22 ideas de regalos para conquistar (aún más) a tu pareja esta Navidad
Desde experiencias para compartir hasta detalles personalizados y ‘gadgets’ tecnológicos, según tu presupuesto
Mediados de diciembre, Mariah Carey ya se ha adueñado de las playlists y no para de sonar en cada rincón, y con ello vienen las dudas e incertidumbres por acertar con los regalos. La gran pregunta ha llegado: ¿qué regalar a tu pareja?
A continuación, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado la guía definitiva. 22 ideas de regalo organizadas por presupuesto, con opciones para todos los bolsillos y estilos con los que acertarás sí o sí. Opciones que van desde detalles personalizados que llenan el corazón, pasando por experiencias para compartir tiempo de calidad en pareja, hasta gadgets tecnológicos que se adaptan a sus hobbies.
Menos de 20 euros
Llavero con carrete personalizable
Si un regalo lleva un toque personalizado, está cargado de significado, por lo que el éxito está asegurado. Este llavero con formato de carrete permite incluir hasta diez imágenes y un texto personalizado, como una fecha especial o una palabra con valor sentimental. Un recuerdo que acompañará a tu persona especial allá donde vaya, como una pequeña película de vuestros mejores momentos.
Joyero
Para amantes de las joyas, este gadget es un acierto sí o sí. Este joyero cuenta con distintos compartimentos para pendientes, collares, pulseras y anillos, manteniéndolo todo en orden. Su tamaño compacto lo convierte también en el aliado perfecto para llevar de viaje.
Menos de 20 euros
Diadema con auriculares para dormir
Más de 18.000 valoraciones destacan su funcionalidad y practicidad. Esta cinta con Bluetooth no solo reproduce canciones con sus altavoces ultraligeros, sino que también sirve como antifaz que bloquea la luz para dormir o como diadema que absorbe el sudor en los entrenamientos.
27% de descuento, ahora 5,43 euros.
Smartbox vino y tapas
Los mejores regalos son los que se comparten. Podréis elegir entre 420 experiencias gastronómicas: desde una visita a bodegas con catas de vino hasta un tapeo en un restaurante con denominación de origen. ¿Quién puede resistirse a un plan romántico con vino, buena comida, y además, con la persona que ocupa tu corazón?
Batería portátil
Con 22.5W de carga rápida y 10000mAh, esta batería es tan compacta y fina que cabe en cualquier bolsillo. Perfecta para los que siempre se les olvida cargar el teléfono móvil.
16% de descuento, ahorra 3,50 euros.
Placa con canción
Uno de esos detalles que toca la fibra sensible. Personalizable con una canción especial, es un regalo cargado de emoción que decora y, a la vez, cuenta una historia compartida.
Sacacorchos eléctrico
¿Amantes del vino? Este sacacorchos eléctrico abre las botellas en segundos. Incluye cortador de papel, tapón de vacío, cable de carga USB, y varios accesorios más. Elegante, funcional y perfecto para noches especiales.
9% de descuento, ahorra 2 euros.
Menos de 30 euros
Cargador inalámbrico
Un regalo práctico y moderno que completará cualquier mesita de noche. Esta lámpara no solo ofrece luz LED ajustable, sino que también sirve como cargador inalámbrico y despertador.
Kit para hacer sushi
Preparar sushi en casa nunca había sido tan fácil ni tan divertido. Este kit permite crear nigiris, makis, uramakis y sashimis como un auténtico profesional. Ideal para planes culinarios en pareja.
Funda de almohada de seda
Un tesoro para quienes aman el universo beauty. Fabricada con seda de morera, ayuda a cuidar la piel y el cabello durante la noche. Adiós al encrespamiento y las marcas en el rostro.
19% de descuento, ahorra 5,77 euros.
Juego SERVD
Un juego diseñado para romper la rutina y provocar risas. A través de retos inesperados y situaciones espontáneas, convierte el día a día en una experiencia divertida y dinámica.
Menos de 50 euros
Pendientes de TOUS
Fabricados con plata de primera ley, este par de pendientes con forma del icónico oso de la marca es el toque perfecto para un look elegante. Se trata de un detalle especial que nunca pasa desapercibido.
Tocadiscos
Un regalo irresistible para amantes de la música. Reproduce vinilos de distintos tamaños, cuenta con conectividad Bluetooth y un diseño retro tipo maletín que decora cualquier rincón.
Altavoz inteligente con despertador
Despertador, altavoz, agenda y control del hogar en un solo dispositivo. Con sonido potente y diseño moderno, este altavoz inteligente facilita el día a día desde la mesilla de noche.
Menos de 90 euros
Cuaderno inteligente
Este cuaderno reutilizable es perfecto para quienes aman escribir a mano, pero también quieren guardar todo en digital.
Ahora con un 37% de descuento.
Afeitadora eléctrica
Una afeitadora que lo tiene todo: cabezal flexible, uso en seco o húmedo y un afeitado apurado sin irritaciones. ¿Lo mejor? Recargable y con funda para llevarla de viaje.
Pack de cuatro AirTags
El regalo perfecto para los más despistados. Permite localizar todas tus pertenencias —llaves, cartera, mochilas o equipaje— desde el móvil de forma sencilla y eficaz.
31% de descuento, ahorra 40 euros.
Reloj de Tommy Hilfiger
El más deseado entre los compradores. Con la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, este reloj de cuarzo es el accesorio ideal: resistente al agua hasta 50 metros y una correa de silicona que garantiza comodidad.
Cafetera retro, de Cecotec
Para los que disfrutan de un buen café cada mañana. Este gadget de Cecotec tiene una potencia máxima de 1100 W, vaporizador orientable y una potente bomba de presión.
Más de 95 euros
Kindle
El regalo en mayúsculas para los fanáticos de los libros. Pantalla sin reflejos, luz ajustable, batería que dura semanas y una experiencia de lectura cómoda y sin interrupciones en cualquier lugar.
18% de descuento, ahorra 30,32 euros.
Cámara instantánea e impresora, de Kodak
Para los amantes de la fotografía, se trata de una cámara dos en uno que captura los mejores momentos y los imprime al instante. Perfecto para crear recuerdos juntos.
36% de descuento, ahorra 53,41 euros.
Moldeador multifunción, de Dyson
Un auténtico objeto de deseo beauty. Permite secar, moldear y dar forma al cabello. Se caracteriza por una tecnología de control inteligente, efecto coanda y perfil de peinado personalizado.
Preguntas frecuentes sobre regalos para parejas en Navidad
¿Qué regalar para Navidad a una pareja?
Las experiencias que incluyen a ambos son siempre un acierto, ya que no solo regalas un objeto, sino un recuerdo compartido, ya sea una escapada romántica, una actividad especial o una cena sorpresa. Por otro lado, los detalles personalizados también son una gran opción, demuestran dedicación y logran emocionar al ser un regalo pensado exclusivamente para esa persona. Otra apuesta segura es algo que esté relacionado con sus hobbies o con lo que tanto tiempo lleva queriendo (que seguro que lo ha nombrado más de una vez).
¿Llegan a tiempo para el día de Navidad?
Sí. Todos los productos incluidos en esta selección cuentan con entrega a tiempo para que puedas sorprender a tu pareja en esa fecha.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.
