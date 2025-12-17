25 ideas de regalos de Navidad por menos de 40 euros para acertar seguro.

Reunimos una serie de descuentos abultados en superventas con los que regalar de manera adecuada ajustando el presupuesto individual o familiar al máximo

Llegados a este punto del año, regalar no resulta un proceso sencillo ni simple. Sobre todo, para todas aquellas personas que desean entregar un obsequio y no quieran dejarse el ojo de una cara en el intento. Para toda esta audiencia que nos lee, la solución está más cerca de lo que ellos mismos piensan: solo hay que seguir esta selección de 25 ideas de regalos con una premisa central: por menos de 40 euros para acertar sin titubeos.

Nuestros lectores también pueden repasar otros artículos que hemos publicado sobre regalos: como los segmentados por edades: ideas originales para niños de 10 a 12 años o los enfocados a adolescentes para triunfar siempre en Navidad; además de otros como los obsequios para conquistar a tu pareja, a un hombre o los dirigidos a una mujer. Puedes leer más entrando en EL PAÍS Escaparate (también para regalar a aquellos que tienen de todo).

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido

Estos auriculares sin cable de tipo diadema con cancelación de ruido activa híbrida ofrecen hasta 40 horas de autonomía, y una carga rápida muy fiable. Su ecualizador puede configurarse hasta en 22 opciones distintas. Ya reúne más de 45.000 valoraciones.

42% de descuento, ahorra 21,09 euros.

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. CORTESÍA DE AMAZON

Afeitadora eléctrica Braun con 30 minutos de autonomía

Las láminas de corte flexibles se adaptan a tus contornos para un afeitado fácil en cualquier zona de la cara. Este dispositivo de cuidado personal es resistente al agua y su cabezal se puede lavar sin dificultad.

52% de descuento, ahorra 33,59 euros.

Afeitadora eléctrica Braun con 30 minutos de autonomía. CORTESÍA DE AMAZON

Secador de pelo iónico Create

La firma Create ha creado este secador de cabello de viaje con una potencia sin igual (1.800 vatios). Su tecnología de última generación evita que el pelo se encrespe contando con dos temperaturas y una función de frío adicional.

Ahora, con un 15% de descuento.

Secador de pelo iónico Create. CORTESÍA DE AMAZON

Kit de pintura con 34 piezas

Saca el artista que tienes dentro con este set completo de pinturas acrílicas para hacer manualidades. Con esta paleta de acuarelas, de ricos pigmentos, incluye un caballete de madera para lienzos de hasta 60 centímetros.

Ahora, con un 18% de descuento.

Kit de pintura con 34 piezas incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de 30 utensilios para usar la barbacoa

La barbacoa perfecta existe... hasta para los más principiantes si saben hacerse con el set de utensilios idóneo. El de la imagen lo es porque abarca de todo: una espátula, una pinza, un tenedor, un cepillo de limpieza y hasta un termómetro para la carne, entre otros. Todos ellos están terminados en acero inoxidable y tienen una funda de transporte.

Ahora, con un 24% de descuento.

Lote de 30 utensilios para usar la barbacoa. CORTESÍA DE AMAZON

Mochila de cabina para 13 compartimentos

¿Viajas en avión esta Navidad? Puede que necesites renovar tu mochila de cabina. Si es así, no dudes en hacerte con este modelo: tiene capacidad de 20 litros y es muy cómoda de llevar a la espalda. Además, está fabricada en un tejido de calidad ecológica.

Ahora, con un 10% de descuento.

Mochila de cabina para 13 compartimentos. CORTESÍA DE AMAZON

Estuche con pluma estilográfica y bolígrafo incluidos

Regalos como los de antes nunca pasan de moda: lo decimos por este que integra una pluma estilográfica de la marca Parker, un bolígrafo y un estuche muy refinado a simple vista. Estos accesorios, acabados en acero inoxidable, conservan un acabado profesional.

Ahora, con un 9% de descuento.

