El Govern confía en un acuerdo ‘in extremis’ con ERC que evite el bloqueo de las cuentas

La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, se ha mantenido firme en su postura de que no hay plan B o C a la aprobación de unas cuentas para 2026. “Seguimos en ese escenario, en que habrá Presupuestos”, ha afirmado este lunes. Romero ha confiado en poder llegar a un acuerdo in extremis con sus socios de ERC antes del viernes, cuando vence el plazo para que levanten la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Govern. Entre otras cosas, Romero ha apelado al contexto internacional de guerra en Oriente Medio, que va a obligar a adoptar medidas que complementen a las que anuncie el viernes el Gobierno de Pedro Sánchez, o a la crisis de la vivienda, que el Ejecutivo de Salvador Illa quiere afrontar con una dotación récord en 2026 de 1.900 millones de euros.

En una rueda de prensa para presentar la ejecución presupuestaria de 2025, Romero ha recordado que la Generalitat sufrirá tensiones de tesorería alrededor de mayo y, como ha avanzado este lunes a EL PAÍS, deberá pedir ajustes a todas las consejerías para dar prioridad al pago las nóminas y los intereses de la deuda, tal y como fija la ley, al no tener aprobado aún ningún suplemento de crédito. Además, Romero ha recordado que si no hay cuentas, en el mejor de los casos la Generalitat perderá 1.500 millones de euros que no podrá gastar en proyectos e inversiones previstos en las cuentas.

Precisamente para evitar tensiones económicas, el president Salvador Illa ha reclamado este lunes al mediodía “estabilidad y Presupuestos”. En una comparecencia en la inauguración de una nueva fase de la ampliación del hospital del Mar, en Barcelona, el president ha defendido la estabilidad como garantía de “prosperidad compartida” y los Presupuestos como la herramienta para “disponer de los recursos que lo hagan posible”.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha confirmado este lunes que mantienen negociaciones con Esquerra para lograr aprobar el proyecto y ha rechazado abundar sobre un un eventual adelanto electoral. “Cuando acabe esta pantalla, pasaremos a la siguiente. Pero nuestro escenario es este (el de la negociación) y no contemplamos ningún otro. Nos situamos en este kilómetro cero. Queremos agotar hasta el último minuto”, ha dicho. Tras la comisión permanente del partido, Moret ha expuesto que el comité federal del PSOE firmó los pactos de investidura y el Gobierno el acuerdo de la Bilateral en el que se incluye la cesión paulatina del IRPF y que se trata por tanto, solo de una cuestión de calendario. “Me gustaría saber en qué incumple el Gobierno”, ha dicho recordando el acuerdo sobre el modelo de financiación y la empresa de Rodalies.

Fuentes del Govern explican que el año pasado ya se dejaron que gastar unos 1.200 millones porque tampoco había Presupuestos. Aun así, el Ejecutivo catalán gastó 42.298 millones de euros, el 97% de los fondos con los que contaba, a pesar de la prórroga presupuestaria. La consejería que más dispendio llevó a cabo fue la de Salud, que gastó el 99,8% de los 16.071 millones que tenía asignados mediante ampliaciones de crédito para absorber, entre otras cosas, el gasto desplazado. Romero ha afirmado que el Govern ha “contenido” esas facturas ―que ascienden a entre 2.500 y 3.000 millones― y que espera resolver esa situación con el nuevo modelo de financiación autonómica.

Los ingresos también crecieron un 2,6%, hasta los 41.629 millones de euros. El 89% de esa subida procedió del modelo de financiación, que aportó unos 1.000 millones de euros más. La consejera destacó que, con la entrada en vigor del nuevo modelo, dejarán de trabajar con anticipos y se irán ingresando las cantidades recaudadas por la participación en los tributos parcialmente cedidos de forma instantánea. Al margen de esos ingresos, la Generalitat también vio crecer casi un 10% los tributos propios y cedidos, en parte por la situación boyante del sector inmobiliario.

El Ejecutivo urgió a ERC a aprobar las cuentas por la crisis en Oriente Medio, que a su juicio exigirá medidas que complementen las que este viernes adopte el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Sánchez. El Govern tiene disponibles aún casi la totalidad de los 1.500 millones de euros de las ayudas y líneas de financiación que puso a disposición de las empresas para hacer frente a las consecuencias de la política arancelaria del presidente de EE UU, Donald Trump. Según Romero, solo se han ejecutado 30 millones de todo ese monto, lo que obedece a que las empresas catalanas no lo han necesitado.