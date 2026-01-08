Agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-2 en Girona contra el acuerdo con los países del Mercosur

Organizaciones de agricultores y ganaderos catalanes han retomado este jueves las protestas contra el acuerdo del Mercosur mediante cortes de carreteras en diferentes puntos de Cataluña. Desde primeras horas del jueves grupos de profesionales del campo con sus tractores cortan la AP-7 y la N-2 en Pontós y Borrassà (Girona) y durante la mañana se prevén nuevos cortes en varios puntos de la red viaria principal catalana.

Las protestas están lideradas por organizaciones que surgieron a raíz de las protestas por el malestar en el campo en 2023 y 2024 y que tienen una estructura menos organizada que los sindicatos tradicionales. Los agricultores que hoy protestan lo hacen con el argumento de que si se acaba firmando el acuerdo comercial con los países del Mercosur entrarán productos a la Unión Europea que les harán competencia desleal. También argumentan que en estos países las condiciones fitosanitarias son más laxas que en Europa y que esto puede ser perjudicial para la salud de los consumidores y también de los animales de granja.

En Cataluña el malestar del sector primario es muy palpable también por las últimas crisis que ha sufrido el sector. Al brote de peste porcina africana que ha obligado a sacrificar miles de cerdos de granja se le suman los diferentes brotes de dermatosis nodular que afectan granjas de bovino, sobre todo, en la provincia de Girona. Ayer mismo se detectó un nuevo caso en una granja del Empordà en una zona que, en teoría, debería haber sido totalmente vacunada contra esta enfermedad que obliga a sacrificar muchos animales y que paraliza el mercado en las zonas afectadas.