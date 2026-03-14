Illa defiende que su proyecto es para una década y no da pábulo a un adelanto electoral

El president Salvador Illa ha defendido este sábado en Tarragona la acción de su Gobierno y ha recalcado que el proyecto de los socialistas para Cataluña es para la próxima década. Con ese mensaje, el también primer secretario del PSC ha dejado claro que su intención es cuando menos agotar el mandato en pleno pulso con Esquerra por el proyecto de presupuestos, que no ha citado literalmente. El Parlament celebra este viernes el debate a la totalidad de las cuentas y el Govern no dispone de la mayoría al haber presentado los republicanos una enmienda a la totalidad. ERC rechaza dar su voto al acusar al Gobierno de incumplir su promesa de avanzar en la cesión de recaudar el IRPF. La incógnita es qué hará Illa si el proyecto decae.

En el discurso de apertura de la Escuela de Invierno del PSC, Illa ha afirmado que su partido tiene que ofrecer a Cataluña una visión esperanzada y con futuro. “Tenemos que ofrecer un proyecto a la sociedad catalana para años. No pensamos en el 2026 ni en 2027 ni estamos encallados en las elecciones de no sé cuando. Estamos dando un proyecto para los próximos 10 años y es motivo de reflexion de esta escuela de invierno”, ha alegado. Illa ha reprendido a los partidos de la oposición, sin citarlos, que se quejen ahora de que no se resuelvan problemas cuando el PSC no ha hecho más que heredarlos.

Un momento del acto del 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, en Barcelona, En primer plano, con el puño en alto, Oriol Junqueras. Kike Rincón (Europa Press)

Tras afirmar que quiere una Cataluña orgullosa del autogobierno y que volverá a liderar económica y socialmente España, Illa ha defendido que se deben “buscar soluciones y arremangarse”. “Esa es la actitud: tener confianza. Paso a paso”, ha señalado. “Ya hemos desencallado el aeropuerto (la ampliación), han vuelto empresas, rescatado el eje transversal ferroviario. Un problema detrás de otro. Hemos hecho cosas y las haremos todas. Tiempo y paciencia", ha remachado durante el mitin. Durante su discurso, Illa ha elogiado la coherencia de Pedro Sánchez por plantarse y decir no a la Guerra de la misma forma que ya adoptó esa misma actitud en el conflicto bélico de Ucrania o de Gaza.

Esquerra Republicana, mientras, está celebrando el acto de celebración de su 95 aniversario. Los republicanos mantienen desde hace días que no modificarán el sentido de su voto en lo que respecta a los presupuestos de la Generalitat. El Govern mantiene contactos con los republicanos y espera alcanzar un acuerdo aunque sea en el último minuto antes del pleno definitivo. En el acto de conmemoración del 95 aniversario, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado que no cederán y que no levantarán el veto a las cuentas si no hay avances en la cesión del IRPF, informa Efe. “Si la cárcel no nos ha rendido, tampoco nos rendirá ninguna presión”, ha afirmado recurriendo a un mensaje que ya utilizó cuando anunció la enmienda a la totalidad a las cuentas, informa. El republicano ha afirmado que están “acostumbrado a a gestionar presiones de todo tipo” y ha reiterado que quiere que haya presupuestos en Cataluña y “en todos los lados”.