Estuche con pluma estilográfica y bolígrafo incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

Batería externa Anker con 10.000 mAh de capacidad

35% de descuento, ahorra 17,40 euros.

Batería externa Anker con 10.000 mAh de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Pulsera de acero inoxidable Tommy Hilfiger

“Preciosa pulsera y excelente material, le encanto a mi mujer”, comenta, con satisfacción, un comprador. Esta pulsera, que es toda una declaración de intenciones, viene empaquetada en un pequeño cofre acolchado de bella factura. Su terminación con la forma de un corazón la hace todavía más especial para ser regalada.

Ahora, con un 21% de descuento.

Pulsera de acero inoxidable Tommy Hilfiger. CORTESÍA DE AMAZON

Bolso en forma de tote de diseño versátil

Las lectoras más enamoradas de la moda verán en este bolso el complemento perfecto que estrenar en Navidad. Su diseño es único (partido en tres colores junto a una borla colgante a juego) y presenta una gran capacidad, así como múltiples bolsillos.

Bolso en forma de tote de diseño versátil. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo moldeador Philips con cinco accesorios

Alisa, añade volumen o crea ondas en el pelo con este modelo de cepillo moldeador superventas. Su carga negativa de iones ayuda a que el cabello no se encrespe en ningún momento y a generar peinados en todo tipo de estilos. Su potencia es de 1.000 vatios.

50% de descuento, ahorra 30,24 euros.

Cepillo moldeador Philips con cinco accesorios. CORTESÍA DE AMAZON

Cafetera Moulinex Plus con 1.000 vatios de potencia

Su diseño exterior, más bien retro, le da un estilo único al rincón de la encimera donde la pongamos: esta cafetera de filtro tiene una capacidad de 1,25 litros en su depósito de agua, el cual incluye una serie de indicadores de nivel de agua. Incluye función antigoteo.

31% de descuento, ahorra 14 euros.

Cafetera Moulinex Plus con 1.000 vatios de potencia. CORTESÍA DE AMAZON

Pulsera de cuero trenzado para hombre, de Tommy Hilfiger

El diseño de este brazalete está cuidado al detalle: es precioso, elegante y al mismo tiempo aporta un toque informal a cualquier vestimenta. Su cadena trenzada en azul marino y el cierre magnético le confieren un plus de autenticidad a todo el conjunto.

Ahora, con un 18% de descuento.

Pulsera de cuero trenzado para hombre, de Tommy Hilfiger. CORTESÍA DE AMAZON

Bastones de senderismo con toalla de microfibra incluida

Los bastones de marcha nórdica cada vez están más en boga en todas las franjas de edad: los que hemos fichado pesan menos de 300 gramos cada uno, presentan agarre ergonómico, una empuñadura de EVA alargada y una longitud ajustable de 100 a 135 cm.

Ahora, con un 15% de descuento.

Bastones de senderismo con toalla de microfibra incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Chaqueta acolchada ligera de manga larga femenina

Si estás buscando una chaqueta de manga larga bien ceñida al cuerpo, de corte estándar y con unas dimensiones acotadas a la cintura, has dado con la prenda de abrigo adecuada: dispone de un acolchado bien forrado que ofrece aislamiento en los días más fríos. Se vende en decenas de colores y en tallas grandes también.

Ahora, con un 15% de descuento.

Chaqueta acolchada ligera de manga larga femenina. CORTESÍA DE AMAZON

Botas de senderismo con forro cálido

Las botas de senderismo no solo sirven para llevarlas a la montaña, también quedan genial con numerosos outfits urbanos y del día a día. Como las que destacamos en la imagen: a la venta en varios tonos elegantes, tienen cierre de cordones y suela de goma antideslizante.

31% de descuento, ahorra 15,24 euros.

Botas de senderismo con forro cálido. CORTESÍA DE AMAZON

Lámpara de noche con cargador inalámbrico

Lámparas para la mesita de noche hay muchos, pero que tengan un diseño tan rompedor y una base donde dejar cargando el móvil, los auriculares y hasta el reloj inteligente, no muchas. Este producto cuenta con cinco temperaturas de color y una atenuación continua del mismo. Además, incorpora un reloj digital en su zona frontal del que se ajusta su brillo.

Lámpara de noche con cargador inalámbrico. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de belleza para mujer, de La Chinata

Crema para manos, hidratante facial o gel de ducha exfoliante: la triada mágica que toda mujer desea que le regalen en un cofre sorpresa como el destacado. Entre las formulaciones especiales, se encuentran ingredientes como la keratina, el hueso de aceituna molido o la manteca de cacao.

Lote de belleza para mujer, de La Chinata. CORTESÍA DE AMAZON

Organizador de mesita con cajón incluido en varias alturas

Se trata de un regalo para los más desordenados de la casa: este organizador vertical es ideal para dejar los objetos de diario siempre a mano. El producto está acabado en madera maciza, fuerte y resistente, suavemente pulida. El soporte para posar el móvil es adecuado para la mayoría de tamaños de smartphones.

Organizador de mesita con cajón incluido en varias alturas. CORTESÍA DE AMAZON

Masajeador de cuello con función de calefacción

Este dispositivo calefactor de tamaño mediano sirve para tratar diversas partes del cuerpo dado su diseño ergonómico. Incorpora una opción de masaje para las cervicales y la espalda gracias a sus cuatro nodos masajeadores que imitan las técnicas del shiatsu.

Masajeador de cuello con función de calefacción. CORTESÍA DE AMAZON

Jarra Stanley con 1,2 litros de capacidad

La jarra más buscada de este 2025 también tiene rebaja asociada en Amazon. Nos referimos a la de la marca Stanley: es ideal para llevarla al trabajo, a los entrenamientos o de viaje porque es capaz de mantener el agua fría más de 10 horas y la helada hasta dos días. Su tapa es enroscable en tres posiciones y se puede meter en el lavavajillas.

20% de descuento, ahorra 10 euros.

Jarra Stanley con 1,2 litros de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo de dientes eléctrico

El cepillo de dientes eléctrico más vendido de su categoría en Amazon presenta un indicador de carga led bien visible, elimina hasta un 100% más de placa, incluso en zonas de difícil acceso, maximizando la limpieza gracias a sus tres niveles de potencia.

53% de descuento, ahorra 45 euros.

Cepillo de dientes eléctrico. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de cuatro tazas de doble pared para el café o el té

Servir el té o el café en tazas de cristal con doble aislamiento resulta ideal si deseamos que el líquido de su interior se mantenga durante más tiempo a la temperatura a la que fue vertida sin quemarse los dedos en el intento. Este juego de cuatro unidades es apto para el lavavajillas, el microondas o para incluirlos en la nevera (a varios grados bajo cero).

Lote de cuatro tazas de doble pared para el café o el té. CORTESÍA DE AMAZON

Cartera de tarjetero confeccionado en piel

A la venta en seis colore muy elegantes, esta cartera de piel minimalista está diseñada para usuarios que desean darles un toque moderno a sus complementos de ropa. El producto tiene unas dimensiones compactas y puede llevar hasta 11 tarjetas (preservando la información gracias a la tecnología RFID empleada).

Ahorra 8 euros aplicando un cupón descuento.

Cartera de tarjetero confeccionado en piel CORTESÍA DE AMAZON

Kit de limpieza integral Maddox Detail para vehículos (cuatro unidades)

Los packs ahorro deben hacerse con ellos casi sin pensar. Nunca se sabe cuándo dejarán de estar a un precio notablemente inferior a cuando se venden por separado. El lote de cuatro unidades que hemos fichado sirve tanto para acometer una limpieza global en el interior del coche como en la zona de las ruedas y llantas.

Kit de limpieza integral Maddox Detail para vehículos (cuatro unidades). CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

