Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en Pedreña (Cantabria)

No constan denuncias previas entre ellos, pero él sí tiene antecedentes por casos de violencia machista con otras mujeres

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este crimen, que tuvo lugar ayer, sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

Según el Diario Montañés la autopsia realizada este domingo indica que la muerte de la mujer responde a hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen. Siempre según el mismo diario no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes por casos de violencia machista con otras mujeres.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este asesinato al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.354 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.