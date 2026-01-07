Agricultura confirma un nuevo caso de dermatosis nodular contagiosa en Girona

El Departamento de Agricultura ha confirmado este miércoles un nuevo caso dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación de Capmany, un municipio del Alt Empordà, en Girona. El ganado infectado pertenece a una explotación con una cabaña de unos 106 animales que habían sido parcialmente vacunados y se da la situación de que las cuatro vacas de pasto que han dado positivo no habían sido preservadas del virus. El nuevo foco implica un ampliar el radio y afecta a municipios que mañana hubieran quedado libres, pero deberán alargar las restricciones otros 45 días, siempre y cuando no se detecte ningún nuevo foco.

Desde Unió de Pagesos (UdP), la coordinadora Nacional, Raquel Serrat, lo atribuye a una “mala praxis” tanto por parte del ganadero, que considera que “ha tenido tiempo suficiente para replegar sus vacas y vacunarlas”, como de los veterinarios de la Generalitat, que “han permitido dejar sin vacunar unos animales que estaban obligados a hacerlo”. Además, la entidad muestra su “preocupación” ante un hecho que considera “incomprensible”.

En respuesta a este brote, el Govern ha activado el protocolo de control para evitar la propagación de la enfermedad y ha anunciado que se iniciará en breve el sacrificio de los animales afectados. A parte, se ha establecido un perímetro de protección de 20 kilómetros alrededor de la zona afectada, delimitando una área de vigilancia de 30 kilómetros. Asimismo, se ha procedido a la inmovilización de los animales de las explotaciones cercanas, por lo que una vez termine el sacrificio, la restricción deberá mantenerse durante 45 días más.

Desde Agricultura han emitido un comunicado en el que recuerdan la importancia de la vacunación en el control de la enfermedad porque “ha sido clave para la contención de los focos de Cassà de la Selva y de Castelló d’Empúries”. Sin embargo, Serrat critica que los veterinarios del Departamento “no hayan forzado la vacunación total de la cabaña de esta explotación” y muestra su gran preocupación porque el Govern ha respondido que “desconoce” si hay más explotaciones en esta misma situación de vacunación parcial.

De los 180 municipios que actualmente tienen restricciones por el foco de Castelló d’Empúries, a partir del día 9 un total de 22 se liberarán, puesto que no quedan afectados por ninguna otra zona de restricción activa (ni de Francia ni de Capmany). De los 158 municipios que deberían haberse liberado con el levantamiento del radio de 50 km de Castelló d’Empúries, 124 no podrán levantar la medida porque siguen afectados por el radio de Francia y, además, por el nuevo radio de Capmany. Además, 33 municipios se añaden a las restricciones por el nuevo radio de Capmany y un municipio seguirá con restricciones porque sigue afectado por el de Francia.

El levantamiento de las restricciones -el pasado 26 de diciembre se hizo en las poblaciones afectadas por el radio de Cassà de la Selva- permitirá la reapertura del movimiento de animales y productos, así como la reanudación progresiva de la actividad ganadera habitual en las explotaciones, incluida la entrada de animales, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios establecidos y no se detecten nuevos casos durante los 45 días que marca la normativa europea.

Agricultura también ha informado que ya se ha hecho efectivo el pago de las indemnizaciones a 13 de las 17 explotaciones afectadas y el resto se compensarán en los próximos días.