate del envío gratis sin tener que preocuparte por el traslado del frigorífico a tu casa. Simplemente recibirás tu pedido coordinado por LG en un plazo estimado de 24-72 horas en días laborables.

¿Qué diferencia a los frigoríficos LG frente a otros del mercado?

Tecnología Linear Cooling™: minimiza las variaciones de temperatura, que son la principal causa que hace que la comida se estropee.

Tecnología Door Cooling ™: enfría uniformemente todo el frigorífico distribuyendo un fuerte flujo de aire a través de una ventilación estratégica. Concretamente, enfría un 15.1% más rápido y uniforme en todos los rincones.

Garantía de por vida en el compresor: ofrece una cobertura de 30 años en la pieza (3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial).

Frigorífico Combi Serie 700

Es el número uno en frigoríficos eficientes. Desde LG han desarrollado dos cajones con mayor capacidad para el almacenamiento de alimentos y bebidas: uno es el cajón multi-temperatura Fresh Converter, que adapta la temperatura en función del tipo de alimento entre -2ºC y 3ºC, y está pensado especialmente para conservar las cervezas frías y, el otro, es el cajón Fresh Balancer con Magic Crisper, que consiste en un cajón con selector de humedad que optimiza el ambiente para frutas o verduras conservándolas intactas por más tiempo. De esta forma, evita que los alimentos tengan microorganismos como bacterias, virus o parásitos.

Este frigorífico de la serie 700 está disponible en dos tamaños distintos. El más económico mide 1.86 m y tiene una capacidad de 374L y, por otro lado, el modelo más grande, que cuenta con una altura de 2.03 m y una capacidad mayor de 419L.

Frigorífico Combi Serie 700. Cortesía de LG.

Frigorífico americano ‘Side by Side’ sin toma de agua

Este frigorífico americano Side by Side tiene unas dimensiones de 913 x 1790 x 735 (ancho x alto x fondo) y una capacidad de 635L. Como novedad, este frigorífico puede fabricar hielo automáticamente e incluye un dispensador de hielo y agua. Para evitar la acumulación de bacterias en el dispensador, LG ha creado la tecnología UVnano™, que usa luz ultravioleta para eliminar hasta el 99,99% de las bacterias en la boquilla del dispensador de agua de forma automática para que el agua que bebas siempre esté limpia y segura.

Además, este frigorífico inteligente incluye el acceso a la aplicación LG ThinQ, que te permite conectarte fácilmente a tu frigorífico y controlarlo de manera remota, incluso cuando estés fuera de casa. Es compatible con el Asistente de Google.

Frigorífico americano ‘Side by Side’ sin toma de agua. Cortesía de LG

Frigorífico americano ‘Side by Side’ Serie 900

Este frigorífico con un diseño en acero texturizado antihuellas, tiene una capacidad de 628L y las siguientes dimensiones 913 x 1790 x 735 (ancho x alto x fondo). Es un frigorífico americano con medidas estándar, pero con un 65% más de capacidad interior para que puedas hacer compras más grandes. Asimismo, ahorra espacio con Space Plus™, un fabricador de hielo ubicado en el interior de una de las puertas.

Destaca por su novedosa función InstaView Door-In-Door™: haz “toc, toc” en su puerta de cristal para ver el interior sin abrir la puerta reduciendo la pérdida de aire frío y ahorrando energía. Por otro lado, también es compatible con la aplicación LG ThinQ y cuenta con un sistema de autodiagnóstico que te permite transmitir cualquier incidencia al servicio técnico con solo acercar tu móvil al frigorífico. Su dispensador de agua también cuenta con la tecnología UVnano™ para reducir las bacterias de la boquilla.

Frigorífico ‘Side by Side’ Serie 900. Cortesía de LG

Preguntas frecuentes sobre estos frigoríficos LG

¿En qué consiste la garantía de por vida?

Es válida para las compras que se realicen antes del 31 de diciembre y ofrece una cobertura de 30 años para el compresor: 3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente.

¿Para qué sirve la aplicación LG ThinQ?

La aplicación LG ThinQ te permite conectarte a través de WiFi a tus electrodomésticos inteligentes de LG. Con ella podrás comprobar tus electrodomésticos, descargar ciclos nuevos y controlar el uso energético, incluso cuando estés fuera de casa. Está disponible en Google Play y App Store.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2025.

