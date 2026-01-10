Los agricultores catalanes mantienen por tercer día consecutivo los cortes de carreteras en contra del acuerdo con Mercosur

Las protestas de los agricultores contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur mantienen cortadas, el viernes en la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona).

Los agricultores catalanes mantienen por tercer día consecutivo cortes en diversas carreteras para expresar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por el riesgo que supone para el sector y porque, denuncian, los productos importados, a menudo, no cumplen las estrictas garantías sanitarias que sí deben respetar ellos.

Revolta Pagesa tiene previsto mantener, por lo menos hasta el lunes, los cortes de carreteras. “Nosotros nos mantendremos fuertes y seguiremos con los cortes de las vías, como mínimo, hasta el lunes, que es cuando debe firmarse el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur”, ha afirmado uno de los miembros de Revolta Pagesa Valentí Roger, que participa en el corte de la autopista AP-7 en Girona.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, pidió este viernes “responsabilidad” a los convocantes de las protestas agrarias y a las administraciones. Ordeig reclamó “una cierta garantía de movilidad” para poder suministrar servicios esenciales, como piensos para animales en las granjas.

Según la información el Servicio Catalán de Tráfico, desde el pasado día 8 hay cortes en la A-2 en ambos sentidos de la marcha, entre los kilómetros 480 y 487, entre Bell-lloc d’Urgell y Mollerussa. También están cortados los accesos al Puerto de Tarragona, en concreto la A-27 en sentido sur. Otro punto de cortes de carretera es la AP-7, entre los kilómetros 29 y 47, en ambos sentidos, entre Borrassà y Vilademuls (Girona).

En las últimas horas, los agricultores han sumado nuevos puntos de protesta y han cortado la N-II en Bàscara (Girona), en ambos sentidos, entre los kilómetros 737-745. También está cortada la C-16 en Casserres (Barcelona), en ambos sentidos, entre los kilómetros 90 y 95.

Las nevadas obligan a cortar carreteras

La intensa nevada de este viernes y la madrugada de este sábado en diversos puntos del Pirineo catalán ha obligado a cortar tres carreteras y a los vehículos a usar cadenas en otras veinte vías de las provincias de Girona, Lleida y Barcelona.

Concretamente, está cortada la C-28 por riesgo de aludes entre Baqueira y Casa Sastrada (Lleida); la GIV-4016 en Toses (Girona) y la BV-4024 en el Coll del Pal (Barcelona), donde también afecta el viento, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este sábado.

En la provincia de Lleida, son obligatorias las cadenas en la C-13 entre Llavorsí y Esterri d’Àneu; en la C-142b en su acceso al Pla Beret; en la C-28 entre Alt Àneu y Naut Aran; en la C-28z entre València d’Àneu y Esterri; en la L-500 entre Pont Suert y Vall de Boí, así como en la L-501, L-504 y N-141 en Bossòst, Lladorre y Vall de Boí.

En Girona, están afectadas la GI-400 en Alp; la GIV-4015 en Toses; la C-38 en Sant Joan de les Abadesses y Molló; la GIV-5263 y GIV-5218 en Ribes de Freser; la GIV-4016 en Planès; la GIV-5262 en Pardines; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-4011 entre Campelles y Ribes de Freser y la GIV-5217 en Queralbs.