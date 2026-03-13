Illa se reúne con los grupos parlamentarios para abordar el impacto de la Guerra de Irán

El president Salvador Illa se ha reunido esta tarde en el Palau de la Generalitat con los portavoces de seis de los ocho grupos parlamentarios para abordar y escuchar sus propuestas para poder paliar el impacto económico de la guerra de Irán y preservar así el tejido productivo de Cataluña y el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Govern no ha presentado ninguna medida a la espera de que la Unión Europea decida el marco fiscal y a la espera de las medidas que impulse el Gobierno central. El Ejecutivo catalán ya activó en el pasado un plan para contrarrestar la política arancelaria de Donald Trump. Los grupos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana, no han acudido a la cita.

Tras el cónclave, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha expuesto que el objetivo del Govern es movilizar los recursos “que hagan falta y el tiempo que hagan falta” y ha evitado vincularlos a si habrá o no presupuestos. Dalmau ha citado que la preocupación del Ejecutivo está centrada especialmente en los sectores que tienen mayor dependencia energética, como el primario —la industria agroalimentaria—, pero también la automovilística o, por ejemplo, la petroquímica de Tarragona. “Hoy era relevante atender a los grupos para articular después una respuesta de país una vez sepamos cuál es el marco europeo”, ha afirmado.

Junts per Catalunya, que fue quien sugirió a Illa el miércoles en Parlament celebrar la reunión, ha puesto sobre la mesa una veintena de propuestas, entre las que figura una rebaja fiscal inmediata del IRPF a las rentas bajas y medias y la suya recurrente de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares directos. “Venimos a ser propositivos como lo hemos sido con el impacto de los aranceles, la peste porcina o Rodalies. Nos sorprende que el Govern no haya presentado ninguna propuesta”, ha señalado el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergès.

En la misma línea, el portavoz popular, Juan Fernández, ha lamentado que el Govern no haya aportado soluciones. “Nosotros hemos venido con propuestas concretas. Esperábamos lo mismo y la respuesta ha sido un grupo de trabajo que ya existía. Es una forma elegante de ganar tiempo, pero no lo tienen las familias, los transportistas ni las pymes”, ha alegado. El popular ha puesto de ejemplo que llenar el depósito de gasolina ha aumentado entre 7 y 14 euros y que la factura del gas puede incrementarse unos 20 euros. “Si la crisis es inmediata, necesitamos respuestas inmediatas”, ha afirmado, coincidiendo con las rebajas fiscales que reclama Junts.

De izquierda a derecha, el consejero Albert Dalmau, el president Salvador Illa, los consejera Alícia Romero, el consejero Jaume Duch el secretario general de Empresa y Trabajo, Pol Gibert, en el Pati dels Tarongers. Quique García (EFE)

En las antípodas de esta lectura, Jéssica Albiach, de Comuns, ha afirmado que la subida de precios que ha desencadenado la guerra de Irán lleva, ha dicho, “el nombre de Trump y el apellido de PP y Junts” por votar ambos en contra del escudo social en el Congreso. “Les pedimos que rectifiquen y se pongan a favor del decreto para evitar abusos en situaciones de emergencia”, ha reclamado, rechazando de plano la bajada de impuestos y abogando por un plan con, entre otras cosas, ayudas selectivas a empresas afectadas por la guerra y a transportistas, a autónomos y explotaciones ganaderas siempre vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.