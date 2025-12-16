Ir al contenido
Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
ESTILO DE VIDA

22 ideas de regalos para conquistar (aún más) a tu pareja esta Navidad

Desde experiencias para compartir hasta detalles personalizados y ‘gadgets’ tecnológicos, según tu presupuesto

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos para parejas con los que acertarás en Navidad.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Mediados de diciembre, Mariah Carey ya se ha adueñado de las playlists y no para de sonar en cada rincón, y con ello vienen las dudas e incertidumbres por acertar con los regalos. La gran pregunta ha llegado: ¿qué regalar a tu pareja?

A continuación, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado la guía definitiva. 22 ideas de regalo organizadas por presupuesto, con opciones para todos los bolsillos y estilos con los que acertarás sí o sí. Opciones que van desde detalles personalizados que llenan el corazón, pasando por experiencias para compartir tiempo de calidad en pareja, hasta gadgets tecnológicos que se adaptan a sus hobbies.

Menos de 20 euros

Llavero con carrete personalizable

Si un regalo lleva un toque personalizado, está cargado de significado, por lo que el éxito está asegurado. Este llavero con formato de carrete permite incluir hasta diez imágenes y un texto personalizado, como una fecha especial o una palabra con valor sentimental. Un recuerdo que acompañará a tu persona especial allá donde vaya, como una pequeña película de vuestros mejores momentos.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 9,95€ EN AMAZON

Joyero

Para amantes de las joyas, este gadget es un acierto sí o sí. Este joyero cuenta con distintos compartimentos para pendientes, collares, pulseras y anillos, manteniéndolo todo en orden. Su tamaño compacto lo convierte también en el aliado perfecto para llevar de viaje.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Menos de 20 euros

Diadema con auriculares para dormir

Más de 18.000 valoraciones destacan su funcionalidad y practicidad. Esta cinta con Bluetooth no solo reproduce canciones con sus altavoces ultraligeros, sino que también sirve como antifaz que bloquea la luz para dormir o como diadema que absorbe el sudor en los entrenamientos.

27% de descuento, ahora 5,43 euros.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 14,56€ EN AMAZON

Smartbox vino y tapas

Los mejores regalos son los que se comparten. Podréis elegir entre 420 experiencias gastronómicas: desde una visita a bodegas con catas de vino hasta un tapeo en un restaurante con denominación de origen. ¿Quién puede resistirse a un plan romántico con vino, buena comida, y además, con la persona que ocupa tu corazón?

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Batería portátil

Con 22.5W de carga rápida y 10000mAh, esta batería es tan compacta y fina que cabe en cualquier bolsillo. Perfecta para los que siempre se les olvida cargar el teléfono móvil.

16% de descuento, ahorra 3,50 euros.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 18,99€ EN AMAZON

Placa con canción

Uno de esos detalles que toca la fibra sensible. Personalizable con una canción especial, es un regalo cargado de emoción que decora y, a la vez, cuenta una historia compartida.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 12,99€ EN AMAZON

Sacacorchos eléctrico

¿Amantes del vino? Este sacacorchos eléctrico abre las botellas en segundos. Incluye cortador de papel, tapón de vacío, cable de carga USB, y varios accesorios más. Elegante, funcional y perfecto para noches especiales.

9% de descuento, ahorra 2 euros.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Menos de 30 euros

Cargador inalámbrico

Un regalo práctico y moderno que completará cualquier mesita de noche. Esta lámpara no solo ofrece luz LED ajustable, sino que también sirve como cargador inalámbrico y despertador.

COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Kit para hacer sushi

Preparar sushi en casa nunca había sido tan fácil ni tan divertido. Este kit permite crear nigiris, makis, uramakis y sashimis como un auténtico profesional. Ideal para planes culinarios en pareja.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 21,99€ EN AMAZON

Funda de almohada de seda

Un tesoro para quienes aman el universo beauty. Fabricada con seda de morera, ayuda a cuidar la piel y el cabello durante la noche. Adiós al encrespamiento y las marcas en el rostro.

19% de descuento, ahorra 5,77 euros.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 24,22€ EN AMAZON

Juego SERVD

Un juego diseñado para romper la rutina y provocar risas. A través de retos inesperados y situaciones espontáneas, convierte el día a día en una experiencia divertida y dinámica.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 22,99€ EN AMAZON

Menos de 50 euros

Pendientes de TOUS

Fabricados con plata de primera ley, este par de pendientes con forma del icónico oso de la marca es el toque perfecto para un look elegante. Se trata de un detalle especial que nunca pasa desapercibido.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 49€ EN AMAZON

Tocadiscos

Un regalo irresistible para amantes de la música. Reproduce vinilos de distintos tamaños, cuenta con conectividad Bluetooth y un diseño retro tipo maletín que decora cualquier rincón.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 44,99€ EN AMAZON

Altavoz inteligente con despertador

Despertador, altavoz, agenda y control del hogar en un solo dispositivo. Con sonido potente y diseño moderno, este altavoz inteligente facilita el día a día desde la mesilla de noche.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 47,02€ EN AMAZON

Menos de 90 euros

Cuaderno inteligente

Este cuaderno reutilizable es perfecto para quienes aman escribir a mano, pero también quieren guardar todo en digital.

Ahora con un 37% de descuento.

Estos regalos para parejas triunfarán esta Navidad.
COMPRA POR 81,20€ EN AMAZON

Afeitadora eléctrica

Una afeitadora que lo tiene todo: cabezal flexible, uso en seco o húmedo y un afeitado apurado sin irritaciones. ¿Lo mejor? Recargable y con funda para llevarla de viaje.

Si no sabes qué regalar a tu pareja, esta lista está llena de opciones para acertar esta Navidad.
COMPRA POR 90,54€ EN AMAZON

Pack de cuatro AirTags

El regalo perfecto para los más despistados. Permite localizar todas tus pertenencias —llaves, cartera, mochilas o equipaje— desde el móvil de forma sencilla y eficaz.

31% de descuento, ahorra 40 euros.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 89€ EN AMAZON

Reloj de Tommy Hilfiger

El más deseado entre los compradores. Con la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, este reloj de cuarzo es el accesorio ideal: resistente al agua hasta 50 metros y una correa de silicona que garantiza comodidad.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 85,99€ EN AMAZON

Cafetera retro, de Cecotec

Para los que disfrutan de un buen café cada mañana. Este gadget de Cecotec tiene una potencia máxima de 1100 W, vaporizador orientable y una potente bomba de presión.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 74,37€ EN AMAZON

Más de 95 euros

Kindle

El regalo en mayúsculas para los fanáticos de los libros. Pantalla sin reflejos, luz ajustable, batería que dura semanas y una experiencia de lectura cómoda y sin interrupciones en cualquier lugar.

18% de descuento, ahorra 30,32 euros.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 139,67€ EN AMAZON

Cámara instantánea e impresora, de Kodak

Para los amantes de la fotografía, se trata de una cámara dos en uno que captura los mejores momentos y los imprime al instante. Perfecto para crear recuerdos juntos.

36% de descuento, ahorra 53,41 euros.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 95,94€ EN AMAZON

Moldeador multifunción, de Dyson

Un auténtico objeto de deseo beauty. Permite secar, moldear y dar forma al cabello. Se caracteriza por una tecnología de control inteligente, efecto coanda y perfil de peinado personalizado.

Estos regalos para parejas son perfectos para Navidad.
COMPRA POR 543€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos para parejas en Navidad

¿Qué regalar para Navidad a una pareja?

Las experiencias que incluyen a ambos son siempre un acierto, ya que no solo regalas un objeto, sino un recuerdo compartido, ya sea una escapada romántica, una actividad especial o una cena sorpresa. Por otro lado, los detalles personalizados también son una gran opción, demuestran dedicación y logran emocionar al ser un regalo pensado exclusivamente para esa persona. Otra apuesta segura es algo que esté relacionado con sus hobbies o con lo que tanto tiempo lleva queriendo (que seguro que lo ha nombrado más de una vez).

¿Llegan a tiempo para el día de Navidad?

Sí. Todos los productos incluidos en esta selección cuentan con entrega a tiempo para que puedas sorprender a tu pareja en esa fecha.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en moda, belleza y estilo de vida. Antes trabajó creando contenidos para otros medios digitales. Graduada en Periodismo por la Universidad San Jorge de Zaragoza. Actualmente, formándose con el Máster de Diseño Gráfico y Marketing Digital en CEI.
