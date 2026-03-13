Declarado culpable de asesinar a una mujer un hombre que tiene pendiente un segundo juicio por matar a una anterior pareja

Un jurado popular ha declarado culpable, por unanimidad, al italiano Marco Romeo de los delitos de asesinato y malos tratos. El veredicto ha sido leído este viernes en la Audiencia Provincial de Málaga, donde el hombre, de 48 años, ha sido juzgado desde el pasado lunes acusado de asesinar en Torremolinos (Málaga, 71.329 habitantes) a su pareja, Paula, de 28 años, en 2023. Él ha defendido durante el proceso que fue un accidente y que las heridas que presentaba la chica —más de una docena de puñaladas— eran fruto de una trifulca entre ambos.

La sentencia, con la correspondiente condena, será emitida en los próximos días: el acusado se enfrenta a 28 años de cárcel (la petición fiscal) y, además, a otros 22 años por el asesinato en 2014 de otra pareja anterior, Sibora Gagani, cuyo cadáver escondió durante una década en un falso muro y por el que aún no ha sido juzgado.

El juicio arrancó el lunes pasado y, durante su declaración, el acusado aseguró que las heridas que presentaba la mujer se habían producido durante una pelea entre ambos con un cuchillo. “Provoqué la herida mortal al empujar su brazo para desviar los golpes”, relató, asegurando que lo había hecho “para salvarse”. Más tarde, dijo que debía haber evitado el sufrimiento de la chica y su familia. “Cometí el error más grande de mi vida”, subrayó, como recoge Europa Press. Durante la semana, varios testigos han dicho al tribunal que el varón maltrataba a su novia, la sedaba y la controlaba. También han declarado una docena de agentes policiales y hasta 22 peritos.

Tras recabar toda la información y versiones, el jurado popular —formado por nueve personas— ha deliberado desde el jueves para leer este viernes su veredicto, en el que considera a Romeo culpable de haber asesinado a Paula planeándolo “con antelación” y de haberla maltratado durante la relación. El jurado cree que lo hacía tanto física como psicológicamente para controlar a la mujer tanto de manera económica como social e imponer un rol dominante. También considera probado que en la muerte de Paula hubo premeditación, puesto que el hombre preguntó por su paradero y la esperó a la puerta de su casa hasta que regresó del trabajo.

La fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, solicitan 28 años de prisión y han pedido a la jueza que le imponga las máximas penas debido a la existencia de agravantes de parentesco y género. El acusado, que fue encarcelado tras su arresto en julio de 2023 —aunque fue puesto en libertad provisional desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025, cuando volvió a entrar en prisión— ingresará ahora en la cárcel a la espera de la sentencia.

Romeo volverá a sentarse en el banquillo por el asesinato de una pareja anterior, Sibora Gagani, a la que supuestamente mató en 2014. La fiscalía considera que en julio de aquel año y después de haberse mudado juntos desde Italia en 2010, atacó a la mujer con un arma blanca “y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte”. La chica tenía entonces 22 años.

Un tiempo no determinado después, construyó un habitáculo —con ayuda de un amigo albañil, que supuestamente no sabía nada y por eso no ha sido procesado— donde decidió esconder el cuerpo de Gagani para, después, hacer creer a su familia que ella se había ido sin avisar y que se le había perdido la pista. El falso muro donde estuvo el cadáver pasó desapercibido para los siguientes inquilinos y no fue descubierto por la Policía Nacional hasta verano de 2023, cuando el hombre confesó espontáneamente tras ser arrestado por la muerte de Paula.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.