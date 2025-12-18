18 ideas de regalo para amantes de la cocina en esta Navidad de 2025
Accesorios, libros de recetas y utensilios prácticos: la guía definitiva para quienes disfrutan preparando recetas
La temporada de los regalos ya está aquí y, como siempre, el mejor acierto es adaptar cada detalle a los gustos y aficiones de la persona que lo recibe. Si ese alguien especial pasa más tiempo entre fogones que en cualquier otro rincón de la casa, esta es la guía definitiva para sorprenderle esta Navidad.
Desde El PAÍS Escaparate, hemos seleccionado 18 ideas de regalos para cocinillas a los que les encanta probar nuevas recetas e innovar en la cocina.
Libro Cocinología: La ciencia de cocinar
Técnicas de cocinado, trucos y curiosidades sobre los alimentos. Este libro responde a más de 160 enigmas culinarios y es perfecto para quienes defienden que la cocina también es ciencia (y arte).
Mini Cocottes, de Le Creuset
Para los chefs más gourmet, este set incluye cuatro unidades ideales para presentar porciones individuales de aperitivos y postres. Fabricadas en cerámica de gres, su calidad garantiza durabilidad. Son aptas para horno, frigorífico y lavavajillas.
Cuchillo de cocina
Una inversión en calidad que se nota en cada corte. Fabricado en acero inoxidable japonés, con patrón de damasco y mango de fibra de vidrio, ofrece un corte ultrapreciso para carne, pescado, frutas y verduras. Cuenta con más de 9.000 valoraciones: el 72% de quienes lo han probado le otorgan la máxima puntuación.
Máquina para hacer pasta y churros, de Cecotec
Un gadget original que lo incluirá en su cocina con mucha ilusión. Perfecto para hacer múltiples platos: desde pastas y noodles hasta churros gracias a sus tres discos con diferentes formas. Su diseño inalámbrico permite usarlo donde quieras de manera cómoda.
Envasadora al vacío
Con en el poder de sellar en solo 10 segundos, cuenta con cinco modos: seco, húmedo, sellado, VAC y VAC externo. Incluye 15 bolsas de conservación y ayuda a conservar los alimentos durante más tiempo.
25% de descuento, ahorra 15 euros.
Báscula de cocina
Más de 21.000 valoraciones le han llevado a ser la número uno en ventas. Utiliza cuatro sensores de precisión, seis unidades de medida, un diseño de acero inoxidable y una pantalla LCD con luz que muestra los números con un gran tamaño.
Recetario de recetas para escribir
El regalo perfecto para conservar las recetas favoritas en un solo lugar. Permite recopilar hasta 100 elaboraciones y dejar atrás las notas sueltas o los papeles perdidos.
Cortador de pizzas en forma de bicicleta
Original y práctico a partes iguales. Sus cuchillas de acero inoxidable con revestimiento antiadherente permiten cortar la pizza con precisión y, cuando no se usa, es un elemento decorativo ideal para la cocina.
Set de sartenes BRA
El sueño de todo cocinillas es una buena sartén, y este pack de tres unidades BRA cumple con los requisitos. Diferentes diámetros, aluminio fundido, superficie antiadherente, mango ergonómico y compatibilidad con todo tipo de cocinas (incluida inducción).
46% de descuento, ahorra 40,99 euros.
Afilador de cuchillos
Un básico para mantener todos los cuchillos y tijeras como nuevos. Cuenta con tres compartimentos para satisfacer diferentes necesidades de afilado junto con una sólida base que garantiza un uso fácil, estable y seguro.
Ahora con un 19% de descuento, ahorra 4 euros.
Termómetro digital de cocina
Éxito de ventas con más de 63.000 reviews que lo recomiendan. Mediciones precisas e instantáneas gracias a su lectura ultrarápida en tan solo cinco segundos. También incluye una sonda de acero inoxidable con punta desplegable que se adapta a diferentes cocinados. Además, cuenta con un apagado automático tras 10 minutos de uso.
33% de descuento, ahorra 5 euros.
Rallador de queso
El sueño de los más queseros. Cuenta con un mango sólido que facilita su uso, cuatro púas que aseguran que el queso se mantenga en su sitio sin deslizarse y una tapa protectora para guardarlo cómodamente.
Bandeja de horno antiadherente
Ideal para asar verduras, preparar carnes, hornear bizcochos y mucho más. Su recubrimiento antiadherente facilita tanto el cocinado como la limpieza.
19% de descuento, ahorra 3,16 euros.
Freidora de aire con triple cajón
La reina de la cocina. Tiene una capacidad XXXL de 13,6 L gracias a su diseño con tres compartimentos: dos cestas y un cajón de horno. Las cestas incorporan seis modos de cocinado y el horno tres. Perfecto para cocinar más en menos tiempo.
Ahora con un 25% de descuento, ahorra 49,91 euros.
Jamonero
Este gadget no puede faltar en la cocina de un verdadero amante del jamón. El más deseado entre los compradores por su excelente relación calidad-precio. Incluye el kit completo: soporte, cubre jamón y cuchillo.
Pinza para emplatar
Saca el chef que llevas dentro y adorna tus platos hasta el máximo detalle gracias a esta pinza de acero inoxidable. Con la calidad de la marca Arcos, ofrece una absoluta precisión.
Caja Smartbox
A aquellos que les apasiona cocinar, también disfrutan de una buena comida. Esta caja permite elegir entre más de 420 actividades relacionadas con gastronomía: desde tomar un vino en una cata en una bodega hasta citas en los mejores restaurantes con estrella.
Sacacorchos eléctrico
Un complemento práctico y elegante para los amantes del vino. Funciona de forma inalámbrica y abre botellas en segundos.
Preguntas frecuentes sobre los regalos para amantes de la cocina
¿Llegan a tiempo?
Sí. Los productos seleccionados están disponibles con entrega a tiempo para Navidad.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La jueza de la dana fija el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo
Las universidades públicas andaluzas irán a los tribunales si la Junta no cumple con el modelo de financiación
El Papa jubila al influyente arzobispo de Nueva York, afín a Trump y líder de la Iglesia ultraconservadora
Las protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenes
Los mejores descuentos
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
- Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano