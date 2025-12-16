22 ideas de regalos para conquistar (aún más) a tu pareja esta Navidad

¿Qué regalar a tu pareja en Navidad? Fichamos 22 regalos que le sacarán una sonrisa de oreja a oreja.

Desde experiencias para compartir hasta detalles personalizados y ‘gadgets’ tecnológicos, según tu presupuesto

Mediados de diciembre, Mariah Carey ya se ha adueñado de las playlists y no para de sonar en cada rincón, y con ello vienen las dudas e incertidumbres por acertar con los regalos. La gran pregunta ha llegado: ¿qué regalar a tu pareja?

A continuación, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado la guía definitiva. 22 ideas de regalo organizadas por presupuesto, con opciones para todos los bolsillos y estilos con los que acertarás sí o sí. Opciones que van desde detalles personalizados que llenan el corazón, pasando por experiencias para compartir tiempo de calidad en pareja, hasta gadgets tecnológicos que se adaptan a sus hobbies.

Menos de 20 euros

Llavero con carrete personalizable

Si un regalo lleva un toque personalizado, está cargado de significado, por lo que el éxito está asegurado. Este llavero con formato de carrete permite incluir hasta diez imágenes y un texto personalizado, como una fecha especial o una palabra con valor sentimental. Un recuerdo que acompañará a tu persona especial allá donde vaya, como una pequeña película de vuestros mejores momentos.

Llavero con carrete personalizado. AMAZON

Joyero

Para amantes de las joyas, este gadget es un acierto sí o sí. Este joyero cuenta con distintos compartimentos para pendientes, collares, pulseras y anillos, manteniéndolo todo en orden. Su tamaño compacto lo convierte también en el aliado perfecto para llevar de viaje.

Joyero. AMAZON

Menos de 20 euros

Diadema con auriculares para dormir

Más de 18.000 valoraciones destacan su funcionalidad y practicidad. Esta cinta con Bluetooth no solo reproduce canciones con sus altavoces ultraligeros, sino que también sirve como antifaz que bloquea la luz para dormir o como diadema que absorbe el sudor en los entrenamientos.

27% de descuento, ahora 5,43 euros.

Auriculares para dormir. AMAZON

Smartbox vino y tapas

Los mejores regalos son los que se comparten. Podréis elegir entre 420 experiencias gastronómicas: desde una visita a bodegas con catas de vino hasta un tapeo en un restaurante con denominación de origen. ¿Quién puede resistirse a un plan romántico con vino, buena comida, y además, con la persona que ocupa tu corazón?

Smartbox con experiencia de vinos y tapas. AMAZON

Batería portátil

Con 22.5W de carga rápida y 10000mAh, esta batería es tan compacta y fina que cabe en cualquier bolsillo. Perfecta para los que siempre se les olvida cargar el teléfono móvil.

16% de descuento, ahorra 3,50 euros.

Batería portátil. AMAZON

Placa con canción

Uno de esos detalles que toca la fibra sensible. Personalizable con una canción especial, es un regalo cargado de emoción que decora y, a la vez, cuenta una historia compartida.

Placa con canción. AMAZON

Sacacorchos eléctrico

¿Amantes del vino? Este sacacorchos eléctrico abre las botellas en segundos. Incluye cortador de papel, tapón de vacío, cable de carga USB, y varios accesorios más. Elegante, funcional y perfecto para noches especiales.

9% de descuento, ahorra 2 euros.

Sacacorchos eléctrico. AMAZON

Menos de 30 euros

Cargador inalámbrico

Un regalo práctico y moderno que completará cualquier mesita de noche. Esta lámpara no solo ofrece luz LED ajustable, sino que también sirve como cargador inalámbrico y despertador.

Lámpara LED multifunción. AMAZON

Kit para hacer sushi

Preparar sushi en casa nunca había sido tan fácil ni tan divertido. Este kit permite crear nigiris, makis, uramakis y sashimis como un auténtico profesional. Ideal para planes culinarios en pareja.

Kit para hacer sushi. AMAZON

Funda de almohada de seda

Un tesoro para quienes aman el universo beauty. Fabricada con seda de morera, ayuda a cuidar la piel y el cabello durante la noche. Adiós al encrespamiento y las marcas en el rostro.

