La oposición pide al Govern que les convoque para hablar de los efectos de la guerra en Irán

La guerra en Irán y sus consecuencias en la economía catalana planean sobre el debate político catalán. La oposición ha afeado este martes que el Gobierno que preside Salvador Illa no les haya convocado aún para hablar sobre qué medidas serían necesarias para paliar los efectos del conflicto, como la inflación, el encarecimiento de los combustibles o la subida del euríbor. La petición llega en medio del bloqueo de la negociación presupuestaria, ante el no de ERC a sentarse en la mesa si antes no hay un gesto hacia la recaudación del IRPF por parte del Gobierno central.

El Ejecutivo de Illa se reunió el fin de semana pasado con los sindicatos y patronales, un encuentro del que se salió con el mensaje de que el actual contexto geopolítico hace incluso más imprescindible contar con unas cuentas que actualicen las de 2023. El portavoz de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticado que el Govern haya “obviado” a la oposición en esta cuestión y ha dicho que trabaja en una batería de medidas “más allá de lo fiscal” que elevará a consideración de la Cámara.

Vergés ha asegurado que, si el president los convocara para abordar el tema de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, asistirían por responsabilidad institucional pero ha criticado la negativa del PSC a negociar con fuerzas que no sean las de la investidura (ERC y los Comuns). El pasado lunes, el portavoz nacional de partido, Josep Rius, recomendó a Illa retirar unos Presupuestos que consideraba que la guerra había dejado desfasados.

Precisamente los de Jéssica Albiach también han pedido que al Govern que, así como hizo el pasado fin de semana, Illa se vea con los partidos del arco parlamentario para abordar “el escudo social” con que se ha de responder a la actual situación en Irán y sus posibles consecuencias.

Albiach también ha aprovechado para instar a socialistas y republicanos a que se avengan finalmente a negociar los Presupuestos para este año. El PSC y los Comuns, que suman 48 diputados, están a la espera de que ERC (20 diputados) den el sí. “Cataluña no necesita suplementos de crédito ni elecciones. Lo que necesita Cataluña son Presupuestos y, evidentemente, los Presupuestos son anuales. Tener Presupuestos por cinco meses sería del todo insuficiente”, ha dicho Albiach, en referencia a la posibilidad de postergar la aprobación para que haya más tiempo para encarrilar la cesión de la gestión del IRPF.

Juan Fernández, el portavoz del PP en la Cámara, ha propuesto eliminar el efecto de la inflación en el tramo autonómico del IRPF. “Es el momento de actuar con anticipación y con responsabilidad. No podemos esperar a que la crisis golpee con toda su fuerza para empezara reaccionar, los gobiernos tienen la obligación de anticiparse”, ha asegurado.