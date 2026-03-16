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Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Investigan un asesinato en Huesca como un posible caso de violencia machista

La Guardia Civil detuvo el domingo a un hombre en Cantabria por un feminicidio

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL-ARCHIVO (GUARDIA CIVIL-ARCHIVO)
El País
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Madrid -
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Las fuerzas de seguridad están investigando como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en la provincia de Huesca, confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón, informa Efe.

Este posible caso llega después de que el domingo, la Guardia Civil de Cantabria detuviera en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. La delegación de Gobierno de Cantabria ha explicado este lunes que el detenido tenía dos denuncias previas por violencia machista de los años 2011 y 2019 en la Comunidad de Madrid. Tenía condena firme en ambos casos pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGen.

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.354 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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