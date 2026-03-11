El Govern de Illa busca sellar la paz con varios colectivos con la incógnita de los Presupuestos

El Govern de Salvador Illa encara 10 días de vértigo al haber activado el reloj para celebrar el debate a la totalidad de los Presupuestos el día 20 sin tener la mayoría para superar el corte. Con un Ejecutivo en minoría, sustentado en sus 42 diputados, Illa cuenta solo con el apoyo de los seis diputados de los Comuns y el rechazo explicito de los 20 de ERC, que exigen que el Gobierno central haga un gesto a favor de que cumplirá en la cesión del IRPF (la mayoría del Parlament está fijada en 68 escaños). El Govern ya sabe que ese gesto, por ahora, no llegará e intenta persuadir a ERC para no asomarse al abismo. Con todo, el Ejecutivo ya ha cerrado acuerdos de mejoras salariales con docentes y agentes de los Mossos d’Esquadra para resolver conflictos añejos.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, sostuvo ayer, tras la reunión del Consell Executiu, que intentan resolver “carpetas encalladas” con vistas al futuro pese a que todavía no haya Presupuestos. “Que estén tranquilos los profesores y los mossos. Vamos a cumplir”, aseguró. El Ejecutivo también reactivó el Eje Ferroviario Tranversal, que enlazaría Girona y Lleida, en un gesto inequívoco a ERC, de que no solo está pensando en el día a día sino también en proyectos con vistas al futuro.

Pero ahora mismo el Govern camina sobre el alambre y no parece que nadie vaya a cambiar de guion. Oriol Junqueras, líder de ERC, alega que solo reclaman al Gobierno un gesto o un avance en la cesión del IRPF, como así figura en los acuerdos de investidura de Illa. Y el Govern apela a un acto de fe señalando que el president cumple y que su carta de presentación son el modelo de financiación o la nueva empresa de Rodalies. Y otra cosa más: que el mismo Gobierno central firmó en la bilateral de hace un año la cesión progresiva de la recaudación de ese tributo. “Se pueden pedir gestos variados, pero se ha dicho que se quiere cumplir”, dijo Paneque, que dijo que quedan días aún para negociar.

Ante esta situación, el Govern insiste en que no contempla otra cosa que la aprobación de los Presupuestos autonómicos. Paneque recordó que comparten con ERC la agenda “transformadora y progresista” y aludió a que son necesarios para desplegar los acuerdos de investidura; para dar estabilidad por el impacto de la Guerra de Irán y para actualizar los Presupuestos, que suponen 9.000 millones de euros adicionales. Cataluña se rige por las cuentas de 2023, las ultimas de Pere Aragonès.

El fantasma de un adelanto electoral vuelve a revolotear en Cataluña, pero Illa no quiere ni oír hablar de esa posibilidad. Es más: en sus últimas intervenciones ha calificado de error la decisión de sus homólogos de Extremadura y de Aragón de anticipar las elecciones por carecer de Presupuestos. Su conclusión es que solo han servido para reforzar a Vox y para ahora tener que negociar, además de las cuentas, la investidura. La cuestión es que el bucle se mantiene inalterable desde que Junqueras se reunió en La Moncloa con Sánchez el 20 de febrero. No se sabe qué ocurrió pero el líder de ERC desde entonces sostiene que no se pueden negociar los Presupuestos. Los republicanos se han brindado a pactar suplementos de crédito.

Paneque deslizó que no han pedido ni está previsto que se celebre antes del 20 de marzo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se podría haber abordado la cuestión del IRPF. La vicepresidenta María Jesús Montero respondió a ERC en el Congreso en febrero que no tenían ningún acuerdo sobre ese punto aunque esperaba lograrlo en un futuro como pasó con la financiación. ERC no duda de que el calendario electoral de Andalucía ha influido en posponer cualquier pacto y ha sugerido que los Presupuestos se aprueben en junio tras esos comicios. El Govern no ve esa solución.

Mientras se acerca el 20 de marzo, Illa ha tenido una agenda frenética con pactos con la patronal y CC OO y UGT de apoyo a las cuentas y el acuerdo en educación, con esos dos sindicatos, minoritarios en el sector. Ayer, en el Palau, en un acto del Año Irla, presidente de la Generalitat en el exilio, Illa clamó, ante la presencia de Junqueras, por “ejercer una buena política, honrando las instituciones democráticas y ejerciendo un buen Govern y una buena oposición. Ahora nos toca a nosotros hacer que Cataluña avance”.