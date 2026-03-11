ERC sube el tono sobre los Presupuestos y avisa a Salvador Illa de que no cometa el mismo error que con el Estatut

El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana están enzarzados desde hace semanas en su pugna sobre el futuro de los presupuestos de la Generalitat, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten el día 20 en el Parlament. Los republicanos votarán en contra si antes no hay avances en el compromiso sobre la cesión de la recaudación del IRPF y este miércoles, en la sesión de control a Illa, han subido el tono de su reivindicación. El líder parlamentario de ERC Josep Maria Jové ha reprochado al president que cuando han reclamado soberanía fiscal vuelve a emerger “el lazo de siempre de sumisión al PSOE”. “No cometan el mismo error que con el Estatut”, le ha espetado recordando que es president gracias a votos independentistas y que tiene que cumplir sin dilación y no solo con “lo que les gusta más y lo que no les incomoda tanto“.

Jové ha rescatado la tortuosa tramitación del Estatut para advertir a los socialistas de que no vuelvan a cometer la misma estrategia que en 2006 y que derivó en la ruptura del Ejecutivo tripartito. Entonces, en colaboración “con la derecha catalana”, se acordó con La Moncloa suprimir el primer artículo de que Cataluña es una nación para incluirlo en el preámbulo y se declinó la posibilidad de que la Generalitat recaudara todos los impuestos. “No presionen con los calendarios con propuestas sin los votos garantizados”, ha avisado.

“Buscamos estabilidad y no la inestabilidad de quien supedita su futuro a los intereses electorales y a los calendarios de otras latitudes”, ha afirmado Jové en clara alusión a las elecciones andaluzas en las que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es candidata.

Illa comparecerá el próximo miércoles en el Parlament para dar cuenta de cómo funcionó el Govern durante su baja médica y esa sesión será el preludio de la del 20 de marzo, en que se celebrará el debate sobre las cuentas. Con esa fecha en el horizonte, Illa ha vuelto a repetir el guion de que está “muy orgulloso” de los acuerdos de investidura alcanzados con ERC y que piensa ponerlos en valor. “El balance es positivo. Hemos cumplido el 70% de los mismos”, ha esgrimido recordando que el modelo de financiación llevaba 12 años estancado. “Honraré y cumpliré los acuerdos. Y vuelvo a tender la mano: no soy amigo de presionar a nadie. No pido nada que no haya hecho en el pasado”, ha añadido en alusión a que en 2023 apoyó las cuentas del president Aragonès.

La negociación parece estancada y Junts per Catalunya ha reprochado a Illa que el proyecto de Presupuestos está “equivocado”, por la influencia de los Comunes, y “caducado” por no recoger el impacto de la Guerra de Irán. Mònica Sales, líder parlamentaria de Junts, ha instado a Illa a convocar ya a los grupos parlamentarios para trazar una estrategia que mitigue el impacto del conflicto bélico. Illa se ha comprometido a hacerlo. Con el acuerdo de presupuestos en el bolsillo, Jéssica Albiach, líder de Comuns, ha reclamado a Illa que extienda ya el servicio para atender a los enfermos de ictus las 24 horas del día los siete días a la semana también en Tarragona como ocurre en Girona o Barcelona.

EçUn momento de la sesión de controll. De pie, la diputada de Junts Mònica Sales. Andreu Dalmau (EFE)

Visiblemente molesto, Illa se ha comprometido a hacerlo lo antes posible. En sanidad, el president ha anunciado que este martes el Govern aprobará un decreto que despliega medidas sobre la ELA con ayudas de hasta 14.788 euros al mes a la que podrán acceder 200 enfermos en el estadio más grave de la enfermedad.

Cataluña se enfrenta la próxima semana a una posible semana de huelga en las escuelas pese al acuerdo en el sector de educación entre el Govern y los sindicatos CC OO y UGT, minoritarios en el sector. La CUP ha sido el único que ha planteado la cuestión y ha considerado que ese pacto puede responder a una maniobra cuando no lo han suscrito los sindicatos mayoritarios. “Parece más una maniobra que un acuerdo histórico cuando se ha hecho fuera de la mesa sectorial y justo antes de una semana huelga”, ha criticado la diputada anticapitalista Pilar Castillejos.

PP y Vox han afeado a Illa las partidas que recoge el proyecto de los presupuestos en TV3 o en políticas de juventud. Y Aliança Catalana ha acusado a Illa de incumplir su promesa electoral de bajarse el sueldo y éste ha rebatido que solo se ha aplicado el aumento de cualquier servidor público. El líder popular, Alejandro Fernández, ha repetido una petición que ya hizo hace un año en sede parlamentaria: es el momento de utilizar la “motosierra” para “menos impuesta, menos burocracia. Menos PSC y más Cataluña”. Illa le ha pedido que se aclare y que diga si esta a favor o en contra de la guerra de Irán.