* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

18 ideas de regalo para amantes de la cocina en esta Navidad de 2025

Accesorios, libros de recetas y utensilios prácticos: la guía definitiva para quienes disfrutan preparando recetas

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos para amantes de la cocina​.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
La temporada de los regalos ya está aquí y, como siempre, el mejor acierto es adaptar cada detalle a los gustos y aficiones de la persona que lo recibe. Si ese alguien especial pasa más tiempo entre fogones que en cualquier otro rincón de la casa, esta es la guía definitiva para sorprenderle esta Navidad.

Desde El PAÍS Escaparate, hemos seleccionado 18 ideas de regalos para cocinillas a los que les encanta probar nuevas recetas e innovar en la cocina.

Libro Cocinología: La ciencia de cocinar

Técnicas de cocinado, trucos y curiosidades sobre los alimentos. Este libro responde a más de 160 enigmas culinarios y es perfecto para quienes defienden que la cocina también es ciencia (y arte).

COMPRA POR 23,70€ EN AMAZON
COMPRA POR 23,70€ EN AMAZON

Mini Cocottes, de Le Creuset

Para los chefs más gourmet, este set incluye cuatro unidades ideales para presentar porciones individuales de aperitivos y postres. Fabricadas en cerámica de gres, su calidad garantiza durabilidad. Son aptas para horno, frigorífico y lavavajillas.

COMPRA POR 74,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 74,99€ EN AMAZON

Cuchillo de cocina

Una inversión en calidad que se nota en cada corte. Fabricado en acero inoxidable japonés, con patrón de damasco y mango de fibra de vidrio, ofrece un corte ultrapreciso para carne, pescado, frutas y verduras. Cuenta con más de 9.000 valoraciones: el 72% de quienes lo han probado le otorgan la máxima puntuación.

COMPRA POR 59,52€ EN AMAZON
COMPRA POR 59,52€ EN AMAZON

Máquina para hacer pasta y churros, de Cecotec

Un gadget original que lo incluirá en su cocina con mucha ilusión. Perfecto para hacer múltiples platos: desde pastas y noodles hasta churros gracias a sus tres discos con diferentes formas. Su diseño inalámbrico permite usarlo donde quieras de manera cómoda.

COMPRA POR 49,90€ EN AMAZON
COMPRA POR 49,90€ EN AMAZON

Envasadora al vacío

Con en el poder de sellar en solo 10 segundos, cuenta con cinco modos: seco, húmedo, sellado, VAC y VAC externo. Incluye 15 bolsas de conservación y ayuda a conservar los alimentos durante más tiempo.

25% de descuento, ahorra 15 euros.

COMPRA POR 44,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 44,99€ EN AMAZON

Báscula de cocina

Más de 21.000 valoraciones le han llevado a ser la número uno en ventas. Utiliza cuatro sensores de precisión, seis unidades de medida, un diseño de acero inoxidable y una pantalla LCD con luz que muestra los números con un gran tamaño.

COMPRA POR 8,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 8,99€ EN AMAZON

Recetario de recetas para escribir

El regalo perfecto para conservar las recetas favoritas en un solo lugar. Permite recopilar hasta 100 elaboraciones y dejar atrás las notas sueltas o los papeles perdidos.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Cortador de pizzas en forma de bicicleta

Original y práctico a partes iguales. Sus cuchillas de acero inoxidable con revestimiento antiadherente permiten cortar la pizza con precisión y, cuando no se usa, es un elemento decorativo ideal para la cocina.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Set de sartenes BRA

El sueño de todo cocinillas es una buena sartén, y este pack de tres unidades BRA cumple con los requisitos. Diferentes diámetros, aluminio fundido, superficie antiadherente, mango ergonómico y compatibilidad con todo tipo de cocinas (incluida inducción).

46% de descuento, ahorra 40,99 euros.

COMPRA POR 48,59€ EN AMAZON
COMPRA POR 48,59€ EN AMAZON

Afilador de cuchillos

Un básico para mantener todos los cuchillos y tijeras como nuevos. Cuenta con tres compartimentos para satisfacer diferentes necesidades de afilado junto con una sólida base que garantiza un uso fácil, estable y seguro.

Ahora con un 19% de descuento, ahorra 4 euros.

COMPRA POR 16,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 16,99€ EN AMAZON

Termómetro digital de cocina

Éxito de ventas con más de 63.000 reviews que lo recomiendan. Mediciones precisas e instantáneas gracias a su lectura ultrarápida en tan solo cinco segundos. También incluye una sonda de acero inoxidable con punta desplegable que se adapta a diferentes cocinados. Además, cuenta con un apagado automático tras 10 minutos de uso.

33% de descuento, ahorra 5 euros.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Rallador de queso

El sueño de los más queseros. Cuenta con un mango sólido que facilita su uso, cuatro púas que aseguran que el queso se mantenga en su sitio sin deslizarse y una tapa protectora para guardarlo cómodamente.

COMPRA POR 20,17€ EN AMAZON
COMPRA POR 20,17€ EN AMAZON

Bandeja de horno antiadherente

Ideal para asar verduras, preparar carnes, hornear bizcochos y mucho más. Su recubrimiento antiadherente facilita tanto el cocinado como la limpieza.

19% de descuento, ahorra 3,16 euros.

COMPRA POR 13,33€ EN AMAZON
COMPRA POR 13,33€ EN AMAZON

Freidora de aire con triple cajón

La reina de la cocina. Tiene una capacidad XXXL de 13,6 L gracias a su diseño con tres compartimentos: dos cestas y un cajón de horno. Las cestas incorporan seis modos de cocinado y el horno tres. Perfecto para cocinar más en menos tiempo.

Ahora con un 25% de descuento, ahorra 49,91 euros.

COMPRA POR 149,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 149,99€ EN AMAZON

Jamonero

Este gadget no puede faltar en la cocina de un verdadero amante del jamón. El más deseado entre los compradores por su excelente relación calidad-precio. Incluye el kit completo: soporte, cubre jamón y cuchillo.

COMPRA POR 19,88€ EN AMAZON
COMPRA POR 19,88€ EN AMAZON

Pinza para emplatar

Saca el chef que llevas dentro y adorna tus platos hasta el máximo detalle gracias a esta pinza de acero inoxidable. Con la calidad de la marca Arcos, ofrece una absoluta precisión.

COMPRA POR 5,99€ EN AMAZON
COMPRA POR 5,99€ EN AMAZON

Caja Smartbox

A aquellos que les apasiona cocinar, también disfrutan de una buena comida. Esta caja permite elegir entre más de 420 actividades relacionadas con gastronomía: desde tomar un vino en una cata en una bodega hasta citas en los mejores restaurantes con estrella.

COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON
COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Sacacorchos eléctrico

Un complemento práctico y elegante para los amantes del vino. Funciona de forma inalámbrica y abre botellas en segundos.

COMPRA POR 20,87€ EN AMAZON
COMPRA POR 20,87€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos para amantes de la cocina

¿Llegan a tiempo?

Sí. Los productos seleccionados están disponibles con entrega a tiempo para Navidad.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
_
_