19% de descuento, ahorra 5,77 euros.

Funda de almohada de seda. AMAZON

Juego SERVD

Un juego diseñado para romper la rutina y provocar risas. A través de retos inesperados y situaciones espontáneas, convierte el día a día en una experiencia divertida y dinámica.

Juego SERVD. AMAZON

Menos de 50 euros

Pendientes de TOUS

Fabricados con plata de primera ley, este par de pendientes con forma del icónico oso de la marca es el toque perfecto para un look elegante. Se trata de un detalle especial que nunca pasa desapercibido.

Pendientes de Tous. AMAZON

Tocadiscos

Un regalo irresistible para amantes de la música. Reproduce vinilos de distintos tamaños, cuenta con conectividad Bluetooth y un diseño retro tipo maletín que decora cualquier rincón.

Tocadiscos. AMAZON

Altavoz inteligente con despertador

Despertador, altavoz, agenda y control del hogar en un solo dispositivo. Con sonido potente y diseño moderno, este altavoz inteligente facilita el día a día desde la mesilla de noche.

Altavoz inteligente con despertador. AMAZON

Menos de 90 euros

Cuaderno inteligente

Este cuaderno reutilizable es perfecto para quienes aman escribir a mano, pero también quieren guardar todo en digital.

Ahora con un 37% de descuento.

Cuaderno A5 inteligente. AMAZON

Afeitadora eléctrica

Una afeitadora que lo tiene todo: cabezal flexible, uso en seco o húmedo y un afeitado apurado sin irritaciones. ¿Lo mejor? Recargable y con funda para llevarla de viaje.

Afeitadora eléctrica. AMAZON

Pack de cuatro AirTags

El regalo perfecto para los más despistados. Permite localizar todas tus pertenencias —llaves, cartera, mochilas o equipaje— desde el móvil de forma sencilla y eficaz.

31% de descuento, ahorra 40 euros.

Pack de cuatro AirTags. AMAZON

Reloj de Tommy Hilfiger

El más deseado entre los compradores. Con la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, este reloj de cuarzo es el accesorio ideal: resistente al agua hasta 50 metros y una correa de silicona que garantiza comodidad.

Reloj de Tommy Hilfiger. AMAZON

Cafetera retro, de Cecotec

Para los que disfrutan de un buen café cada mañana. Este gadget de Cecotec tiene una potencia máxima de 1100 W, vaporizador orientable y una potente bomba de presión.

Cafetera retro, de Cecotec. AMAZON

Más de 95 euros

Kindle

El regalo en mayúsculas para los fanáticos de los libros. Pantalla sin reflejos, luz ajustable, batería que dura semanas y una experiencia de lectura cómoda y sin interrupciones en cualquier lugar.

18% de descuento, ahorra 30,32 euros.

Kindle. AMAZON

Cámara instantánea e impresora, de Kodak

Para los amantes de la fotografía, se trata de una cámara dos en uno que captura los mejores momentos y los imprime al instante. Perfecto para crear recuerdos juntos.

36% de descuento, ahorra 53,41 euros.

Cámara instantánea e impresora, de Kodak. AMAZON

Moldeador multifunción, de Dyson

Un auténtico objeto de deseo beauty. Permite secar, moldear y dar forma al cabello. Se caracteriza por una tecnología de control inteligente, efecto coanda y perfil de peinado personalizado.

Moldeador multifunción, de Dyson. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos para parejas en Navidad

¿Qué regalar para Navidad a una pareja?

Las experiencias que incluyen a ambos son siempre un acierto, ya que no solo regalas un objeto, sino un recuerdo compartido, ya sea una escapada romántica, una actividad especial o una cena sorpresa. Por otro lado, los detalles personalizados también son una gran opción, demuestran dedicación y logran emocionar al ser un regalo pensado exclusivamente para esa persona. Otra apuesta segura es algo que esté relacionado con sus hobbies o con lo que tanto tiempo lleva queriendo (que seguro que lo ha nombrado más de una vez).

¿Llegan a tiempo para el día de Navidad?

Sí. Todos los productos incluidos en esta selección cuentan con entrega a tiempo para que puedas sorprender a tu pareja en esa fecha.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.